Что за загадочные аппараты ИВЛ на 729 млн рублей должны спасти новосибирцев от коронавируса. Изучила Юлия Дрокова

В начале июня я изучила пандемические закупки аппаратов ИВЛ в Новосибирской области. Вопросы к цене там вызывала практически каждая сделка, но одна история стояла особняком. Местный Минздрав законтрактовал 270 аппаратов по 2,7 млн рублей (в сумме на 729 млн рублей) одной-единственной модели — китайского Lufter 5. Даже при беглом знакомстве он производил впечатление кота в мешке (неаргументированная цена, отсутствие опыта эксплуатации в России). Более пристальное исследование аппарата показало еще большую глубину ахтунга: Lufter 5 не просто посредственный переоценённый аппарат ИВЛ. Это в буквальном смысле опасное устройство. По мнению Росздравнадзора, опасное. И наш Минздрав должен был об этом знать.



Продавцы и товар

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на аппараты Lufter 3 и Lufter 5 получено в 2012 году санкт-петербургским ООО «Кранц».



По данным Роспатента, товарные знаки Lufter и Kranz принадлежат индивидуальному предпринимателю Кузьмину Роману Ивановичу из Читы. Кузьмин же владеет читинским поставщиком медизделий ООО «Медикс Группа» и находящимся в процессе ликвидации с декабря 2019 года петербургским ООО «Рохен медикл групп». В обеих компаниях Кузьмин занимает высшие исполнительные должности. Также он является директором ООО «Кранц», которое принадлежит Кузьминой Инне Владимировне. Совокупная выручка «Медикс Группы», «Кранца» и «Рохена» в 2018 году составила 145,1 млн рублей.

