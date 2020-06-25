Победили фашистов, но не победили коронавирус (пока): 30 крутых фото парадов со всей России

Этот День Победы мы запомним надолго: не в мае, а в июне, не на масштабных гуляньях с утра до ночи, а скромно в масках на параде. Фотографы Сети городских порталов с самого утра дежурили в разных уголках страны, чтобы запечатлеть горожан, военных и ветеранов, которые вышли вчера поздравить страну, победившую в Великой Отечественной войне, но все еще сражающуюся с коронавирусом.
Публикуем самые яркие и эмоциональные снимки.
Пожалуй, самый яркий праздник прошел в городе-герое Волгограде. Мы решили отдельно вам его показать: это было настолько эпично, что мы просто не могли выбрать лучшее фото.