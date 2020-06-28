«Собралась на кладбище»: партнер по бизнесу сделал Инну инвалидом и заставил работать на себя, но она смогла отомстить

Всё началось девять лет назад — тогда Инна и её друг Александр вместе вели бизнес по видеопрокату и продаже компьютерных комплектующих. Партнёры работали без выходных и всё делали сами — по словам Инны, на этом настаивал Александр — он не хотел никому платить.



Видеопрокат работал круглосуточно, и однажды после ночной смены коллега Инны настоял на том, чтобы поехать за товаром. Под утро Александр уснул за рулём, и машина врезалась в столб. У водителя сломана нога и ушиб грудной клетки, Инне же повезло значительно меньше — она оказалась полностью парализована.