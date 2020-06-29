«Два раза в автобусе прокатился и умер». Сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале — репортаж

В нескольких метрах от окна справочной службы виднеются катафалки, из которых выходят люди в спецодежде, несколько минут — и они несут гроб в машину. Иногда их сопровождает медик в спецодежде. Ещё пара минут — и машина отъезжает. Приезжает следующая. За два часа я насчитала пять разных катафалков. С 11 часов машины приезжать перестали.



— Ещё вчера заметила, что они подъезжали и подъезжали один за другим, — устало замечает женщина с сединой в волосах. У неё вчера умер муж. 61 год. Пневмония. Три раза сдавал тест на коронавирус — результат был отрицательным.

— А я вот даже не знаю причину смерти, — вступает в разговор мужчина. — Либо пневмония, либо что. Врачи не говорят. Почему — не знаю. Не говорят, и всё тут.