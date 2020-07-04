Снимите это немедленно: 25 суровых фотографий, как одевали детей в 90-е

В девяностые годы найти красивую (да и просто хорошую) одежду для детей было не так-то просто. Футболки, платья, штаны покупали на барахолке, шили сами, а кому-то приходилось донашивать вещи за старшими братьями и сестрами. Но это не мешало детям и подросткам быть яркими и стильными. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать свои детские фото из девяностых-нулевых, чтобы посмотреть, как тогда выглядели праздничные платья и спортивные костюмы для детей.

Если у вас тоже есть классные снимки, то поделитесь с нами! Это можно сделать тремя способами. Первый — написать сообщение в директ нашего инстаграма ngs_news (и вообще, давайте уже дружить в этой соцсети!). Второй способ — отправить фото на почту редакции news@ngs.ru. Третий — написать в WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07 (кстати, на этот же номер вы всегда можете сообщать новости, присылать фото дорожных происшествий и просто предлагать интересные темы для публикаций).