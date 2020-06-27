Куда ты рулишь? Водитель Honda CR-V сбил незаметного байкера, который ехал в междурядье. Смотрим и определяем виновника

Соответственно, мотоциклист не только двигался в междурядье, но и пытался проехать прямо из запрещенной полосы. Впрочем, формально водителя Honda CR-V все же могут признать виновным, если посчитают, что при повороте он не пропустил транспортное средство со встречного направления. И даже если кроссоверу горел зеленый, он должен был уступать всем, кто в этот момент находился на перекрестке и заканчивал маневр.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.



Это столкновение — лишнее тому подтверждение, что мотоциклисты могут оказаться в любом месте на проезжей части и в любой момент. Водителям автомобилей остается только всегда помнить об этом и учитывать при потенциально опасных маневрах.