Когда «немцы» ещё были крепкими: новосибирец восстановил 20-летнюю «Ауди» до идеала и гордится её надежностью

И снова на НГС редкие автомобили, которыми владеют новосибирцы — сегодня это старый добрый «немец» Audi S8 выпуска 2000 года с атмосферным двигателем V8, еще достаточно надежный и не напичканный огромным количеством хрупкой электроники. Владелец пригнал машину из Питера, восстановил до приличного состояния и ездит теперь на ней каждый день — подробнее об этой классной машине рассказывает Дмитрий Косенко.
На этой интерактивной картинке можно рассмотреть машину со всех сторон.
Это 20-летний седан Audi S8 с атмосферным двигателем V8 объемом 4,2 литра мощностью 360 л. с. и механической коробкой передач. Постоянный полный привод (межосевой дифференциал), многорычажная подвеска. Генрих специально искал себе такую машину, нашел в другом городе.
— Это старые мечты, V8 на механике. Почему именно этот автомобиль — прогрессивная очень машина, в плане того, что кузов абсолютно алюминиевый полностью весь, никаких стальных элементов в кузове нет. Самые большие стальные части здесь —это подрамники. Это кузов A8, у них есть версии S8 — спортивный седан такой. Полный привод обязательно, именно касаясь условий Сибири.
— Это питерский вариант, владелец то ли актер был в свое время. Состояние было не такое, похуже. Купил, приехал и начал делать ее — а надо было делать всё. Салон был полностью разобран до железа, шумоизоляция наклеена дополнительная. Отмыт, очищен, форма сидений восстановлена. Интерьер переделан, цветовые решения.
Изначально в интерьере были коричневые вставки — владелец посчитал их не слишком уместными для спортивного стиля. Вручную делали новые элементы оформления — вставки под алюминий.
— По кузову ничего не делал, как он был, так и есть. Зимой две двери повредили, их поменял. Клиренс был 100 сантиметров, стал примерно 140. Две проставочки поставлены и высота профиля шин увеличена, то есть должен быть 45-й профиль, я поставил 50-й.
— Днищем цеплять в этих автомобилях вообще ни в коем случае нельзя ничего. Там пластиковые обтекатели, алюминиевые поперечины.
— До меня тоже было много сделано — тормоза другие поставили, помощнее, диски. Фары оригинальные, биксенон, самая дорогая версия. Их реставрировали — разбирали, чистили, полировали. Стекла пленкой заклеивали. Туманки новые, тоже обклеены пленкой.
Интересная особенность седанов S8 — полностью алюминиевые корпуса боковых зеркал. А что еще ожидать от алюминиевой машины, да и выглядит стильно.
— В машине очень много мелких деталей, все немецкие машины имеют много деталей. Если взять разобрать «Камри» и разберем эту машину, запчастей будет с этой раза в 2–3 больше.
— По подвеске делалось полностью всё, кроме амортизаторов и передних пружин. Было заменено всё — рычаги, сайлент-блоки, которые надо, задние пружины, диски, колодки, суппорты перебраны.
Двигатель V8 оригинальный, 370 тысяч километров пробега на одометре. С ним пока ничего не делали, мотор работает исправно.
В заводской комплектации на этом седане стояла автоматическая коробка передач, но прежний владелец заменил ее на механическую — именно такой вариант и искал Генрих. 6-ступенчатую коробку взяли от дизельного варианта S8.
— Расход топлива одинаковый, что зимой, что летом. В пределах 18–20 литров. Если смешанный цикл, то 16–17 литров.
Владелец ездит на седане каждый день, говорит, серьезных поломок не происходило. S8 легко разгоняется до 250 км/ч, а первую сотню берет за 5–5,5 секунды.
— Водить одно удовольствие, абсолютно одинаково водится, что зимой, что летом. Абсолютная безопасность, разгон, торможение, вход в повороты. Очень хорошо держит дорогу, в принципе европейская школа направлена на скоростное передвижение по дорогам, поэтому и управляемость у автомобилей высокая.
— Она старой сильно не выглядит, видно, что не новая, но фору даст очень многим современным, и по комфорту, и по динамике!
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