«Неужели реальная ситуация настолько хуже?»: пять рестораторов — о затянувшемся запрете на работу

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление, которое запрещает работу общепита до 1 августа. Не помогли ни обращения профессиональных организаций, описывающие бедственное положение этой индустрии, ни пример других российских регионов, где все ограничения наоборот — снимаются. Обозреватель НГС поговорил с совладельцами и руководителями пяти новосибирских ресторанных компаний разного уровня, что они собираются теперь делать. Прогнозы у рестораторов неутешительные — по их словам, если не предпринять экстренных мер, уже в ближайшее время без работы останутся тысячи людей.
Игорь Каменев (The Rooks)
На прошлой неделе в мэрию вызывали рестораторов, которые работают в центре. Было совещание с руководством Минпромторга. И там рестораторов прямо разносили, насколько я знаю. Я не вижу никакой помощи со стороны местных властей, если честно. Всё сводится к ужесточению и осуждению. Никакого обсуждения, попытки выслушать людей. На этом фоне неожиданно оперативно сработала налоговая служба. Все предприятия, которые попали в категорию пострадавших, получили субсидии на официально устроенных сотрудников (12500 рублей).
Я не эксперт, но, мне кажется, что все эти ограничения и запреты никак не повлияли на распространение пандемии. Число новых заболевших держится на стабильном уровне, и эта статистика выглядит заниженной. У меня много знакомых переболели. При этом большинство даже к врачам не обращались, а те, кто обращался, им говорили лечиться дома. То есть все эти ограничения не спасли нас от пандемии, но они душат экономику.
Мы лишены возможности нормально работать уже 90 дней. Ни в одной стране не было таких продолжительных ограничений. У нас были резервы, но их хватало на пару месяцев. Слава богу, стоит жара, и мы можем как-то работать на вынос. Это позволяет платить зарплату сотрудникам. Нагрузка, конечно, снизилась, но есть возможность работать хотя бы так. Мы можем в теории прожить лето. Но если это не кончится к холодам, то не знаю как мы будем жить. Совсем без работы у нас остался только арт-директор.
Григорий Морозов (Old Pub, «Шульц»)
Судить о тяжести ситуации с пандемией я не могу, так как не обладаю необходимой информацией. Если верить официальным заявлениям властей, то ситуация терпимая. Хотя на деле, вероятно, всё иначе. Что же касается принимаемых мер, то они с самого начала вызывали недоумение. Они непоследовательные, некомплексные, и часто плохо реализованные. Всё сваливается на безответственность людей, а то, в какие условия люди поставлены, во внимание не берётся.
Мне непонятно, почему собираться толпами в центре города можно, а на парад смотреть нельзя. Почему в условную «Ленту», переполненную людьми, ходить безопасно, а провести вечер на летнике с соблюдением социальной дистанции — нет. Почему приличные ТЦ закрыты, а ТЦ на месте бывшей «Барахолки» открывается. Почему если ты стоишь в очереди за кофе — это неопасно, а если захотел выпить пива — то сразу попадаешь в зону риска.
Моя позиция следующая. Либо надо было ещё в марте вводить жёсткие ограничения с оказанием соответствующей поддержки населению и бизнесу. Либо уже снять ту часть ограничений, которая вредит экономике, опираясь при этом на логику. А то выходит так, что мы и с эпидемией толком не боремся, но некоторые отрасли уже почти похоронили.
На данный момент мы переходим из тяжёлой ситуации в катастрофическую
Постоянно работать в таком режиме смысла нет в принципе. Это экономически неоправданно. Эта деятельность ведётся больше для поддержки части персонала, но не предприятия в целом. Она имеет смысл при условии ограниченности данного периода. Но по факту мы так работаем уже четвертый месяц и ресурсы для продолжения деятельности практически на исходе, а границы этого периода никто не обозначил даже ориентировочно.
Если взять данные суммарно по всем заведениям, то работой обеспечено примерно 20% сотрудников. И те работают на пониженных ставках. Оставшиеся 80% пока ждут, выживают на субсидии и случайные подработки. Некоторые ушли из профессии, поменяв род деятельности. Если в ближайшее время нас не начнут открывать, то армия безработных существенно пополнится.
Наталья Ильина (ресторан «Библиотека»)
Честно говоря, я не понимаю того, что сейчас реально происходит. Почти все заведения в центре, чтобы хоть как- то выжить, начали торговать едой на вынос. В итоге наши гости приходят, берут коробочки с блюдами и садятся где-нибудь на лавочку. На летнике мы бы после каждого гостя обрабатывали столы, это не сложно. А на «ничьей» лавочке или бочке этого не делает никто и никогда. И где в итоге больше вероятность подцепить вирус?
И, что еще хуже, из-за неработающих заведений люди концентрируются всего в нескольких точках в городе. Так бы они расселись по верандам, которые оказались бы заполнены лишь частично даже с учетом более широкой посадки. По новым требованиям Роспотребнадзора я могу у себя поставить только пять столов на летней веранде. Но меня бы спасли и они. Лето сейчас теплое, люди готовы ходить в заведения. Но им предлагают лавочки в парке.
Создается впечатление, что властям вообще безразличны люди, которые в нашей отрасли работают
Понимаете, я в принципе могла бы еще в апреле закрыть свой ресторан на ключ и уйти на комфортную самоизоляцию дома и на даче. Но я понимаю, что у меня работают люди, которые себе такого позволить не могут, им нужно на что-то жить. И мы продолжаем работать, чтобы обеспечить хотя бы часть привычной зарплаты. Но это работа в режиме чрезвычайной ситуации — долго так продолжаться не может. Нам всем очень хотелось бы услышать конкретный срок, когда будут сняты хотя бы частично существующие ограничения.
По формальным показателям (часть заболевших от населения) Новосибирск находится не в самом худшем положении. А в Москве, Краснодаре, Омске и Кемерово ситуация точно не лучше, но там летники открыты. И кое-где полностью открыты рестораны. Рациональное объяснение может быть, например, такое: реальная ситуация настолько хуже, что власти просто не могут на это пойти. Но тогда, наверное, нужно честно об этом сказать.
Олег Ионко (Drovamuka, Аджикинежаль)
Мы понимаем, что ситуация с коронавирусом непростая. Но нам тоже нужно понимать, что делать со своими сотрудниками. Все эти три месяца мы, как могли, удерживали людей, платили хотя бы минимальную зарплату, чтобы иметь возможность возобновить работу в любой день. При этом все мы видим толпы людей в транспорте, толпы людей на пляже, толпы людей, которые вышли посмотреть салют. И я не понимаю, какую на фоне всего этого опасность представляют несколько столов на летней веранде.
Сейчас же для многих уже встает вопрос: а стоит ли в принципе продолжать? Лето — это время, когда рестораторы зарабатывают до 80% прибыли. За это время мы можем накопить подушку, которая позволит работать зимой, до следующего тепла. И если лета нет, то, может быть, стоит часть заведений просто закрыть, предприятия ликвидировать, а людей уволить. Потому что платить зарплату можно только из заработанных денег
По нашим оценкам, сейчас в ресторанной сфере до пандемии работало больше 10 тысяч человек. Больше 70% из них уже фактически лишились работы из-за административных ограничений. Кто-то проедает запасы. Кто-то уже накопил долгов. Эта ситуация не может длиться бесконечно. Люди живут надеждой, что заведения начнут открываться, появится возможность хоть что-то зарабатывать. Но сейчас надежда иссякает даже у самых больших оптимистов. Все помнят митинги обманутых дольщиков. Так вот у нас в городе сейчас уже вот-вот появятся тысячи людей, которым просто нечего терять.
Артур Ганагин (группа ресторанов Дениса Иванова)
Мы знаем о нескольких попытках призвать правительство региона к здравому смыслу и разрешить работу предприятиям малого бизнеса. К сожалению, все они не увенчались никаким успехом. Аргумент у власти один — эпидемия в регионе не снижает темпов, а значит посещение ресторанов по-прежнему опасно. Никакой реальной помощи никто не предложил.
Сложно говорить о пандемии в принципе, так как мы не являемся экспертами в данном вопросе. Но очевидно, что ситуация в Новосибирске оказалось сильно запущена. Произошло это или от нерешительности властей, или от несознательности граждан. Теперь, когда огромное количество людей находится в состоянии отсутствия любых доходов, нормальной помощи государства особенно странно ожидать от них соблюдения каких бы то ни было ограничительных мер.
В наших ресторанах сейчас продолжают хоть как-то работает всего 280 человек. До начала эпидемии мы давали работу 1480 сотрудникам, не считая привлеченных специалистов на фрилансе. Таким образом сейчас работает на более 20% от прежнего количества. Но надо понимать две вещи: в наших ресторанах часто работают оба родителя, таким образом сейчас лишены дохода целые семьи; доходы даже работающих сотрудников несопоставимы с доходами до эпидемии. Сейчас мы лишь можем обеспечить некий прожиточный минимум.
Возможно, власти до сих пор не осознают масштаб проблемы для отрасли и экономические цепочки в нашем бизнесе. Им кажется, да что там, рестораны. А между тем это огромная цепочка непрерывных связей: производителей сырья и оборудования, логистических компаний, дистрибуторского бизнеса, транспорта, арендного и девелоперского бизнеса, сервисных компаний, банков и юридических организаций и еще много чего. Весь этот бизнес фактически парализован. Ну и ко всему прочему стоит добавить, что вымершая гастрономическая культура города не добавляет жителям оптимизма и хорошего настроения
Официально
Ресторанная отрасль Новосибирской области переживает невиданное падение. По данным Росстата, в мае её оборот обвалился более чем на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение зафиксировано даже по сравнению с предыдущим месяцем, когда уже начали действовать ограничения на работу.