Между китчем и тоской по нулевым. Что находится внутри самых необычных замков Новосибирска

Полюбоваться средневековыми замками где-нибудь в Европе — увы, удовольствие, нам пока недоступное. Зато есть замки сибирские, пусть и не такие впечатляющие, как европейские, но в них тоже есть башенки и вензеля на каменных стенах, а под окнами — собственные пруды и густой лес. Некоторые из этих домов можно купить и устроить себе по-настоящему царскую жизнь. При условии, что у вас есть пара десятков миллионов, и вам не чужда средневековая романтика. Впрочем, желающих, как говорят риелторы, немного, а потому монументальные строения порой продаются годами. Мы уже делали в 2018 году обзор дорогих коттеджей с бойницами и башенками для принцесс, некоторые из этих объектов ищут своих владельцев и по сей день. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила объявления на сайте N1.RU и нашла самые интересные варианты — от симпатичных, компактных замков до роскошных крепостей, которые прячутся от любопытных взглядов прохожих в элитных загородных посёлках.
Голубой замок-офис для руководящего звена за 15 миллионов
Самый необычный вариант этой подборки перекочевал в неё из обзора двухгодичной давности. Правда, тогда замок ничем особо не выделялся, зато после реставрации постройку не узнать. Трёхэтажный дом небесно-голубого цвета украшают две башенки на воротах и ещё одна — на самом здании. Но самое интересное — внутри, поскольку, глядя на причудливую постройку, никак не ожидаешь увидеть в ней офисные помещения. В объявлении автор указывает, что замок был построен как офис для руководящего состава, и предлагает его взять в ипотеку под отдельное офисное здание или гостиницу.
Необычно и то, что отыскать этот замок-офис не составит труда — в отличие от других вариантов, этот не прячется в закрытых посёлках, а располагается в частном секторе Заельцовского района. На фотографиях в объявлении замок смотрится весьма эффектно, а вот вживую слегка разочаровывает — его великолепие уже успело порядком обветшать. Это, однако, не мешает ему выделяться среди менее помпезных частных домов, которые окружают замок. Кажется, всё-таки очередной реставрации этому строению не избежать.
Замок в Заельцовском бору с прудом и бассейном за 16,8 миллиона
Пожалуй, так и должен выглядеть современный замок — сдержанные тона, минималистичные интерьеры, просторный участок, собственный пруд и лес неподалёку. В объявлении перечисляют и другие достоинства этого варианта: «на земельном участке расположен дом, площадка для барбекю, альпийская горка с искусственным водопадом, бассейн и сауна предполагаются в доме на цокольном этаже».
Этот вариант несколько скромнее предыдущего — два этажа, шесть комнат и около 300 «квадратов» общей площади.
По словам риелтора Сергея Новикова, занимающегося продажей современного замка, объект продаётся не первый год, за это время его цена почти не менялась. Как указывается на сайте, дом можно взять в ипотеку на 20 лет — ежемесячно придётся выплачивать более 77 тысяч рублей.
Трёхэтажный замок в окружении вековых сосен — 26 миллионов
Замок площадью 500 «квадратов» расположен в элитном посёлке «Лесная поляна», и на этом продавец делает особый акцент: «Охраняемая территория, видеонаблюдение, въезд через КПП, респектабельные соседи».
В доме три этажа, но четыре уровня — есть ещё и цоколь. В нём предполагаются бассейн, сауна и холодная кладовка для хранения овощей и консервации, всё под самостоятельную отделку. На третьем этаже мансарда, где может разместиться библиотека или комната отдыха.
«Площадь участка 13 соток в собственности, 46 соток в долгосрочной аренде на 50 лет. На участке вековые сосны и берёзы, очень тихое и живописное место», — добавляет автор объявления.
Крепость с собственным озером (там есть рыбки!) — 29,9 миллиона
Четвёртый замок в нашем обзоре — сосед предыдущего. Это тоже посёлок «Лесная поляна», а на участке (74 сотки) — те же вековые кедры. «Качественно построенных с хорошей планировкой кирпичных домов не так много, но вам повезло — этот дом из «качественного списка» и находится в сказочном месте с хорошими соседями», — подчёркивает достоинства дома автор объявления.
А достоинств у варианта и впрямь немало: есть собственное озеро, в котором плавают рыбки, зимний сад, терраса, бильярдная, бассейн, двухэтажная баня, а также плодовый сад и хозпостройки для кроликов и уток. Ну чем не современная крепость?
Замок можно купить, а можно арендовать, но во сколько обойдётся стать на пару дней королём этой крепости, не уточняется. С момента появления этого варианта на сайте он ничуть не упал в цене.
Замок со спа-комплексом в подвале за 39,9 миллиона
Пятый вариант удивляет не столько снаружи, сколько внутри — расписные потолки, старинные фрески, классические люстры, роскошные лестницы из ясеня и многое-многое другое, что, судя по всему, и позволяет продавцу называть коттедж «статусным». В доме три этажа, в подвале, как указывает автор объявления, есть полноценный спа-комплекс с баней на дровах и большим бассейном с гейзером и водопадом.
Это единственный вариант, который за время продажи потерял в цене — теперь вместо 45 миллионов продавец просит 39 миллионов 950 тысяч рублей.
Трёхэтажный замок с выходом в лес за 42 миллиона
Самый дорогой объект обзора и один из самых больших — дом занимает 540 квадратных метров. Он располагается на тупиковой улице, поэтому скрыт от глаз соседей, а будущие владельцы замка смогут пользоваться собственным выходом в лес.
«Ухоженный участок в 14 соток умещает на себе трехэтажный хозяйский дом, гостевой дом и гараж на 2 машины», — говорится в объявлении. Внутри замка — кухня-гостиная с печью в центре комнаты, детские комнаты, кабинет, две спальни, несколько санузлов и гардеробных комнат на различных этажах, прачечная, бильярдная комната и сауна.
Объявления о продаже замка регулярно удаляются и тут же появляются вновь, вероятно, чтобы заинтересованный покупатель не думал, что объект не может найти своего покупателя уже долгое время.
Как отмечает риелтор Сергей Новиков, в настоящее время замки почти не строятся, а будущие владельцы коттеджей при строительстве всё-таки отдают предпочтение современному и лаконичному стилю. Замки же он называет «наследием начала 2000-х годов», когда у разбогатевших новосибирцев было желание удивить и впечатлить окружающих.
— Я не могу сказать, что рынок переполнен подобного рода недвижимостью, но такие объекты есть. А покупателей мало, так что такие варианты постоянно появляются в продаже, — добавляет он.
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