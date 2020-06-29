Как живут у озера на Фрунзе: «Ягуары» из дорогих коттеджей, цыгане из бедных домов и баснословные цены на землю

Для частного сектора у озера на Фрунзе нашёлся инвестор

Частного сектора в городе с каждым годом становится меньше, и это, в принципе, логично. Этой весной дело дошло до территории у озера Надежда между Фрунзе и Ипподромской. В районе установлены информационные щиты о том, что территория вот-вот отправится на редевелопмент: мэрия предлагает правообладателям земли присылать свои предложения по развитию своих участков, а в конце мая городские власти выпустили соответствующие постановления.



Если к концу ноября 2020 года никаких предложений от местных предпринимателей по развитию территории не поступит, участки выставят на торги, указано в документах.



— С инициативой могут выступить правообладатели, в том числе арендаторы и безвозмездные пользователи, чей срок действия прав на земельный участок составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет, — сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии в ответ на запрос журналиста НГС.

