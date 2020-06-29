Одностороннюю улицу в Новосибирске сделали двухсторонней, но знак поставить забыли — водители едут друг на друга лоб в лоб

Так же и при выезде из дворов — никто даже не собирался убирать знаки одностороннего движения.

— Остальные знаки («Одностороннее движение» при выезде из дворов и «Движение запрещено», установленные вместе со знаками «Движение по полосам» в обе стороны) остались без изменений. Самое критичное то, что никакие знаки не регулируют направления движения при выезде на ул. Станиславского в сторону сквера Славы. Получается, двигаться можно во все стороны. Если так, при повороте налево происходит столкновение со встречным потоком, идущим в две полосы с участка Пархоменко с односторонним движением, — пишет наша читательница Ирина Калмаз.