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РазвлеченияГде отдохнуть этим летомОбзор

Озеро Грез и ещё 3 городских водоёма с пляжами — сколько стоят беседки, катамараны и вейкборды

Где в Новосибирске отдохнуть у воды с удобствами, далеко не уезжая

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Ещё месяц назад вход в пляжные зоны был закрыт

Ещё месяц назад вход в пляжные зоны был закрыт

Мы продолжаем сериал про новосибирские озёра. В предыдущих выпусках НГС рассказывал про изумрудное озеро в Абрашино и шесть красивых озёр, до которых можно доехать на велосипеде. Также мы делали обзор городских озёр, где могло быть красиво. Пляжный сезон в самом разгаре, и хочется отдохнуть у воды. Так что в этот раз мы решили сделать подборку озёр с цивилизацией (или хотя бы с намёком на неё). Здесь есть беседки, бани, шезлонги и катамараны. Подробности — в нашем обзоре.

1

Озеро Медвежье

Адрес, к которому привязана пляжно-парковая зона, — Ягодинская, 30/1&nbsp;

Адрес, к которому привязана пляжно-парковая зона, — Ягодинская, 30/1 

Озеро Медвежье находится в Ленинском районе, недалеко от улицы Станционной. Сначала кажется, что звучит так себе — сразу представляется промышленная зона, соответственно, какой там может быть отдых. Тем не менее на берегу озера есть беседки и даже баня.

От остановки «Ягодинская» пешком 5–7 минут&nbsp;

От остановки «Ягодинская» пешком 5–7 минут 

«Любишь работать — люби и отдыхать», — говорится на сайте пляжно-парковой зоны. Трудно устоять перед таким доводом. В числе положительных отзывов в 2ГИС — рассказы о том, что раньше в этом месте была помойка, а теперь не стыдно приехать с друзьями, или про хорошую баню на берегу озера. Среди отрицательных — жалобы на недопонимание с администратором. Правда, последний из этой серии был в прошлом году.

Формально купаться запрещено, но, по словам администрации, люди всё же заходят в воду

Формально купаться запрещено, но, по словам администрации, люди всё же заходят в воду

Сейчас база работает. Как уточнили в администрации, аренда беседки с мангалом стоит 500 рублей в час (на территории 15 беседок), баня 1100 – 1300 рублей в час, в зависимости от размера (на территории три бани). Маленькая беседка рассчитана на 8 человек, большая — на 20 – 25.

Официально купаться в озере запрещено, но, по словам сотрудников, если есть желание, люди всё-таки купаются.

2

Озеро Грёз

Озеро Грёз в народе называют Озеро слёз — некоторые объясняют это тем, что там не всегда чисто

Озеро Грёз в народе называют Озеро слёз — некоторые объясняют это тем, что там не всегда чисто

Озеро Грёз — довольно известное место для жителей левобережья. Водоём расположен сразу за зданием «Совсибири» (Новосибирского издательского дома). Два года назад здесь проходили соревнования по судомодельному спорту — о том, как по озеру плавают самодельные кораблики, можете узнать из нашего репортажа.

Озеро Грёз находится недалеко от метро «Площадь Карла Маркса»

Озеро Грёз находится недалеко от метро «Площадь Карла Маркса»

У озера не очень хорошая репутация в плане безопасности — купание запрещено, но запрет игнорируют, соответственно, бывают несчастные случаи. Но, впрочем, это может случиться везде.

На озере есть место для любителей водных видов спорта — Shark Wake Park. Здесь можно покататься на вейкборде (10 минут — 600 рублей). В цену включены снаряжение и тренировка. Есть аренда беседок (800 рублей в час). Время работы: с 10:00 до 22:00.

Один из самых популярных водоёмов у жителей левобережья

Один из самых популярных водоёмов у жителей левобережья

3

Озеро Спартак

По словам местных жителей, весной по озеру плавают утки

По словам местных жителей, весной по озеру плавают утки

Озеро Спартак находится на границе с Калининским районом, его хорошо знают жители жилмассива «Снегири».

Ориентир — остановка «Поликлиника»

Ориентир — остановка «Поликлиника»

Часть берега облагорожена — здесь находится досугово-развлекательный центр «Озеро Спартак».

На озере есть пирс&nbsp;

На озере есть пирс 

Изюминка места — уютные беседки на воде, которые можно арендовать с 10:00 до 16:00 за 3000 рублей, с 16:00 до 22:00 — 4000 рублей. Беседки рассчитаны на 30–40 человек, так что подходят для проведения праздников с большим количеством приглашённых. Также есть беседки на суше (на 10–15 человек). Цена — 2400 рублей за 6 часов, рассказали в администрации пляжной зоны.

Беседки на воде «спрятаны» в зарослях

Беседки на воде «спрятаны» в зарослях

Вход на пляж — 100 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Можно заказать баню за 800 рублей в час (минимальный заказ — 3 часа). Романтики могут взять напрокат лодку — 1 час стоит 300 рублей. База работает каждый день с 10:00 до 22:00.

4

Озеро на Юго-Западном жилмассиве

В тёмное время в беседках включается свет, уточнили в администрации

В тёмное время в беседках включается свет, уточнили в администрации

Котлован на Юго-Западном — место довольно известное. Со стороны улицы Связистов обустроили пляжно-парковую зону «У Озера Юга».

Вдоль берега около 20 беседок, рассчитанных максимум на двадцать человек. Цена — от 400 до 500 рублей в час, в зависимости от размера. Как уточнили в администрации, у каждой беседки мангальная зона. Есть прокат катамаранов и лодок (300 рублей в час). Для пущей цивилизации предлагают шезлонг — удовольствие обойдётся в 200 рублей (с 10:00 до 19:00).

Котлован находится рядом с Юго-Западным жилмассивом

Котлован находится рядом с Юго-Западным жилмассивом

Кроме того, на территории четыре спортивные площадки — футбольная, две волейбольные и одна площадка с тренажёрами. Поиграть можно бесплатно, уверяют в администрации парка.

На берегу пост спасателей (фото сделано до снятия части ограничений)

На берегу пост спасателей (фото сделано до снятия части ограничений)

Что ещё почитать про отдых у воды

На прошлой неделе в Новосибирске официально открыли пять пляжей. Где в Новосибирске можно купаться и как не утонуть в водоёме, рассказал представитель МАСС.

Репортаж с палубы: где взять напрокат яхту и сколько это стоит.

Если Сибири всё-таки мало и хочется на настоящее море, прочитайте о том, что творится в Сочи (может, и не захочется).

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