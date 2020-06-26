Когда «немцы» ещё были крепкими: новосибирец восстановил 20-летнюю «Ауди» до идеала и гордится её надежностью

И снова на НГС редкие автомобили, которыми владеют новосибирцы — сегодня это старый добрый «немец» Audi S8 выпуска 2000 года с атмосферным двигателем V8, еще достаточно надежный и не напичканный огромным количеством хрупкой электроники. Владелец пригнал машину из Питера, восстановил до приличного состояния и ездит теперь на ней каждый день — подробнее об этой классной машине рассказывает Дмитрий Косенко.

На этой интерактивной картинке можно рассмотреть машину со всех сторон.