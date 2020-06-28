«Пить её литрами — не полезно»: разбираемся в минералке вместе с диетологами

Вряд ли стоит доказывать важность воды тем, кто состоит из нее на 60–70% . Но далеко не каждая вода будет действительно полезной. Особенно внимательными нужно быть любителям минералки. Что с ней не так, кому она полезна и что случится, если выпить её слишком много? Ответы вас удивят.

Утолить жажду минералкой