Озеро Грез и ещё 3 городских водоёма с пляжами — сколько стоят беседки, катамараны и вейкборды

Сейчас база работает. Как уточнили в администрации, аренда беседки с мангалом стоит 500 рублей в час (на территории 15 беседок), баня 1100 – 1300 рублей в час, в зависимости от размера (на территории три бани). Маленькая беседка рассчитана на 8 человек, большая — на 20 – 25.

Официально купаться в озере запрещено, но, по словам сотрудников, если есть желание, люди всё-таки купаются.