Очень странное ЕГЭ: что ждет выпускников этого года — 15 кадров с репетиции экзамена

В этом году единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Все остальные получат аттестаты автоматически (для мальчиков отдельным бонусом идёт отсрочка от армии). Поэтому количество сдающих ЕГЭ уменьшилось — только от экзаменов по русскому языку отказалось 2900 человека, а требования к проведению тестов ужесточились — теперь учителя обязаны соблюдать правила, которые защитят не только от списывания, но и от заражения коронавирусом. Журналисты НГС попали на репетицию экзамена и узнали, через сколько минут о «слитом» варианте экзамена узнают проверяющие и что делать тем, кто придет с температурой. Подробности — в репортаже НГС.
Репетиция ЕГЭ прошла в этот понедельник, 29 июня, в школе №168. Перед началом мероприятия журналисты смогли узнать, как выпускники будут сдавать экзамены в этом году, ведь из-за пандемии процедуру ужесточили.
По словам преподавателя Галины Лесниковой, каждая школа сама выбирает для себя схему, по которой будет уберегать детей и преподавателей от коронавируса. Руководство школы №168 решило, что все дети будут собираться изначально на территории во дворе — просто из-за того, что двор в учебном заведении просторный. На улице краской выведены широкие квадратные полосы.
— Дети приходят и встают в эти квадраты, — объясняет Галина Лесникова. — Окна всех наших аудиторий выходят в основной пункт. И как только организаторы видят, что напротив их аудитории уже встали дети, они спускаются и забирают их.
По регламенту, один преподаватель остаётся в кабинете, второй — идёт за детьми.
— Ребёнок паспорт в руки организатору не подаёт, он его разворачивает, организатор просит приспустить маску, проверяет тот ли ребёнок по паспорту и забирает его в аудиторию, — объясняет преподаватель.
Перед лестницей на второй и третий этаж школы, где расположены кабинеты, дежурят охранники — они уже держат наготове термометры для измерения тела, это обязательная процедура для всех желающих сдать экзамен. При этом рядом будет находиться врач, который должен определить, от болезни или от волнения у выпускника оказалась повышена температура.
— Опыт показывает, что от волнения температура может повыситься, даже если он ехал с родителями в машине, — объясняют в школе. — Если 37,2 от этого, то он погуляет и его запустят. Кстати, это определяет только медик. И если медик обнаружил, что ребёнок имеет температуру выше, то его отправят за справкой. Этот ребёнок имеет право сдавать в резервные дни (их три) и в августовские дни (а у нас их четыре).
Будут ли выпускники присутствовать на экзаменах в масках — окончательно станет понятно после 1 июля. Пока это решение остаётся предварительно за родителями. Преподаватели говорят, что в любом случае больше трёх часов экзамен не длится.
Задания к ЕГЭ находятся на специальном диске, который вскрывается перед камерой, после чего преподаватель относит его в кабинет — и там тоже должен показать диск камере в углу.
Педагоги подчёркивают, что любую утечку заданий можно будет вычислить в два счёта — достаточно посмотреть по камерам, через какого преподавателя проходил конкретный диск. При этом любая задержка больше регламентного времени уже означает, что в школу придут с проверкой.
Аттестацию в этом году проходят только те выпускники, кто собирается поступать в вуз. В колледжи всех берут без результатов ЕГЭ.
Думаете, что легко бы справились с ЕГЭ? Наш журналист вернулась в школу и попробовала сделать это (мы записали всё на экшн-камеру). Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте из 5 вопросов.