«Пить её литрами — не полезно»: разбираемся в минералке вместе с диетологами

Вряд ли стоит доказывать важность воды тем, кто состоит из нее на
Утолить жажду минералкой
В среднем дневная потеря воды у взрослого человека составляет
— Минеральная вода — это не питьевая. Пить её литрами — не полезно. Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), то она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса–час, мелкими глотками, не торопясь, — говорит диетолог Галина Барташевич.
— Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более
Чаще всего уровень минерализации указан на упаковке. А чтобы вам было удобнее классифицировать воду, загляните в специальную таблицу.
Разница в столовой, лечебно-столовой и лечебной минеральной воде, конечно, не в том, что какой-то легче напиться, а какой-то — невозможно. Здесь вопрос в том, какая именно вода будет полезна для вас по своему минерально-солевому составу. Ошибка может стоить здоровья. Особенно если начнете пить воду для лечения хронических заболеваний.
Как выбрать минеральную воду
Столовую минералку можно назвать обычной питьевой водой. В ней минимум солей и незначительное количество других элементов. Её можно пить хоть каждый день, но для лечения болезней её не применяют.
В лечебно-столовой воде биологически активных веществ несколько больше допустимой нормы и выше уровень солей (до
Ну и, наконец, лечебная минералка — это вода с минерализацией от
Вред минеральной воды
— Высокий уровень минерализации лечебных вод недопустим даже для лечебно-столовых, — объясняет гастроэнтеролог Анна Волкова. — И те, и другие нужно употреблять только по назначению врача. Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением. Регулярное употребление минеральной воды с низким содержанием фтора способствует развитию флюороза, может вызвать нарушение прочности костей и возникновение кариеса. В то же время большое количества фтора нарушает работу организма.
На химический состав минералки вообще интересно взглянуть. Там есть даже токсичные элементы. Поэтому неправильно выбранная минеральная лечебно-столовая вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие.
— Лечебная минеральная вода может привести к гиперкалиемии (повышению концентрации калия в крови; сильная гиперкалиемия приводит к нарушению сердечного ритма. — Прим. ред.) или гипермагниемии (повышению концентрации магния в плазме; чаще встречается у больных с почечной недостаточностью и приводит к гипорефлексии, артериальной гипотонии, угнетению дыхания и остановке сердца. — Прим. ред.), — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль. — Поэтому минералка используется для восполнения дефицита минералов (хватит и двух стаканов), а обычная вода — для поддержания организма.
Другой важный момент в составе минералки — совокупная концентрация калия и натрия. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее двух граммов натрия в день (а в некоторых минеральных водах совокупная концентрация натрия и калия превышает четыре грамма на литр). Это эквивалентно пяти граммам соли, в состав которой он входит. По данным ВОЗ, многие и без минеральной воды превышают рекомендуемую норму, а минералка теоретически может ситуацию усугубить. Случается, что большее употребление соли приводит к инсультам и инфарктам.
А вот бояться, что соли из минералки отложатся в суставах, особенно не стоит. Это больше история про пожилых людей, имя которой — деформирующий артроз.
— Это воспаление, снижение выведения кальция, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, уменьшение суставной жидкости, — объясняет Галина Барташевич. — Отсюда появляются скрип и боль в суставах, истончение хрящевой прослойки и деформация суставных поверхностей — так называемые узелки Бушара (боковое увеличение сустава, из-за которого палец приобретает веретенообразную форму. — Прим. ред.). Может быть мышка в суставе (суставная мышь представляет собой патологию, при которой образуется осколок, плавающий в суставной полости; он может застревать между суставами, из-за чего появляется боль. Такой осколок кости или хряща получил название «мышь». — Прим. ред.), из-за этого появится боль при ходьбе.
С газом или без газа?
Минеральная вода может быть газирована двумя способами: природным (она насыщается растворенной углекислотой на источнике) и искусственным. По уровню насыщения углекислым газом, согласно ГОСТу, существует три вида газированной воды: слабогазированная (уровень углекислого газа — от 0,2 до 0,3%), среднегазированная (
Специалисты не рекомендуют употреблять газированную воду беременным и кормящим женщинам, так как она препятствует нормальной работе желудка — это может привести к изжоге и вздутию. А если купили газированную минералку, то перед употреблением ее советуют взболтать, чтобы выпустить газ, или еще с вечера открыть крышку, чтобы к утру уменьшить вредное воздействие.
— Газированная вода противопоказана всем, особенно людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, связанными с повышенной чувствительностью слизистой оболочки желудка, — заявляет Галина Барташевич. — Вода минеральная ценится не за пузырьки, а за минеральный состав. Одно дело, когда она идет газированная с природного источника. Но производители часто соленую минеральную воду дополнительно газируют, и это даже отношения к минеральной воде не имеет — это просто дикая химия.
При этом по бутылке на прилавке вы не определите, каким способом газирована минеральная вода. Это можно узнать только на сайтах производителей или посмотреть в ГОСТе.
Польза минеральной воды
Вы еще не бросили пить минералку? Тогда самое время посмотреть на пользу, которую она может принести. И здесь главное — выбрать воду в зависимости от преобладающих солей:
- гидрокарбонатная вода не допускает накопления в мышцах молочной кислоты. Её советуют пить при сахарном диабете, болезнях почек и некоторых видах инфекционных заболеваний;
- магниевая вода обладает седативным эффектом, эффективна для нейтрализации стрессов и нервных перенапряжений;
- сульфатная вода полезна для печени, лечения желчнокаменной болезни и непроходимости кишечника;
- хлоридная вода обладает желчегонным действием, полезна для нормализации работы органов ЖКТ (противопоказана людям с гипертонией).
Кроме того, минеральная вода помогает укрепить иммунитет, восстановить кислотно-щелочной баланс, повысить уровень гемоглобина в крови, укрепить зубы и кости (при нормальном содержании фтора), улучшить мышление и память и укрепить нервную систему.
Эксперты сходятся в одном: главное при выборе минералки — доверять производителю, выпускать газ и не перебирать с дозой. Лечебно-столовой воды вы можете позволить себе пару стаканов в день, столовой — максимум два литра в сутки.