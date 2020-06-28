«Неужели реальная ситуация настолько хуже?»: пять рестораторов — о затянувшемся запрете на работу

Игорь Каменев (The Rooks)



На прошлой неделе в мэрию вызывали рестораторов, которые работают в центре. Было совещание с руководством Минпромторга. И там рестораторов прямо разносили, насколько я знаю. Я не вижу никакой помощи со стороны местных властей, если честно. Всё сводится к ужесточению и осуждению. Никакого обсуждения, попытки выслушать людей. На этом фоне неожиданно оперативно сработала налоговая служба. Все предприятия, которые попали в категорию пострадавших, получили субсидии на официально устроенных сотрудников (12500 рублей).



Я не эксперт, но, мне кажется, что все эти ограничения и запреты никак не повлияли на распространение пандемии. Число новых заболевших держится на стабильном уровне, и эта статистика выглядит заниженной. У меня много знакомых переболели. При этом большинство даже к врачам не обращались, а те, кто обращался, им говорили лечиться дома. То есть все эти ограничения не спасли нас от пандемии, но они душат экономику.



Мы лишены возможности нормально работать уже 90 дней. Ни в одной стране не было таких продолжительных ограничений. У нас были резервы, но их хватало на пару месяцев. Слава богу, стоит жара, и мы можем как-то работать на вынос. Это позволяет платить зарплату сотрудникам. Нагрузка, конечно, снизилась, но есть возможность работать хотя бы так. Мы можем в теории прожить лето. Но если это не кончится к холодам, то не знаю как мы будем жить. Совсем без работы у нас остался только арт-директор.