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Он и она Истории

«Собралась на кладбище»: партнер по бизнесу сделал Инну инвалидом и заставил работать на себя, но она смогла отомстить

В социальных сетях сибирячка нашла свою школьную любовь — мужчина жил в Швеции и был готов забрать ее к себе

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Жизнь Инны круто поменялась после случайной аварии — она оказалась парализована, полноценно двигалась у нее только голова

Жизнь Инны круто поменялась после случайной аварии — она оказалась парализована, полноценно двигалась у нее только голова

История Инны похожа на сериалы, которые обычно показывают по телеканалу «Россия-1» — главная героиня пытается доказать матери, что может всё, и в итоге слишком много на себя берет. Потом ложь, обман и предательство близкого человека, страшная авария, инвалидное кресло и старая школьная любовь, появившаяся в нужное время в нужном месте, хеппи-энд в конце (но не для всех героев). Мы нисколько не преувеличиваем — своей историей Инна поделилась с НГС — вы будете удивлены такими поворотами судьбы.

Авария

Всё началось девять лет назад — тогда Инна и её друг Александр вместе вели бизнес по видеопрокату и продаже компьютерных комплектующих. Партнёры работали без выходных и всё делали сами — по словам Инны, на этом настаивал Александр — он не хотел никому платить.

Видеопрокат работал круглосуточно, и однажды после ночной смены коллега Инны настоял на том, чтобы поехать за товаром. Под утро Александр уснул за рулём, и машина врезалась в столб. У водителя сломана нога и ушиб грудной клетки, Инне же повезло значительно меньше — она оказалась полностью парализована.

Ухаживать за женщиной было некому, и эту обязанность взял на себя её партнер по бизнесу

Ухаживать за женщиной было некому, и эту обязанность взял на себя её партнер по бизнесу

— Надо было тогда послать к чертям всё вместе с этим мужиком, но хотелось доказать маме и себе самой, что я могу зарабатывать. Ибо часто слышала от неё, что я непуть, недоробок и много еще чего, — рассказывает Инна.

В больничной палате она поняла, что стала инвалидом, диагноз — тетрапарез, руки до кистей относительно работали, кисти же просто висели. Способной к полноценному движению осталась только голова. Инна пишет, что помнит, как к ней пришёл милиционер, а Александр плакал и просил его не сажать, обещал ухаживать за подругой и клялся, что никогда ее не бросит. И первое время честно выполнял обещанное.

Инна была беспомощной, сидела круглыми сутками дома, но не впала в депрессию и продолжила вести бизнес удаленно

Инна была беспомощной, сидела круглыми сутками дома, но не впала в депрессию и продолжила вести бизнес удаленно

Прошло время, Инна научилась сидеть и стала помогать Александру вести бизнес:

— Бралась за всё, что только приносило прибыль, так как Александр постоянно напоминал, что кормит и ухаживает за мной.

По словам женщины — он сам только развозил товар и собирал выручку.

На фото тот самый магазин

На фото тот самый магазин

Постепенно Инна полностью изменила их с Александром бизнес, что позволило им открыть новый магазин и зарабатывать чуть больше. Женщина работала сутками, как сама говорит, за тарелку супа, заработанных денег она не видела — Александр говорил, что все они шли в оборот.

— Первый магазин (квартиру под магазин с дальнейшим выведением в нежилое помещение) я купила на свои деньги, повезло — было падение цен на недвижимость. Оформили на меня, но Александр постоянно дергал и просил переоформить на него, ибо неудобно работать по доверенности. Не согласилась, — продолжает рассказ женщина.

Школьная любовь

Прошло несколько лет, торговля шла хорошо, партнёры купили еще один магазин. Параллельно в соцсетях Инна случайно нашла страницу своего одноклассника (её первая любовь) и очень удивилась — мужчина жил в Швеции. Поделилась новостями с Александром:

— Он обрадовался, пусть, говорит, деньги посылает, а мы в товар вложим. На мой отказ закатил истерику. И пригрозил, что не будет помогать. На тот момент здоровье мое ухудшилось, и я уже было собралась на кладбище. Думаю, хоть на прощанье радость — свою любовь нашла. Посмотрю на него да поболтаю вволю, — вспоминает сибирячка.

Инна нашла Владимира в социальных сетях — мужчина жил в Швеции, они начали переписываться&nbsp;

Инна нашла Владимира в социальных сетях — мужчина жил в Швеции, они начали переписываться 

Завязалась переписка, выяснилось, что в школе одноклассник тоже был в нее влюблен, они созванивались по Skype, для Инны тогда это стало единственным утешением. Долгое время она не говорила возлюбленному, что не может ходить — не хотела жалости, но однажды всё же призналась.

— Я сидела на диване перед монитором, и не было видно, что я парализована. Руки до кистей нормальные, а кисти я не показывала, что они как ласты склеены. Чувствую, что начинаю привыкать, и испугалась. А в моем случае даже думать об этом нельзя. Продолжать общаться не было смысла. Какой с меня толк. Рассказала, что я в коляске. Поблагодарила за всё. Попрощалась, и дальше за работу, — Инна совсем не ожидала, что мужчина не отвернется от нее, а наоборот, потянется еще сильнее. Владимир стал чаще звонить и в конец ошеломил женщину предложением выйти за него замуж. Первая мысль Инны была: «Так не бывает».

В школьные годы Владимир тоже был влюблен в Инну&nbsp;

В школьные годы Владимир тоже был влюблен в Инну 

Переезд и новая жизнь

— Через 3 месяца он приехал с предложением руки и сердца. И с колечком, таким красивым. Мы поженились, и я уехала в Швецию. Сказал, что будем лечиться и заниматься, и все получится, — продолжает сибирячка и добавляет, что это было в 2011 году. Переезжать, по словам женщины, было страшно, но не страшнее, чем жить рядом с таким человеком, как Александр, и работать на него без отдыха. У Инны есть дочь — с её переездом было сложнее, но вместе они справились — все организационные моменты взял на себя Владимир — сибирячку пустили в страну без каких-либо препятствий, а дочь переехала чуть позже.

В Швеции Инна регулярно проходит курсы реабилитации — сейчас она уже может ходить на ходунках&nbsp;

В Швеции Инна регулярно проходит курсы реабилитации — сейчас она уже может ходить на ходунках 

Вместе с мужем она живёт в городе Вестервике. В Швеции Инна сумела поправить свое здоровье, прошла много курсов лечения. Спустя время она смогла вставать с инвалидного кресла и научилась ходить на ходунках, в руках вернулась чувствительность — Инна занялась валянием игрушек и научилась вязать спицами.

Сейчас семья живет в городе&nbsp;Вестервике

Сейчас семья живет в городе Вестервике

— Шведская городская коммуна мне бесплатно предоставила коляску, электроколяску, электроподъемник для ванны, ходунки, костыли. Подставки для кровати, чтобы регулировать высоту, и саму кровать с подъемником 140 см в ширину. К каждому празднику мне дарят очень неплохие подарки и много разных вспомогательных средств. Приходит бесплатно человек и занимается со мной. У меня бесплатный проезд на такси, но на определенное количество поездок в месяц, — перечисляет Инна.

Шведская коммуна предоставила Инне необходимые вещи бесплатно

Шведская коммуна предоставила Инне необходимые вещи бесплатно

В соцсетях она пишет, что счастлива со своим мужем, много чему научилась, снова может гулять по улицам, ходить в магазин и самостоятельно покупать продукты.

Вид с балкона Инны

Вид с балкона Инны

Суд

Александр после переезда Инны остался жить в её квартире, но пообещал, что будет платить за коммунальные услуги и за аренду магазина.

— Первое время и правда платил, но всё меньше и меньше, а потом и совсем перестал. Помощь на лекарства оказывал первые несколько месяцев, потом послал меня. Рассказывал, что после моего отъезда сел и заплакал, потому что уметь развозить товар и собирать выручку — этого для бизнеса мало. Всё оказалось очень сложно для него. Моя сестра помогала ему по мере своих умений, — вспоминает женщина.

Это дочь Инны — платье для нее связала мама

Это дочь Инны — платье для нее связала мама

Хоть Инна с Александром и вели бизнес вместе, женщине не досталось ничего. Александр не справился и разрушил всё, что Инна с таким трудом создавала. По словам женщины, магазин превратился в грязный склад с никому не нужным товаром. Инна просила его съехать и с квартиры, и из магазина, но он категорически отказывался, говорил, что всё имущество теперь его, смеялся в лицо и уверял, что в коляске она ничего ему не сделает, и вообще в Швеции ей хорошо, жизнь — сказка, ничего делать не надо, а он тут в России упирается и выживает как может.

Валяние игрушек — одно из хобби сибирячки&nbsp;

Валяние игрушек — одно из хобби сибирячки 

Инна понимала, что нельзя оставлять ситуацию на самотёк, и решилась действовать. Нашла адвоката, рассказала свои историю, специалист взялся за работу. Несколько раз Инна хотела оставить попытки из-за угроз Александра, неуверенности в себе и за давностью времени, но не сдалась.

— Сначала всё было против меня. Александр на суде сказал, что за рулем была я. Даже после того, как представили справку из НИИТО, что у меня травмы пассажира, а у него травма водителя (от рулевого колеса повреждение грудины) он кричал, что документы поддельные. Выселяли его год из магазина и из квартиры. Оказалось, это не так-то просто, а без судов вообще бы никогда не выселила. После себя он оставил долгов на 117 тысяч. Бомжатник, вонь и грязь, — вздыхает Инна. Первый суд она проиграла — Александр предоставил свою версию произошедшего. Однако много документов, доказывающих правоту женщины, и свидетели сделали свое дело — краевой суд был на её стороне.

Сейчас Инна счастлива — она встала на ноги, завела новых друзей и наслаждается каждым моментом&nbsp;

Сейчас Инна счастлива — она встала на ноги, завела новых друзей и наслаждается каждым моментом 

— Сестра рассказывала, как он высокомерно и надменно себя вел на первых судах, предвкушая победу. И как изменилось его поведение к последним. Высокомерие как рукой сняло. По суду я должна получить 250 000 рублей за моральный и физический ущерб, 117 000 рублей за коммунальные долги, и сейчас идет суд за утраченную коммерческую прибыль, ведь я имела магазин и квартиру и физически не могла ими воспользоваться, так как Александр чинил препятствия. Не знаю, выиграю ли суд, но уже не важно. Главное, что я смогла выселить Александра из своей квартиры и магазина, и теперь могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Александр выплачивает долг по суду по 3–5 тысяч рублей в неделю, бывает, и больше. Ну хоть так, чем никак, — заключает сибирячка.

Рядом с Владимиром Инна поняла, что такое быть счастливой

Рядом с Владимиром Инна поняла, что такое быть счастливой

Суд перенесли на середину июля, и сейчас Инна говорит, что уверена в своем выигрыше. Новая жизнь в Швеции ей определенно нравится.

— Изменений очень много, всех и не перечесть. Появились хорошие друзья. Я теперь просто наслаждаюсь жизнью, — говорит сибирячка.

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