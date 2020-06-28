5 способов выбрать самый сладкий арбуз в ларьке (и не отравиться): инструкция НГС в карточках

Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом. Арбузы должны быть накрыты тентом и лежать на специальных стеллажах. Если они разложены на земле или под них постелили брезент — это нарушение правил хранения.



Также на торговой точке должны быть весы и вывеска со временем работы, а товар в конце рабочего дня по правилам должны убирать.

