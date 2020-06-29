Одностороннюю улицу в Новосибирске сделали двухсторонней, но знак поставить забыли — водители едут друг на друга лоб в лоб

Сегодня вместе с читателями НГС разбираемся с улицей Пархоменко в Ленинском районе, которая временно стала двухсторонней, но водителей предупредить об этом надлежащим образом забыли. Многие едут по привычке по этой дороге как по односторонней и очень возмущаются, что им в лоб выскакивают встречные автомобили. Все подробности в материале Дмитрия Косенко.
Участок улицы Пархоменко от Ленинского рынка до улицы Станиславского стал двухсторонним из-за ремонта теплотрассы возле рынка. С этой стороны вроде всё нормально — висит знак направления движения, далее висят знаки двухстороннего движения.
То есть ехать «против шерсти» со стороны рынка водители официально могут.
А вот со стороны улицы Станиславского не всё так просто. Сначала там продолжал висеть знак одностороннего движения, а знаки двухстороннего движения можно было увидеть только через пару сотен метров. Соответственно, на этом участке возникали транспортные коллизии.
— Почему-то водителей, заезжающих на ул. Пархоменко со стороны ул. Станиславского забыли предупредить, что возможно встречное движение, — они видят перед собой дорожный знак «Одностороннее движение» и спокойно используют как правую, так и левую стороны дороги и бешено сигналят машинам, двигающимся к ним навстречу. И лишь позже узнают, что движение двухстороннее. А вот теперь вопросы приходящие на ум: кто из водителей будет виноват при возможном столкновении; будут ли виноваты люди, создавшие такую организацию движения; будут ли виноваты люди, отвечающие за нашу безопасность на дороге? — пишет в «Фейсбуке» пользователь Сергей Воронов.
Позднее знак одностороннего движения прикрыли черным целлофаном, но о двухстороннем движении опять забыли предупредить. И люди вновь едут по левой полосе, которая, оказывается, является для них встречной.
Так же и при выезде из дворов — никто даже не собирался убирать знаки одностороннего движения.
— Остальные знаки («Одностороннее движение» при выезде из дворов и «Движение запрещено», установленные вместе со знаками «Движение по полосам» в обе стороны) остались без изменений. Самое критичное то, что никакие знаки не регулируют направления движения при выезде на ул. Станиславского в сторону сквера Славы. Получается, двигаться можно во все стороны. Если так, при повороте налево происходит столкновение со встречным потоком, идущим в две полосы с участка Пархоменко с односторонним движением, — пишет наша читательница Ирина Калмаз.
В общем, нужно хотя бы поставить знак двухстороннего движения сразу после ул. Станиславского. А пока водители, ездящие по привычке в левой полосе на Пархоменко, рискуют оказаться виновными в столкновении на встречной для них полосе.
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