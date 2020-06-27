Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно

Дачные участки, как правило, делятся на два типа. На одних колосятся картошка и кабачки, выглядывают из теплицы красные бока помидоров, на других — половину занимают беседка, мангал и качели, половину — цветы. Но какой бы вы ни не любили свою дачу — местом отдыха или заготовки продуктов, ей можно легко добавить новую функцию: аптечного огорода. Во-первых, лекарственные растения в хозяйстве пригодятся, а во-вторых, из них можно сделать вполне себе клумбы и альпийские горки.

Конечно, не все растения, которые в народе принято считать лекарственными, одинаково полезны, поэтому мы поговорили со специалистами и выяснили, какие травы можно с легкостью вырастить у себя на участке и в каких случаях их применять. Купить семена этих растений можно в обычном магазине для садоводов и огородников — ничего сверхъестественного в этом нет.