«Собралась на кладбище»: партнер по бизнесу сделал Инну инвалидом и заставил работать на себя, но она смогла отомстить

История Инны похожа на сериалы, которые обычно показывают по телеканалу «Россия-1» — главная героиня пытается доказать матери, что может всё, и в итоге слишком много на себя берет. Потом ложь, обман и предательство близкого человека, страшная авария, инвалидное кресло и старая школьная любовь, появившаяся в нужное время в нужном месте, хеппи-энд в конце (но не для всех героев). Мы нисколько не преувеличиваем — своей историей Инна поделилась с НГС — вы будете удивлены такими поворотами судьбы.
Авария
Всё началось девять лет назад — тогда Инна и её друг Александр вместе вели бизнес по видеопрокату и продаже компьютерных комплектующих. Партнёры работали без выходных и всё делали сами — по словам Инны, на этом настаивал Александр — он не хотел никому платить.
Видеопрокат работал круглосуточно, и однажды после ночной смены коллега Инны настоял на том, чтобы поехать за товаром. Под утро Александр уснул за рулём, и машина врезалась в столб. У водителя сломана нога и ушиб грудной клетки, Инне же повезло значительно меньше — она оказалась полностью парализована.
— Надо было тогда послать к чертям всё вместе с этим мужиком, но хотелось доказать маме и себе самой, что я могу зарабатывать. Ибо часто слышала от неё, что я непуть, недоробок и много еще чего, — рассказывает Инна.
В больничной палате она поняла, что стала инвалидом, диагноз — тетрапарез, руки до кистей относительно работали, кисти же просто висели. Способной к полноценному движению осталась только голова. Инна пишет, что помнит, как к ней пришёл милиционер, а Александр плакал и просил его не сажать, обещал ухаживать за подругой и клялся, что никогда ее не бросит. И первое время честно выполнял обещанное.
Прошло время, Инна научилась сидеть и стала помогать Александру вести бизнес:
— Бралась за всё, что только приносило прибыль, так как Александр постоянно напоминал, что кормит и ухаживает за мной.
По словам женщины — он сам только развозил товар и собирал выручку.
Постепенно Инна полностью изменила их с Александром бизнес, что позволило им открыть новый магазин и зарабатывать чуть больше. Женщина работала сутками, как сама говорит, за тарелку супа, заработанных денег она не видела — Александр говорил, что все они шли в оборот.
— Первый магазин (квартиру под магазин с дальнейшим выведением в нежилое помещение) я купила на свои деньги, повезло — было падение цен на недвижимость. Оформили на меня, но Александр постоянно дергал и просил переоформить на него, ибо неудобно работать по доверенности. Не согласилась, — продолжает рассказ женщина.
Школьная любовь
Прошло несколько лет, торговля шла хорошо, партнёры купили еще один магазин. Параллельно в соцсетях Инна случайно нашла страницу своего одноклассника (её первая любовь) и очень удивилась — мужчина жил в Швеции. Поделилась новостями с Александром:
— Он обрадовался, пусть, говорит, деньги посылает, а мы в товар вложим. На мой отказ закатил истерику. И пригрозил, что не будет помогать. На тот момент здоровье мое ухудшилось, и я уже было собралась на кладбище. Думаю, хоть на прощанье радость — свою любовь нашла. Посмотрю на него да поболтаю вволю, — вспоминает сибирячка.
Завязалась переписка, выяснилось, что в школе одноклассник тоже был в нее влюблен, они созванивались по Skype, для Инны тогда это стало единственным утешением. Долгое время она не говорила возлюбленному, что не может ходить — не хотела жалости, но однажды всё же призналась.
— Я сидела на диване перед монитором, и не было видно, что я парализована. Руки до кистей нормальные, а кисти я не показывала, что они как ласты склеены. Чувствую, что начинаю привыкать, и испугалась. А в моем случае даже думать об этом нельзя. Продолжать общаться не было смысла. Какой с меня толк. Рассказала, что я в коляске. Поблагодарила за всё. Попрощалась, и дальше за работу, — Инна совсем не ожидала, что мужчина не отвернется от нее, а наоборот, потянется еще сильнее. Владимир стал чаще звонить и в конец ошеломил женщину предложением выйти за него замуж. Первая мысль Инны была: «Так не бывает».
Переезд и новая жизнь
— Через 3 месяца он приехал с предложением руки и сердца. И с колечком, таким красивым. Мы поженились, и я уехала в Швецию. Сказал, что будем лечиться и заниматься, и все получится, — продолжает сибирячка и добавляет, что это было в 2011 году. Переезжать, по словам женщины, было страшно, но не страшнее, чем жить рядом с таким человеком, как Александр, и работать на него без отдыха. У Инны есть дочь — с её переездом было сложнее, но вместе они справились — все организационные моменты взял на себя Владимир — сибирячку пустили в страну без каких-либо препятствий, а дочь переехала чуть позже.
Вместе с мужем она живёт в городе Вестервике. В Швеции Инна сумела поправить свое здоровье, прошла много курсов лечения. Спустя время она смогла вставать с инвалидного кресла и научилась ходить на ходунках, в руках вернулась чувствительность — Инна занялась валянием игрушек и научилась вязать спицами.
— Шведская городская коммуна мне бесплатно предоставила коляску, электроколяску, электроподъемник для ванны, ходунки, костыли. Подставки для кровати, чтобы регулировать высоту, и саму кровать с подъемником 140 см в ширину. К каждому празднику мне дарят очень неплохие подарки и много разных вспомогательных средств. Приходит бесплатно человек и занимается со мной. У меня бесплатный проезд на такси, но на определенное количество поездок в месяц, — перечисляет Инна.
В соцсетях она пишет, что счастлива со своим мужем, много чему научилась, снова может гулять по улицам, ходить в магазин и самостоятельно покупать продукты.
Суд
Александр после переезда Инны остался жить в её квартире, но пообещал, что будет платить за коммунальные услуги и за аренду магазина.
— Первое время и правда платил, но всё меньше и меньше, а потом и совсем перестал. Помощь на лекарства оказывал первые несколько месяцев, потом послал меня. Рассказывал, что после моего отъезда сел и заплакал, потому что уметь развозить товар и собирать выручку — этого для бизнеса мало. Всё оказалось очень сложно для него. Моя сестра помогала ему по мере своих умений, — вспоминает женщина.
Хоть Инна с Александром и вели бизнес вместе, женщине не досталось ничего. Александр не справился и разрушил всё, что Инна с таким трудом создавала. По словам женщины, магазин превратился в грязный склад с никому не нужным товаром. Инна просила его съехать и с квартиры, и из магазина, но он категорически отказывался, говорил, что всё имущество теперь его, смеялся в лицо и уверял, что в коляске она ничего ему не сделает, и вообще в Швеции ей хорошо, жизнь — сказка, ничего делать не надо, а он тут в России упирается и выживает как может.
Инна понимала, что нельзя оставлять ситуацию на самотёк, и решилась действовать. Нашла адвоката, рассказала свои историю, специалист взялся за работу. Несколько раз Инна хотела оставить попытки из-за угроз Александра, неуверенности в себе и за давностью времени, но не сдалась.
— Сначала всё было против меня. Александр на суде сказал, что за рулем была я. Даже после того, как представили справку из НИИТО, что у меня травмы пассажира, а у него травма водителя (от рулевого колеса повреждение грудины) он кричал, что документы поддельные. Выселяли его год из магазина и из квартиры. Оказалось, это не так-то просто, а без судов вообще бы никогда не выселила. После себя он оставил долгов на 117 тысяч. Бомжатник, вонь и грязь, — вздыхает Инна. Первый суд она проиграла — Александр предоставил свою версию произошедшего. Однако много документов, доказывающих правоту женщины, и свидетели сделали свое дело — краевой суд был на её стороне.
— Сестра рассказывала, как он высокомерно и надменно себя вел на первых судах, предвкушая победу. И как изменилось его поведение к последним. Высокомерие как рукой сняло. По суду я должна получить
Суд перенесли на середину июля, и сейчас Инна говорит, что уверена в своем выигрыше. Новая жизнь в Швеции ей определенно нравится.
— Изменений очень много, всех и не перечесть. Появились хорошие друзья. Я теперь просто наслаждаюсь жизнью, — говорит сибирячка.
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