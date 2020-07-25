Озеро Грез и ещё 3 городских водоёма с пляжами — сколько стоят беседки, катамараны и вейкборды

1
Озеро Медвежье
Озеро Медвежье находится в Ленинском районе, недалеко от улицы Станционной. Сначала кажется, что звучит так себе — сразу представляется промышленная зона, соответственно, какой там может быть отдых. Тем не менее на берегу озера есть беседки и даже баня.
«Любишь работать — люби и отдыхать», — говорится на сайте пляжно-парковой зоны. Трудно устоять перед таким доводом. В числе положительных отзывов в 2ГИС — рассказы о том, что раньше в этом месте была помойка, а теперь не стыдно приехать с друзьями, или про хорошую баню на берегу озера. Среди отрицательных — жалобы на недопонимание с администратором. Правда, последний из этой серии был в прошлом году.
Сейчас база работает. Как уточнили в администрации, аренда беседки с мангалом стоит 500 рублей в час (на территории 15 беседок), баня 1100 – 1300 рублей в час, в зависимости от размера (на территории три бани). Маленькая беседка рассчитана на 8 человек, большая — на 20 – 25.
Официально купаться в озере запрещено, но, по словам сотрудников, если есть желание, люди всё-таки купаются.
2
Озеро Грёз
Озеро Грёз — довольно известное место для жителей левобережья. Водоём расположен сразу за зданием «Совсибири» (Новосибирского издательского дома). Два года назад здесь проходили соревнования по судомодельному спорту — о том, как по озеру плавают самодельные кораблики, можете узнать из нашего репортажа.
У озера не очень хорошая репутация в плане безопасности — купание запрещено, но запрет игнорируют, соответственно, бывают несчастные случаи. Но, впрочем, это может случиться везде.
На озере есть место для любителей водных видов спорта — Shark Wake Park. Здесь можно покататься на вейкборде (10 минут — 600 рублей). В цену включены снаряжение и тренировка. Есть аренда беседок (800 рублей в час). Время работы: с 10:00 до 22:00.
3
Озеро Спартак
Озеро Спартак находится на границе с Калининским районом, его хорошо знают жители жилмассива «Снегири».
Часть берега облагорожена — здесь находится досугово-развлекательный центр «Озеро Спартак».
Изюминка места — уютные беседки на воде, которые можно арендовать с 10:00 до 16:00 за 3000 рублей, с 16:00 до 22:00 — 4000 рублей. Беседки рассчитаны на 30–40 человек, так что подходят для проведения праздников с большим количеством приглашённых. Также есть беседки на суше (на 10–15 человек). Цена — 2400 рублей за 6 часов, рассказали в администрации пляжной зоны.
Вход на пляж — 100 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Можно заказать баню за 800 рублей в час (минимальный заказ — 3 часа). Романтики могут взять напрокат лодку — 1 час стоит 300 рублей. База работает каждый день с 10:00 до 22:00.
4
Озеро на Юго-Западном жилмассиве
Котлован на Юго-Западном — место довольно известное. Со стороны улицы Связистов обустроили пляжно-парковую зону «У Озера Юга».
Вдоль берега около 20 беседок, рассчитанных максимум на двадцать человек. Цена — от 400 до 500 рублей в час, в зависимости от размера. Как уточнили в администрации, у каждой беседки мангальная зона. Есть прокат катамаранов и лодок (300 рублей в час). Для пущей цивилизации предлагают шезлонг — удовольствие обойдётся в 200 рублей (с 10:00 до 19:00).
Кроме того, на территории четыре спортивные площадки — футбольная, две волейбольные и одна площадка с тренажёрами. Поиграть можно бесплатно, уверяют в администрации парка.
Что ещё почитать про отдых у воды
На прошлой неделе в Новосибирске официально открыли пять пляжей. Где в Новосибирске можно купаться и как не утонуть в водоёме, рассказал представитель МАСС.
Репортаж с палубы: где взять напрокат яхту и сколько это стоит.
Если Сибири всё-таки мало и хочется на настоящее море, прочитайте о том, что творится в Сочи (может, и не захочется).