«Если у женщины яйца, у мужчины нет выбора»: как живут пары, где жены зарабатывают гораздо больше мужей

Эксперт объясняет — чаще всего в таких семьях возникает явная или неявная, осознанная или неосознанная потеря мужчиной самоуважения. Такие мужчины чаще всего ложатся на диван, начинают выпивать и впадают в депрессивные состояния, могут появиться агрессия и насилие в семье. Психика мужчины слабо справляется с такого рода напряжением.



— В то же время женщина, которая зарабатывает больше, начинает большего ожидать от мужчины. Даже если она этого не озвучивает и, казалось бы, ничего не требует — все равно будут субъективные ожидания по поводу того, что мужчина тоже в чем-нибудь станет успешным и как-то будет облегчать жизнь женщины. Если эти ожидания не сбываются — они могут разрушить семью, — продолжает она.

По мнению эксперта, первая сфера, которая страдает при такой особенности взаимоотношений в паре — это секс.

— В смысле физиологии ничего не меняется. Если у женщины появляются стальные яйца, у мужчины выбора нет, он должен будет принять эту роль мягкости, податливости, в известном смысле покорности, ему приходится где-то промолчать либо взорваться и снова терпеть. Все это в буквальном смысле отражается на сексе — женщина становится жесткой и агрессивной, а мужчина — неспособным к проникновению, — считает Алёна Сагадеева. А дальше это распространяется на взаимоотношения и способность договариваться по другим вопросам.

Семейный психолог Екатерина Чижова, напротив, считает, что привычные роли женщины и мужчины в отношениях всё чаще отходят на второй план, а «главой семьи» могут быть оба партнера. По мнению Екатерины, это не зависит от того, кто является основным добытчиком в семье.

— По моему опыту, современная семья — это семья, в которой все делят разные функции и роли примерно пополам. Отцы, которые забирают детей из детского сада, гуляют с ними, укладывают их спать, — это уже не редкость, а статистическая норма. Основные решения пара принимает сообща. Обычно распределение власти в семье зависит не от того, кто сколько зарабатывает, а от атмосферы доверия между партнерами и умения договариваться, — считает эксперт.

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