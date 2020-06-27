Между китчем и тоской по нулевым. Что находится внутри самых необычных замков Новосибирска

Этот вариант несколько скромнее предыдущего — два этажа, шесть комнат и около 300 «квадратов» общей площади.



По словам риелтора Сергея Новикова, занимающегося продажей современного замка, объект продаётся не первый год, за это время его цена почти не менялась. Как указывается на сайте, дом можно взять в ипотеку на 20 лет — ежемесячно придётся выплачивать более 77 тысяч рублей.

Трёхэтажный замок в окружении вековых сосен — 26 миллионов