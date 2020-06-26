Что за загадочные аппараты ИВЛ на 729 млн рублей должны спасти новосибирцев от коронавируса. Изучила Юлия Дрокова

Когда весной масштабы распространения коронавируса по миру были особенно пугающими (это сегодня многие страны уже миновали плато), одним из самых актуальных вопросов среди новосибирцев был: «А хватит ли на всех аппаратов ИВЛ?» По данным на 25 июня, на искусственной вентиляции лёгких находится 31 человек — эта цифра колеблется, но в последнее время растёт. Ещё в марте Андрей Травников говорил, что в области есть 537 действующих аппаратов ИВЛ, ещё 21 собирались вывести из консервации. И около 500 в Минздраве планировали докупить. Волонтёр-расследователь и бывший главный редактор сибирского бюро газеты «Ведомости» изучила госзакупки аппаратов ИВЛ: выяснилось, что больше половины — это одна и та же модель. Кто и за сколько продаёт новосибирским властям аппараты ИВЛ, кто их производит и насколько они безопасны — в её новом расследовании.
В начале июня я изучила пандемические закупки аппаратов ИВЛ в Новосибирской области. Вопросы к цене там вызывала практически каждая сделка, но одна история стояла особняком. Местный Минздрав законтрактовал 270 аппаратов по 2,7 млн рублей (в сумме на 729 млн рублей) одной-единственной модели — китайского Lufter 5. Даже при беглом знакомстве он производил впечатление кота в мешке (неаргументированная цена, отсутствие опыта эксплуатации в России). Более пристальное исследование аппарата показало еще большую глубину ахтунга: Lufter 5 не просто посредственный переоценённый аппарат ИВЛ. Это в буквальном смысле опасное устройство. По мнению Росздравнадзора, опасное. И наш Минздрав должен был об этом знать.
Продавцы и товар
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппараты Lufter 3 и Lufter 5 получено в 2012 году санкт-петербургским ООО «Кранц».
По данным Роспатента, товарные знаки Lufter и Kranz принадлежат индивидуальному предпринимателю Кузьмину Роману Ивановичу из Читы. Кузьмин же владеет читинским поставщиком медизделий ООО «Медикс Группа» и находящимся в процессе ликвидации с декабря 2019 года петербургским ООО «Рохен медикл групп». В обеих компаниях Кузьмин занимает высшие исполнительные должности. Также он является директором ООО «Кранц», которое принадлежит Кузьминой Инне Владимировне. Совокупная выручка «Медикс Группы», «Кранца» и «Рохена» в 2018 году составила 145,1 млн рублей.
Все три компании занимались госпоставками. Поставляли преимущественно несложное оборудование, медицинскую мебель и расходники типа одноразовых шприцев, катетеров, перчаток, игл: чек одной сделки в большинстве случаев не превышал нескольких сотен тысяч рублей. В начале 2020 года «Медикс Группа», в частности, осуществила несколько единичных продаж «нормальных», давно присутствующих на рынке аппаратов ИВЛ: американского Newport E360, аргентинского Neumovent GraphNet.
А в апреле и мае у Lufter 5 случается прорыв: в несколько регионов России продаётся суммарно, по данным проекта «ГосЗатраты», 493 аппарата на 1,4 млрд рублей. Абсолютно все контракты на поставку Lufter 5 (их 11) заключаются по бесконкурсной схеме закупки у единственного поставщика. Крупнейшим госзаказчиком безвестного аппарата выступает Минздрав Новосибирской области: он контрактует 270 штук по 2,7 млн рублей (всего на 729 млн рублей) двумя договорами. Поставщиком в обоих случаях выступает новосибирское ООО «Дорн», которое уже фигурировало в расследовании о тех, кто зарабатывает на пандемии.
Отгрузок ни по одному из 11 заключенных контрактов пока не состоялось, а 4 контракта так и вовсе уже расторгнуты, включая два с управлением здравоохранения Ростова-на-Дону, закупившего 44 штуки Lufter 5 по 3,35 млн рублей у ростовского ООО «Стармед». Ростовские СМИ сообщали, что поставки Lufter 5 отменены после проверки Росфинмониторингом завышения цены на аппарат, а также что директор и владелица «Стармеда» Елизавета Калайчиди является гражданской женой ростовского антикоррупционного министра Олега Жеухина.
В Новосибирск поставки Lufter 5 должны были начаться не позже 30 мая, сведений об отгрузках в Единой информационной системе (ЕИС) до сих пор нет, зато выложена претензия Минздрава к «Дорну» от 22 июня, в которой ведомство требует заплатить неустойку в размере 163 350 рублей за несоблюдение плановых сроков поставки.
Спрос породил предложение
До ажиотажного спроса в апреле и мае 2020 года Lufter 5 в России, можно сказать, не присутствовал: «ГосЗатраты» выдают семь заключённых в 2013–2014 годах контрактов. Все контракты маленькие, самый большой — на 7 штук. Цена на Lufter 5 тогда колебалась от 295 805 рублей (поставка 2 штук Минздраву Свердловской области) до 1,069 млн рублей (1 аппарат Архангельской городской клинической больнице № 7).
Три из семи контрактов расторгнуты из-за неисполнения поставщиками своих обязательств. В случае с Архангельской больницей приложен акт приёмки товара, в котором комиссия приходит к выводу, что характеристики фактически поставленного аппарата не соответствуют заявленным характеристикам, и в приёмке отказывают.
«В промежутке с 2014-го по 2020 годы в ЕИС нет сведений о поставках Lufter 5 российским госзаказчикам»
В августе 2019 года Росздравнадзор написал информационное письмо (№ 01и-1974/19 от 13.08.2019 г.) о недоброкачественном медицинском изделии: Управление Росздравнадзора по Республике Бурятия выявило некачественный Lufter 5, о чем сообщается «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан и несоответствия сведениям, содержащимся в комплекте регистрационной документации». Росздравнадзор в письме предлагает «субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории РФ недоброкачественного медицинского изделия» и напоминает о возможной уголовной ответственности за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медизделий.
Откуда взялся Lufter 5
В контрактах на поставку Lufter 5 указано, что производитель этого ИВЛ — китайский завод «Шеньчжень Проб Сайнс энд Технолоджи Ко». На сайте завода есть единственная модель производимого им аппарата ИВЛ — Boaray 5000D. Визуально Boaray 5000D почти неотличим от Lufter 5. Основные технические характеристики Boaray 5000D и Lufter 5 тоже идентичны.
Среди российских поставщиков медоборудования Boaray 5000D обнаруживается только на сайте «Медикс Группы» того самого Романа Кузьмина (цена не указана). А вот у украинских поставщиков Boaray 5000D представлен обильно, максимальная встреченная цена — 421 000 гривен (1,1 млн рублей). Сведений о закупках Boaray 5000D российскими госзаказчиками в ЕИС нет.
Редакция НГС сделала запрос в региональный Минздрав с просьбой объяснить выбор модели аппарата Lufter 5 для закупки — скоро мы более подробно расскажем о нём и закупках аппаратов ИВЛ в Новосибирской области.
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