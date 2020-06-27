Куда ты рулишь? Водитель Honda CR-V сбил незаметного байкера, который ехал в междурядье. Смотрим и определяем виновника

Рубрика «Куда ты рулишь?» разбирается с очередным ДТП с участием байкера в этом мотосезоне. На Большевистской водитель кроссовера при левом повороте не заметил мотоциклиста, который пробирался по пробке в междурядье. Как итог — столкновение, хоть и не сильное. Кто же виноват — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Пересечение улицы Большевистской и подъема на Октябрьский мост со стороны автовокзала. Автомобили в сторону центра на перекрестке стоят в четырехполосной пробке, между ними с левым поворотом пробираются машины, которым необходимо подняться на мост. Водитель Honda CR-V, вероятно, в последний момент замечает мотоциклиста, который движется справа от правой крайней полосы — происходит небольшое столкновение, смотрите видео.
Видео АСТ-54
Очевидно, водитель кроссовера не ожидал, что кто-то может появиться правее стоящих в пробке машин. Согласно знакам движения по полосам, три ряда машин, идущих в центр, могут проезжать прямо, а правый ряд предназначен для поворота на Октябрьский мост.
Соответственно, мотоциклист не только двигался в междурядье, но и пытался проехать прямо из запрещенной полосы. Впрочем, формально водителя Honda CR-V все же могут признать виновным, если посчитают, что при повороте он не пропустил транспортное средство со встречного направления. И даже если кроссоверу горел зеленый, он должен был уступать всем, кто в этот момент находился на перекрестке и заканчивал маневр.
Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
Это столкновение — лишнее тому подтверждение, что мотоциклисты могут оказаться в любом месте на проезжей части и в любой момент. Водителям автомобилей остается только всегда помнить об этом и учитывать при потенциально опасных маневрах.