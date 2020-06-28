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«Пить её литрами — не полезно»: разбираемся в минералке вместе с диетологами

Как напиток, который лечит одних, может вас добить

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Настало время вывести вас на чистую воду!

Настало время вывести вас на чистую воду!

Вряд ли стоит доказывать важность воды тем, кто состоит из нее на 60–70%. Но далеко не каждая вода будет действительно полезной. Особенно внимательными нужно быть любителям минералки. Что с ней не так, кому она полезна и что случится, если выпить её слишком много? Ответы вас удивят.

Утолить жажду минералкой

В среднем дневная потеря воды у взрослого человека составляет 2,5–3 литра, а при тяжелой физической работе на жаре увеличится до 10. Вы почувствуете жажду, когда потеряете воду, равную 1–1,5% массы тела, при потере 5–8% появятся вялость или возбуждение и сухость слизистых оболочек, потеря 15% воды может привести к коме, а потеря 20–22% несовместима с жизнью. Но это больше клиническая история, а в обычной жизни вы гораздо раньше захотите утолить жажду. И для этого лучше подойдет обычная вода, но не каждая минеральная.

— Минеральная вода — это не питьевая. Пить её литрами — не полезно. Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), то она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса–час, мелкими глотками, не торопясь, — говорит диетолог Галина Барташевич.

— Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более 1 г/л, а также лечебно-столовые — с минерализацией 4–5 г/л, — добавляет диетолог Светлана Соломеина. — При этом за один раз можно выпить стакан воды не больше 200 мл. Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце.

Чаще всего уровень минерализации указан на упаковке. А чтобы вам было удобнее классифицировать воду, загляните в специальную таблицу.

На самом деле с минералкой всё не так просто

На самом деле с минералкой всё не так просто

Разница в столовой, лечебно-столовой и лечебной минеральной воде, конечно, не в том, что какой-то легче напиться, а какой-то — невозможно. Здесь вопрос в том, какая именно вода будет полезна для вас по своему минерально-солевому составу. Ошибка может стоить здоровья. Особенно если начнете пить воду для лечения хронических заболеваний.

Как выбрать минеральную воду

Столовую минералку можно назвать обычной питьевой водой. В ней минимум солей и незначительное количество других элементов. Её можно пить хоть каждый день, но для лечения болезней её не применяют.

В лечебно-столовой воде биологически активных веществ несколько больше допустимой нормы и выше уровень солей (до 10 г/л). Для профилактики хронических заболеваний её рекомендуют пить в течение двух–трех недель.

Ну и, наконец, лечебная минералка — это вода с минерализацией от 10 г/л. И если вы думаете, что самая «крепкая» из этой серии — «Ессентуки № 17», то помните, что в Удмуртской Республике на Ново-Ижевской скважине 1/71 добывают воду с минерализацией до 18 г/л (в «Ессентуках № 17» — максимум 14 г/л). А если заглянуть за российскую границу, то в Северной Богемии вообще производят воду с минерализацией 30–35 г/л. Такой вы много не выпьете чисто физически. Лечебные воды изменяют естественную среду кишечника и активизируют выработку ферментов. Их рекомендуют пить кратковременно для профилактики и только по назначению врача.

10 случаев, когда врачи могут прописать минеральную воду

10 случаев, когда врачи могут прописать минеральную воду

Вред минеральной воды

— Высокий уровень минерализации лечебных вод недопустим даже для лечебно-столовых, — объясняет гастроэнтеролог Анна Волкова. — И те, и другие нужно употреблять только по назначению врача. Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением. Регулярное употребление минеральной воды с низким содержанием фтора способствует развитию флюороза, может вызвать нарушение прочности костей и возникновение кариеса. В то же время большое количества фтора нарушает работу организма.

На химический состав минералки вообще интересно взглянуть. Там есть даже токсичные элементы. Поэтому неправильно выбранная минеральная лечебно-столовая вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие.

В больших количествах минеральная вода может оказаться токсичной

В больших количествах минеральная вода может оказаться токсичной

— Лечебная минеральная вода может привести к гиперкалиемии (повышению концентрации калия в крови; сильная гиперкалиемия приводит к нарушению сердечного ритма. — Прим. ред.) или гипермагниемии (повышению концентрации магния в плазме; чаще встречается у больных с почечной недостаточностью и приводит к гипорефлексии, артериальной гипотонии, угнетению дыхания и остановке сердца. — Прим. ред.), — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Поэтому минералка используется для восполнения дефицита минералов (хватит и двух стаканов), а обычная вода — для поддержания организма.

Другой важный момент в составе минералки — совокупная концентрация калия и натрия. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее двух граммов натрия в день (а в некоторых минеральных водах совокупная концентрация натрия и калия превышает четыре грамма на литр). Это эквивалентно пяти граммам соли, в состав которой он входит. По данным ВОЗ, многие и без минеральной воды превышают рекомендуемую норму, а минералка теоретически может ситуацию усугубить. Случается, что большее употребление соли приводит к инсультам и инфарктам.

А вот бояться, что соли из минералки отложатся в суставах, особенно не стоит. Это больше история про пожилых людей, имя которой — деформирующий артроз.

— Это воспаление, снижение выведения кальция, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, уменьшение суставной жидкости, — объясняет Галина Барташевич. — Отсюда появляются скрип и боль в суставах, истончение хрящевой прослойки и деформация суставных поверхностей — так называемые узелки Бушара (боковое увеличение сустава, из-за которого палец приобретает веретенообразную форму. — Прим. ред.). Может быть мышка в суставе (суставная мышь представляет собой патологию, при которой образуется осколок, плавающий в суставной полости; он может застревать между суставами, из-за чего появляется боль. Такой осколок кости или хряща получил название «мышь». — Прим. ред.), из-за этого появится боль при ходьбе.

С газом или без газа?

Минеральная вода может быть газирована двумя способами: природным (она насыщается растворенной углекислотой на источнике) и искусственным. По уровню насыщения углекислым газом, согласно ГОСТу, существует три вида газированной воды: слабогазированная (уровень углекислого газа — от 0,2 до 0,3%), среднегазированная (0,3–0,4%) и сильногазированная (более 0,4% насыщения). Сам по себе добавленный в воду углекислый газ не несет вреда для организма человека, но пузырьки повышают кислотность желудка, поэтому во время приема минеральной или газированной воды натощак может возникнуть вздутие живота.

Специалисты не рекомендуют употреблять газированную воду беременным и кормящим женщинам, так как она препятствует нормальной работе желудка — это может привести к изжоге и вздутию. А если купили газированную минералку, то перед употреблением ее советуют взболтать, чтобы выпустить газ, или еще с вечера открыть крышку, чтобы к утру уменьшить вредное воздействие.

— Газированная вода противопоказана всем, особенно людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, связанными с повышенной чувствительностью слизистой оболочки желудка, — заявляет Галина Барташевич. — Вода минеральная ценится не за пузырьки, а за минеральный состав. Одно дело, когда она идет газированная с природного источника. Но производители часто соленую минеральную воду дополнительно газируют, и это даже отношения к минеральной воде не имеет — это просто дикая химия.

При этом по бутылке на прилавке вы не определите, каким способом газирована минеральная вода. Это можно узнать только на сайтах производителей или посмотреть в ГОСТе.

Польза минеральной воды

Вы еще не бросили пить минералку? Тогда самое время посмотреть на пользу, которую она может принести. И здесь главное — выбрать воду в зависимости от преобладающих солей:

  • гидрокарбонатная вода не допускает накопления в мышцах молочной кислоты. Её советуют пить при сахарном диабете, болезнях почек и некоторых видах инфекционных заболеваний;
  • магниевая вода обладает седативным эффектом, эффективна для нейтрализации стрессов и нервных перенапряжений;
  • сульфатная вода полезна для печени, лечения желчнокаменной болезни и непроходимости кишечника;
  • хлоридная вода обладает желчегонным действием, полезна для нормализации работы органов ЖКТ (противопоказана людям с гипертонией).

Кроме того, минеральная вода помогает укрепить иммунитет, восстановить кислотно-щелочной баланс, повысить уровень гемоглобина в крови, укрепить зубы и кости (при нормальном содержании фтора), улучшить мышление и память и укрепить нервную систему.

Эксперты сходятся в одном: главное при выборе минералки — доверять производителю, выпускать газ и не перебирать с дозой. Лечебно-столовой воды вы можете позволить себе пару стаканов в день, столовой — максимум два литра в сутки.

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