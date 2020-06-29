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Очень странное ЕГЭ: что ждет выпускников этого года — 15 кадров с репетиции экзамена

Экзамены будут сдавать не все выпускники — но из-за пандемии тем, кто идёт на ЕГЭ, придётся несладко

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Сегодня в школах прошла репетиция ЕГЭ&nbsp;

Сегодня в школах прошла репетиция ЕГЭ 

В этом году единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Все остальные получат аттестаты автоматически (для мальчиков отдельным бонусом идёт отсрочка от армии). Поэтому количество сдающих ЕГЭ уменьшилось — только от экзаменов по русскому языку отказалось 2900 человека, а требования к проведению тестов ужесточились — теперь учителя обязаны соблюдать правила, которые защитят не только от списывания, но и от заражения коронавирусом. Журналисты НГС попали на репетицию экзамена и узнали, через сколько минут о «слитом» варианте экзамена узнают проверяющие и что делать тем, кто придет с температурой. Подробности — в репортаже НГС.

На доске — напоминание выпускникам о том, как правильно заполнять бланк&nbsp;

На доске — напоминание выпускникам о том, как правильно заполнять бланк 

Репетиция ЕГЭ прошла в этот понедельник, 29 июня, в школе №168. Перед началом мероприятия журналисты смогли узнать, как выпускники будут сдавать экзамены в этом году, ведь из-за пандемии процедуру ужесточили.

По словам преподавателя Галины Лесниковой, каждая школа сама выбирает для себя схему, по которой будет уберегать детей и преподавателей от коронавируса. Руководство школы №168 решило, что все дети будут собираться изначально на территории во дворе — просто из-за того, что двор в учебном заведении просторный. На улице краской выведены широкие квадратные полосы.

— Дети приходят и встают в эти квадраты, — объясняет Галина Лесникова. — Окна всех наших аудиторий выходят в основной пункт. И как только организаторы видят, что напротив их аудитории уже встали дети, они спускаются и забирают их.

В этом году выпускники сдают ЕГЭ по желанию&nbsp;

В этом году выпускники сдают ЕГЭ по желанию 

По регламенту, один преподаватель остаётся в кабинете, второй — идёт за детьми.

— Ребёнок паспорт в руки организатору не подаёт, он его разворачивает, организатор просит приспустить маску, проверяет тот ли ребёнок по паспорту и забирает его в аудиторию, — объясняет преподаватель.

Во время экзаменов будут соблюдать социальную дистанцию

Во время экзаменов будут соблюдать социальную дистанцию

Перед лестницей на второй и третий этаж школы, где расположены кабинеты, дежурят охранники — они уже держат наготове термометры для измерения тела, это обязательная процедура для всех желающих сдать экзамен. При этом рядом будет находиться врач, который должен определить, от болезни или от волнения у выпускника оказалась повышена температура.

Выпускников рассадят по партам через одного&nbsp;

Выпускников рассадят по партам через одного 

— Опыт показывает, что от волнения температура может повыситься, даже если он ехал с родителями в машине, — объясняют в школе. — Если 37,2 от этого, то он погуляет и его запустят. Кстати, это определяет только медик. И если медик обнаружил, что ребёнок имеет температуру выше, то его отправят за справкой. Этот ребёнок имеет право сдавать в резервные дни (их три) и в августовские дни (а у нас их четыре).

На входе у всех обязательно будут проверять температуру&nbsp;

На входе у всех обязательно будут проверять температуру 

Будут ли выпускники присутствовать на экзаменах в масках — окончательно станет понятно после 1 июля. Пока это решение остаётся предварительно за родителями. Преподаватели говорят, что в любом случае больше трёх часов экзамен не длится.

Сами преподаватели меняются каждые три часа&nbsp;

Сами преподаватели меняются каждые три часа 

Задания к ЕГЭ находятся на специальном диске, который вскрывается перед камерой, после чего преподаватель относит его в кабинет — и там тоже должен показать диск камере в углу.

До экзамена диски открывать нельзя — этот закрытый диск остался с пробного ЕГЭ&nbsp;

До экзамена диски открывать нельзя — этот закрытый диск остался с пробного ЕГЭ 

Педагоги подчёркивают, что любую утечку заданий можно будет вычислить в два счёта — достаточно посмотреть по камерам, через какого преподавателя проходил конкретный диск. При этом любая задержка больше регламентного времени уже означает, что в школу придут с проверкой.

Экзамены будут проходить под прицелами камер&nbsp;

Экзамены будут проходить под прицелами камер 

Аттестацию в этом году проходят только те выпускники, кто собирается поступать в вуз. В колледжи всех берут без результатов ЕГЭ.

Всё происходящее в классах можно посмотреть сразу на одном мониторе&nbsp;

Всё происходящее в классах можно посмотреть сразу на одном мониторе 

Первый экзамен пройдёт в школах уже 3 июня&nbsp;

Первый экзамен пройдёт в школах уже 3 июня 

В этом году увеличилось количество бюджетных мест в вузах Новосибирска&nbsp;

В этом году увеличилось количество бюджетных мест в вузах Новосибирска 

За выпускниками будут наблюдать не только камеры, но и преподаватели&nbsp;

За выпускниками будут наблюдать не только камеры, но и преподаватели 

Несмотря на то, что ЕГЭ в этом году могут сдавать не все, сами задания легче не стали&nbsp;

Несмотря на то, что ЕГЭ в этом году могут сдавать не все, сами задания легче не стали 

Выпускникам, отказавшимся от сдачи ЕГЭ, выставят оценки по итогам года&nbsp;

Выпускникам, отказавшимся от сдачи ЕГЭ, выставят оценки по итогам года 

Думаете, что легко бы справились с ЕГЭ? Наш журналист вернулась в школу и попробовала сделать это (мы записали всё на экшн-камеру). Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте из 5 вопросов.

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ЕГЭ
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