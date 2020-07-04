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Стиль и красотаЛетопись

Снимите это немедленно: 25 суровых фотографий, как одевали детей в 90-е

Кому-то доставались заграничные пышные платья, а кому-то покупали наряды на местных рынках

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А у вас были похожие наряды?

А у вас были похожие наряды?

В девяностые годы найти красивую (да и просто хорошую) одежду для детей было не так-то просто. Футболки, платья, штаны покупали на барахолке, шили сами, а кому-то приходилось донашивать вещи за старшими братьями и сестрами. Но это не мешало детям и подросткам быть яркими и стильными. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать свои детские фото из девяностых-нулевых, чтобы посмотреть, как тогда выглядели праздничные платья и спортивные костюмы для детей.

Если у вас тоже есть классные снимки, то поделитесь с нами! Это можно сделать тремя способами. Первый — написать сообщение в директ нашего инстаграма ngs_news (и вообще, давайте уже дружить в этой соцсети!). Второй способ — отправить фото на почту редакции news@ngs.ru. Третий — написать в WhatsApp или Telegram на номер 8 982 781–74–07 (кстати, на этот же номер вы всегда можете сообщать новости, присылать фото дорожных происшествий и просто предлагать интересные темы для публикаций).

Ниже — фотографии от наших читателей.

Это фото сделано в 1997 году. Такие пуховик и шапка надежно защищали от холода

Это фото сделано в 1997 году. Такие пуховик и шапка надежно защищали от холода

Кому-то родители покупали пуховики, а кого-то одевали в шубу. Как сообщила читательница, такой предмет гардероба был у многих

Кому-то родители покупали пуховики, а кого-то одевали в шубу. Как сообщила читательница, такой предмет гардероба был у многих

Эту девочку сфотографировали летом 1995 года. «Открылись секонд-хенды, детей одевали там. Канада, Америка, Франция. Платьишки девчачьи от Пьера Кардена», — вспоминает наша читательница

Эту девочку сфотографировали летом 1995 года. «Открылись секонд-хенды, детей одевали там. Канада, Америка, Франция. Платьишки девчачьи от Пьера Кардена», — вспоминает наша читательница

Двух сестер сфотографировали в начале 90-х. Рюши на платьях тогда встречались довольно часто

Двух сестер сфотографировали в начале 90-х. Рюши на платьях тогда встречались довольно часто

А этот снимок — из 1995 года. Кстати, по таким фотографиям можно отслеживать, как менялась мода не только в одежде, но и в прическах

А этот снимок — из 1995 года. Кстати, по таким фотографиям можно отслеживать, как менялась мода не только в одежде, но и в прическах

1996 год. Ну и что, что шапка закрывает половину лица? Зато тепло! А вот костюмы, которые носят Деды Морозы и Снегурочки, почти не изменились за 20 лет

1996 год. Ну и что, что шапка закрывает половину лица? Зато тепло! А вот костюмы, которые носят Деды Морозы и Снегурочки, почти не изменились за 20 лет

Очень колоритное фото из 1997 года. Не знаем, кем стал этот мальчик, когда вырос, но костюм моряка ему очень идет

Очень колоритное фото из 1997 года. Не знаем, кем стал этот мальчик, когда вырос, но костюм моряка ему очень идет

Сентябрь 1995 года. «Приехали родственники из Павлодара, им зарплату выдали детскими костюмами разных размеров и цветов. Купила парочку. Китай, трикотаж на синтепоне, теплые», — вспоминает сибирячка

Сентябрь 1995 года. «Приехали родственники из Павлодара, им зарплату выдали детскими костюмами разных размеров и цветов. Купила парочку. Китай, трикотаж на синтепоне, теплые», — вспоминает сибирячка

А на этом снимке, сделанном в 1996 или 1997 году, видно, какой была школьная форма тех лет. Интересно, понравилась бы она современным подросткам?

А на этом снимке, сделанном в 1996 или 1997 году, видно, какой была школьная форма тех лет. Интересно, понравилась бы она современным подросткам?

1995 год. Одежда для малышей всегда была яркой&nbsp;

1995 год. Одежда для малышей всегда была яркой 

Меховые оборки на капюшонах можно встретить и сейчас, а вот такие весы, как у продавца на заднем плане, — это уже большая редкость. Снимок сделан в 1996 или 1997 году<br><br>

Меховые оборки на капюшонах можно встретить и сейчас, а вот такие весы, как у продавца на заднем плане, — это уже большая редкость. Снимок сделан в 1996 или 1997 году

Читательница НГС, которая прислала фото, описала это платье как «велюр с барахолки»

Читательница НГС, которая прислала фото, описала это платье как «велюр с барахолки»

В таком наряде сложно не почувствовать себя принцессой, тем более в 1998 году. Рюши, блеск и, конечно, ярко-розовый цвет не могут не привлечь внимание<br>

В таком наряде сложно не почувствовать себя принцессой, тем более в 1998 году. Рюши, блеск и, конечно, ярко-розовый цвет не могут не привлечь внимание

И снова зимняя мода. В 90-е детей частенько обували в валенки, а часто ли встретишь такое сейчас?<br>

И снова зимняя мода. В 90-е детей частенько обували в валенки, а часто ли встретишь такое сейчас?

А эти наряды — для поездок на дачу. Темные, не маркие цвета для этого хорошо подходят, а главное — удобно<br>

А эти наряды — для поездок на дачу. Темные, не маркие цвета для этого хорошо подходят, а главное — удобно

Одежду часто приходилось донашивать за старшими. Но из-за этого она не выглядела хуже — просто выглядела как современный оверсайз

Одежду часто приходилось донашивать за старшими. Но из-за этого она не выглядела хуже — просто выглядела как современный оверсайз

В таком платье можно отправиться на школьный праздник и выступить на детском концерте, несмотря на то, что оно не очень яркое. Зато практично

В таком платье можно отправиться на школьный праздник и выступить на детском концерте, несмотря на то, что оно не очень яркое. Зато практично

Где купили эти вещи? Догадаться нетрудно. «Всё с барахолки! Все одевались там», — рассказывает читательница, в чьем семейном архиве хранится это фото

Где купили эти вещи? Догадаться нетрудно. «Всё с барахолки! Все одевались там», — рассказывает читательница, в чьем семейном архиве хранится это фото

Этот снимок сделали в 1995 году. Тогда на детской одежде в основном изображали животных, а не зарубежных супергероев. Пишите в комментариях, у кого из вас были такие же или подобные футболки

Этот снимок сделали в 1995 году. Тогда на детской одежде в основном изображали животных, а не зарубежных супергероев. Пишите в комментариях, у кого из вас были такие же или подобные футболки

Летом в таком костюме вряд ли было жарко, зато удобно бегать по парку и играть с друзьями

Летом в таком костюме вряд ли было жарко, зато удобно бегать по парку и играть с друзьями

Бархатное платье купили в магазине «Буратино», которого сейчас уже нет. «День рождения, первые аниматоры для детей, клоун Ириска. Чудо», — вспоминает читательница

Бархатное платье купили в магазине «Буратино», которого сейчас уже нет. «День рождения, первые аниматоры для детей, клоун Ириска. Чудо», — вспоминает читательница

Летом 1996 года девочек одевали и в однотонные белые платья, видимо, чтобы было не так жарко

Летом 1996 года девочек одевали и в однотонные белые платья, видимо, чтобы было не так жарко

А такой демисезонный костюм образца 1997 года хорошо подходил для игр во дворе. И никакие лужи и грязь не страшны!

А такой демисезонный костюм образца 1997 года хорошо подходил для игр во дворе. И никакие лужи и грязь не страшны!

Хочешь, чтобы было красиво — надевай бант. Сейчас такие уже не носят, но в 1996 году они были обязательным атрибутом — и не только на 1 сентября

Хочешь, чтобы было красиво — надевай бант. Сейчас такие уже не носят, но в 1996 году они были обязательным атрибутом — и не только на 1 сентября

А вот так выглядел летний костюм для мальчиков в 1991 году

А вот так выглядел летний костюм для мальчиков в 1991 году

Понравилось разглядывать моду 90-х? До этого мы вместе с жителями Новосибирска вспомнили, что было модным в «лихие» годы и что носили знаменитости, которые приезжали в Новосибирск — публикуем 25 суровых снимков.

В девяностых вообще было много всего интересного. Криминальный обозреватель Алёна Истомина поговорила с сыщиком из 90-х о преступлениях, которые совершались тогда в Новосибирске. Почитайте, как изменились улицы города за 30 лет.

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90-едетская одежда
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