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Когда «немцы» ещё были крепкими: новосибирец восстановил 20-летнюю «Ауди» до идеала и гордится её надежностью

Смотрите на Audi S8 выпуска 2000 года в отличном состоянии

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Audi S8 выпуска 2000 года

Audi S8 выпуска 2000 года

И снова на НГС редкие автомобили, которыми владеют новосибирцы — сегодня это старый добрый «немец» Audi S8 выпуска 2000 года с атмосферным двигателем V8, еще достаточно надежный и не напичканный огромным количеством хрупкой электроники. Владелец пригнал машину из Питера, восстановил до приличного состояния и ездит теперь на ней каждый день — подробнее об этой классной машине рассказывает Дмитрий Косенко.

На этой интерактивной картинке можно рассмотреть машину со всех сторон.

Фото: Юрий Орлов (графика)

Это 20-летний седан Audi S8 с атмосферным двигателем V8 объемом 4,2 литра мощностью 360 л. с. и механической коробкой передач. Постоянный полный привод (межосевой дифференциал), многорычажная подвеска. Генрих специально искал себе такую машину, нашел в другом городе.

У седана двигатель V8 объемом 4,2 литра мощностью 360 л. с.

У седана двигатель V8 объемом 4,2 литра мощностью 360 л. с.

— Это старые мечты, V8 на механике. Почему именно этот автомобиль — прогрессивная очень машина, в плане того, что кузов абсолютно алюминиевый полностью весь, никаких стальных элементов в кузове нет. Самые большие стальные части здесь —это подрамники. Это кузов A8, у них есть версии S8 — спортивный седан такой. Полный привод обязательно, именно касаясь условий Сибири.

Восстановление шло год&nbsp;

Восстановление шло год 

— Это питерский вариант, владелец то ли актер был в свое время. Состояние было не такое, похуже. Купил, приехал и начал делать ее — а надо было делать всё. Салон был полностью разобран до железа, шумоизоляция наклеена дополнительная. Отмыт, очищен, форма сидений восстановлена. Интерьер переделан, цветовые решения.

Салон переделан

Салон переделан

Изначально в интерьере были коричневые вставки — владелец посчитал их не слишком уместными для спортивного стиля. Вручную делали новые элементы оформления — вставки под алюминий.

Клиренс увеличен до 14 см

Клиренс увеличен до 14 см

— По кузову ничего не делал, как он был, так и есть. Зимой две двери повредили, их поменял. Клиренс был 100 сантиметров, стал примерно 140. Две проставочки поставлены и высота профиля шин увеличена, то есть должен быть 45-й профиль, я поставил 50-й.

Днищем ничего нельзя цеплять

Днищем ничего нельзя цеплять

— Днищем цеплять в этих автомобилях вообще ни в коем случае нельзя ничего. Там пластиковые обтекатели, алюминиевые поперечины.

Фары отреставрированы

Фары отреставрированы

— До меня тоже было много сделано — тормоза другие поставили, помощнее, диски. Фары оригинальные, биксенон, самая дорогая версия. Их реставрировали — разбирали, чистили, полировали. Стекла пленкой заклеивали. Туманки новые, тоже обклеены пленкой.

Алюминиевые корпуса боковых зеркал

Алюминиевые корпуса боковых зеркал

Интересная особенность седанов S8 — полностью алюминиевые корпуса боковых зеркал. А что еще ожидать от алюминиевой машины, да и выглядит стильно.

В машине много мелких деталей

В машине много мелких деталей

— В машине очень много мелких деталей, все немецкие машины имеют много деталей. Если взять разобрать «Камри» и разберем эту машину, запчастей будет с этой раза в 2–3 больше.

По подвеске делалось полностью всё

По подвеске делалось полностью всё

— По подвеске делалось полностью всё, кроме амортизаторов и передних пружин. Было заменено всё — рычаги, сайлент-блоки, которые надо, задние пружины, диски, колодки, суппорты перебраны.

370 тысяч километров пробега на одометре

370 тысяч километров пробега на одометре

Двигатель V8 оригинальный, 370 тысяч километров пробега на одометре. С ним пока ничего не делали, мотор работает исправно.

Автомат заменили на механику

Автомат заменили на механику

В заводской комплектации на этом седане стояла автоматическая коробка передач, но прежний владелец заменил ее на механическую — именно такой вариант и искал Генрих. 6-ступенчатую коробку взяли от дизельного варианта S8.

Расход бензина 18–20 литров

Расход бензина 18–20 литров

— Расход топлива одинаковый, что зимой, что летом. В пределах 18–20 литров. Если смешанный цикл, то 16–17 литров.

Машина используется ежедневно

Машина используется ежедневно

Владелец ездит на седане каждый день, говорит, серьезных поломок не происходило. S8 легко разгоняется до 250 км/ч, а первую сотню берет за 5–5,5 секунды.

Водить Audi владельцу нравится

Водить Audi владельцу нравится

— Водить одно удовольствие, абсолютно одинаково водится, что зимой, что летом. Абсолютная безопасность, разгон, торможение, вход в повороты. Очень хорошо держит дорогу, в принципе европейская школа направлена на скоростное передвижение по дорогам, поэтому и управляемость у автомобилей высокая.

Машина не выглядит старой

Машина не выглядит старой

— Она старой сильно не выглядит, видно, что не новая, но фору даст очень многим современным, и по комфорту, и по динамике!

Сколько стоят такие автомобили в возрасте 20 лет, вы можете узнать здесь.

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