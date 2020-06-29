Очень странное ЕГЭ: что ждет выпускников этого года — 15 кадров с репетиции экзамена

Репетиция ЕГЭ прошла в этот понедельник, 29 июня, в школе №168. Перед началом мероприятия журналисты смогли узнать, как выпускники будут сдавать экзамены в этом году, ведь из-за пандемии процедуру ужесточили.



По словам преподавателя Галины Лесниковой, каждая школа сама выбирает для себя схему, по которой будет уберегать детей и преподавателей от коронавируса. Руководство школы №168 решило, что все дети будут собираться изначально на территории во дворе — просто из-за того, что двор в учебном заведении просторный. На улице краской выведены широкие квадратные полосы.

— Дети приходят и встают в эти квадраты, — объясняет Галина Лесникова. — Окна всех наших аудиторий выходят в основной пункт. И как только организаторы видят, что напротив их аудитории уже встали дети, они спускаются и забирают их.