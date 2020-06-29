Как живут у озера на Фрунзе: «Ягуары» из дорогих коттеджей, цыгане из бедных домов и баснословные цены на землю

Новосибирск не очень богат живописными местами с водой внутри жилых районов. Неделю назад НГС собрал в один путеводитель несколько озёр в городской черте, где могло быть красиво, но пока никак. Одно из таких озёр — Надежда (или Верховое по документам мэрии). Несмотря на то, что этот район активно развивается и уже обзавёлся почти законченным волейбольным центром мирового (в перспективе) уровня, озеро остаётся в плохом смысле нетронутым, дома вокруг постепенно приходят в упадок, а местным жителям только и остаётся, что надежда. Как живёт район, в который через два года съедутся волейбольные болельщики со всего мира, изучила Лиза Пичугина.
Для частного сектора у озера на Фрунзе нашёлся инвестор
Частного сектора в городе с каждым годом становится меньше, и это, в принципе, логично. Этой весной дело дошло до территории у озера Надежда между Фрунзе и Ипподромской. В районе установлены информационные щиты о том, что территория вот-вот отправится на редевелопмент: мэрия предлагает правообладателям земли присылать свои предложения по развитию своих участков, а в конце мая городские власти выпустили соответствующие постановления.
Если к концу ноября 2020 года никаких предложений от местных предпринимателей по развитию территории не поступит, участки выставят на торги, указано в документах.
— С инициативой могут выступить правообладатели, в том числе арендаторы и безвозмездные пользователи, чей срок действия прав на земельный участок составляет на день заключения договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет, — сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии в ответ на запрос журналиста НГС.
Как именно должна развиваться эта территория, пока не очень ясно. По генплану она входит в часть города, названную «Военный городок» (это больше 300 га земли на стыке Октябрьского, Дзержинского и Центрального районов), отдельный проект планировки конкретно на неё ещё не утверждён, но, как сказал НГС главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, уже разработан и находится в стадии обсуждения.
— Там планируется территория комплексного и устойчивого развития со сносом частного сектора, там есть уже потенциальный инвестор, — сообщил он. — Там жилая и общественно-деловая застройка.
Пока документа, определяющего, где что, собственно, тут можно строить, нет, руководствоваться инвесторы и застройщики должны проектом планировки территории «Восход», которая так велика, что включает в себя и «Военный городок» тоже, объяснил доцент НГУАДИ, архитектор Антон Гашенко.
Купили дом за 800 тысяч, а продали под застройку — за 9 миллионов
Пока планы только планируются, вокруг озера Надежда пропадают частные дома. Сперва разрешение на строительство получила уже известная в городе СК «ВИРА-Строй», потом начали пропадать дома в другой части территории.
Коля («Это по-русски, вообще у меня сложное имя таджикское», — уточнил мужчина) живёт в этом районе уже 20 лет. Сперва арендовал дом в части квартала на углу Журинского спуска и улицы Журинской, но весной дом снесли, и он с семьёй перебрался на другую сторону Журинского спуска.
— Живу по-человечески, даже у соседа баню купил — потом самогрузом увезу, куда надо, — говорит Коля. — У меня вода есть зимняя — там, где я раньше жил, не было, а здесь есть. Электричество есть, газа нет, но есть печка, зимой буду топить.
Сноса хозяева его предыдущего дома ждали очень долго, но в накладе не остались: участок у них был большой, за него застройщик им, по словам мужчины, дал 18 миллионов рублей. Цыгане в этом квартале лет 15 назад купили участок с домиком за 800 тысяч, а продали застройщику за 9 миллионов. Коля признаётся, что тогда тоже хотел купить родственникам дом здесь, да не успел.
Дом пенсионерки Антониды на улице Селезнёва, 6а снесли одним из первых, не дождавшись, пока она окончательно переедет: пока перевозили на новое место гараж, она осталась караулить перенесённые в баню вещи. К этому моменту электричество на территории под снос успели отключить, а колонку, на которую местные жители ходят за водой, — перекрыть.
— Я неделю жила в бане: никого не трогали, меня сломали, и всё, тишина. Ни света, ни воды — со свечкой жила, — вспомнила она.
Как долго простоят здесь другие частные дома, ни Коля, ни другие местные жители не знают: может, два года, может, три.
— Люди ходили узнавать, привозить на зиму топливо или нет, — никто ничего не знает, — пожаловался житель одного из них Виктор Бобровник. — Сейчас в ту вот сторону, где Журинский спуск, Войков тупик и улица Войкова — там сказали до ноября сдать документы в мэрию. А мне сказали: покупай уголь и живи зиму.
В ответ на вопрос о комфорте Виктор начинает хохотать: из удобств в большинстве домов только электричество. О том, как живут в явно дорогих и благоустроенных домах, местные не говорят: такого, чтобы все на улице собрались и вместе сделали дорогу, выбили проведение воды или газа, здесь нет, а значительную часть жителей составляют пенсионеры или цыгане.
Цыганка Марина живёт здесь уже 25 лет, здесь у неё родились дети и подрастают внуки. От её дома ещё несколько по улице вниз, к озеру, явно цыганские: на заборах висят пёстрые ковры, во дворах сушится бельё, под калитками стоят старые автомобили, сложен собранный лом и другое барахло. Все двери — нараспашку.
— У нас двери всегда открыты, и ночью, и днём: мы давно живём, уже привыкли. Чужие никто не ходят, только соседи, — говорит Марина. — Дружно живём, конечно, сколько лет: ни с кем не скандалили, ни с кем не ругались. Все так и живут, я с соседями вообще нормально живу.
Её соседи Лидия и Антонина Александровна говорят, что правда, серьёзных конфликтов с соседями у них не было, но споры бывают.
— Ковры когда начинают стирать, вода бежит, а у нас подпол рядом. Но я сейчас уже наплевала: снесут скорее, может, — рассказала Антонина Александровна. — Шумно бывает, а замечание сделаешь — сами понимаете. Но воровать не воруют. Нам и следователь сказал, когда они только переехали: они не будут пакостить, пока здесь живут, но когда будут уходить — держитесь.
На снос надеются обе женщины: жить здесь им не очень нравится, при первой возможности они готовы переезжать.
— Здесь некомфортно: трасса рядом, поэтому вся пыль сюда, если машины гоняют, тут всё слышно. Цыгане без конца шумят. Шум, наркотики, зимой закладки сколько раз видела, и соседям, и нам подкладывают, — пожаловалась Лидия.
Под снос эти дома определили уже с полвека назад, говорят местные жители, но толку никакого.
— Я ещё в школе училась, когда нам сказали: «Под снос», — говорит жительница дома на Журинской, 106б Нина Алексеевна. — Потом я вышла замуж, мы какое-то время прожили со свекровкой, а потом построились здесь. Нам разрешили построить только 20 квадратов — «под снос». И вот мне уже 70 в следующем году, и всю жизнь тут всё под снос. Но вот ту сторону сносят, а нас…
Застройщик: «Местные хотят сорвать джекпот»
Дома через дорогу уже начали сносить: на месте двух из них уже только обломки. По данным ЕГРН, участки выкупила новосибирская компания «САВЕ». Её директор Сергей Олейников рассказал журналисту НГС, что планирует здесь построить жильё, но какое и сколько домов — пока непонятно.
— Пока там местные жители заломили такие цены, как в Москве, — хотят сорвать джекпот, — поделился он. — Некоторые просят за 4 сотки по 20 миллионов. 5 миллионов сотка — это нереально, даже в Москве дешевле. Люди странные, но мы пробуем, договариваемся. Если будет возможность, если мэрия на торги будет выставлять, расселять, то, конечно, будем выкупать. Там надо украсить территорию, потому что там рядом новый спортивный центр.
Парк для волейбольных фанатов
Сейчас строительство волейбольного центра уже вышло на финишную прямую, в феврале там вовсю шла отделка. Тогда Андрей Травников говорил, что территория частного сектора вокруг него и соседнего озера — «единственный такой запущенный район в центре Новосибирска».
— Эта территория будет осваиваться, появится озеро, уже часть берега благоустроена в рамках строительства, — говорил губернатор. — Также презентовали проект создания рекреационной зоны. Эта территория будет очень привлекательной, ожидаем, что в ближайшие годы здесь разовьётся жилищное строительство. По сути, весь этот район будет готов к приёму гиперчемпионата мира по волейболу в 2022 году.
Пока из благоустройства здесь только бетонные плиты над озером и высокий забор, который отделяет сверкающий остеклением новенький волейбольный центр от запущенного района. Самого озера работы по благоустройству никак не коснулись. В департаменте строительства и архитектуры уточнили, что заниматься им будут поэтапно по мере комплексного развития всей территории: главное, что территорию включили в реестр потенциальных рекреационных зон.
По словам Александра Ложкина, часть земли вокруг озера уже зарезервирована под сквер. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сказала, что у властей есть желание благоустроить эту территорию.
— Но в связи с тем, что там очень много частных домов, конечно, это затянется. Но мы действительно уже говорили о том, что это озеро нужно отдельно благоустраивать к волейбольному чемпионату, — подчеркнула она в разговоре с журналистом НГС, добавив, что вопрос о финансировании пока не рассматривался, сейчас нужно разработать проект.
Молодые архитекторы, студенты НГУАДИ неоднократно брались за эту часть города: озеро, магистрали, развитый общественный транспорт — у неё масса возможностей. Но по-настоящему хорошо что-то здесь спроектировать мало у кого получалось, признал Антон Гашенко.
— Вообще эта территория у озера очень сложна для освоения. Сложный рельеф и наличие озера делают задачу очень неоднозначной, — объяснил он. — Я считаю, там нужно органичное решение, задействующее ландшафтные особенности и не вступающее с ними в противоречие. Стремление организовать территорию по принципам классической композиции довольно опасно, может получиться нелепица.
Но пока нет конкретного проекта планировки района, говорить о какой-то организации территории сложно. И пока вся организация территории ограничивается только отдельными, никак не связанными между собой проектами строительства нового жилья.
Территория вокруг будущего волейбольного центра пока очень напоминает ситуацию другого туристического центра — аквапарка, разве что запущенной Лесоперевалку назвать всё-таки нельзя.