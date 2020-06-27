«Если у женщины яйца, у мужчины нет выбора»: как живут пары, где жены зарабатывают гораздо больше мужей

Семьей или парой, где женщина зарабатывает больше, уже никого не удивишь. Прошли те времена, когда на людях принято было это тщательно скрывать. Хотя до сих пор социально одобряемые роли — это мужчина-защитник и добытчик (все же понимают, что деньги сейчас — это безопасность), а женщина — хранительница очага. Например, при гостях женщине лучше не упоминать, что она купила семейный автомобиль, а для мужчины такая бравада будет восприниматься абсолютно нормально. Для средней российской пары неклассическое распределение финансов в семье — это до сих пор проблема, хотя теперь преодолимая. Мы нашли пары, в которых женщина зарабатывает значительно больше мужчины, и спросили у экспертов, какие риски у таких союзов.
«Покупал только хлеб и молоко». История Инны
— Мы начали встречаться еще в институте, тогда между нами не было никакого финансового мезальянса. Олег всегда был задиристым, мог сказать лишнее и потом из-за этого подраться. Настоящий мужик, короче. Он после института пошел работать помощником архитектора, а я сняла кабинет и стала делать эпиляцию и ресницы. Через несколько лет мое дело стало приносить более ощутимый заработок, мне хотелось каких-то дорогих развлечений, поездок, подумать о квартире, но у Олега не было на это средств. Я, чтобы его не раздражать, просто копила деньги. Тогда был кризис-2008, и он потерял работу, через несколько месяцев понял, что ничего даже за те же деньги ему не предлагают, и устроился на совсем маленькую зарплату.
— В быту это отразилось не сразу, но постепенно изменения стали заметны. Например, он как будто забывал купить продукты, а когда я шла с работы, звонил, чтобы я купила. Вроде ничего страшного. А если его попросишь купить, покупал хлеб, молоко — всё самое простое, «ты же не сказала, что хочешь». Есть разница — сходить в магазин за мясом или за хлебом и маслом. Начались вопросы по платежам за съемную квартиру. Я сама не заводила разговор напрямую, он тоже молчал.
Тогда уже наши отношения держались на честном слове, но он в упор делал вид, что ничего не происходит.
Секс пропал как факт с того момента, как начались проблемы на работе, но и уборку с готовкой он на себя тоже не взял
Инна
— То есть я приходила с работы — он ждет ужин, в холодильнике хлеб, молоко, яйца. Как-то психанула и всё ему высказала, просила взять на себя все домашние обязанности — и тогда буду обеспечивать быт финансово полностью, а потом, когда ситуация выправится, поменяем роли. Он согласился, но еще больше сник, всё делал из-под палки, и наступил момент, когда я поняла, что, как это ни анекдотично, достойна большего. Раз человека так сломал временный финансовый дисбаланс, при котором его никто не упрекал, то других жизненных трудностей с ним точно ждать не стоит.
Я не слежу за его жизнью, но знаю, что он нашел девушку, которая смотрит на него снизу вверх во всех смыслах, и женат. Я сейчас замужем, у меня двое детей. Мне кажется, финансовый мезальянс можно преодолеть только в сложившейся паре, где долгое время был баланс или перевес в сторону мужчины. В другом случае не очень понятно, зачем сохранять такие отношения.
Мужчины, вам важно зарабатывать больше, чем жена или подруга?
«Пополам оплачивали няню первому сыну». История Алёны
— Я за раздельный бюджет. У нас с мужем так — я зарабатываю гораздо больше, у меня свой бизнес, он частный специалист, но востребованный — его доходы тоже велики по меркам российского региона. У нас не всегда был такой разрыв. Сначала это было в два раза, тогда мы были только женаты и собирались заводить детей — все деньги клали в общую кубышку и тратили на быт, оставалось на развлечения, жилье было. Но меня начала глодать обида — как так, я впахиваю, а он просто пользуется моими ресурсами и ничего не вкладывает сверх — речь не только о деньгах. Я тогда вовремя себя поймала, и мы разделили бюджет. Теперь каждый месяц мы вносим на быт одинаковую сумму, мелкие разовые покупки не считаем. А дальше разговор строится так: мы либо договариваемся о дополнительных тратах также 50 на 50, либо озвучиваем, что «это подарок», «я тебе дарю поездку», «я для тебя сделаю это в подарок».
Это кодовое слово в нашей семье означает, что я понимаю, что даю больше, но это добровольно, а не потому что у меня отжали.
Алёна
Это как есть мороженое в комнате, где еще три человека, и все хотят мороженое. Когда нет настроя делать подарки, оплачивать его досуг вместе со своим — я просто этого не делаю. И не чувствую себя обиженкой и перевложившейся лошадью. Но нам потребовалось 10 лет, чтобы утрясти этот вопрос. У нас есть несколько знакомых пар, которые из-за этого не смогли сохранить семью.
Еще интересно было с детьми — первому сыну мы нанимали няню на рабочий день и оплачивали её пополам, но ночи и утра были на нас. Муж участвовал в этом на 50 процентов и часто больше, чем я. Он озвучивал это как «хочу тебе помочь», но я понимала, что он тоже хочет дать мне больше в той сфере — где может. В итоге на папе у нас были завязаны все мамские обязанности. И косые взгляды всех педиатров, массажистов и нянь нам были обеспечены.
С квартирой тоже поровну — у меня была большая сумма, на остальную муж взял ипотеку и выплачивал 10 лет. Он не хотел быть должным именно мне и выбрал быть должным банку, я бы поступила также.
Не могу однозначно ответить, кто у нас главный. Мы стараемся строить партнерство. Но если вопрос такой — тот, кто обеспечивает семью, тот и главный. Не важно, мужчина это или женщина.
Кто обеспечивает семью, тот и главный?
Как размер доходов влияет на отношения в семье
Психотерапевт Европейского реестра Алёна Сагадеева объясняет, что если основным добытчиком в семье становится женщина, то правила, нормы, привычные обязанности и роли начинают «плыть». И если так происходит, то автоматически происходит перераспределение «власти».
— Тогда, чаще всего, женщина теряет уважение к мужчине, потому что она выполняет его функции. Это не обязательно так, но чаще всего с этого всё начинается. Совершенно непонятно становится, зачем договариваться, зачем вообще в доме мужчина и как строить отношения с мужчиной, который не выполняет основную функцию. Потому что, в принципе, пока в России основная функция мужчины — это добывать деньги, — считает эксперт.
Если женщина в этом смысле сильнее, то появляется ощущение личной силы — оно может и в сознании женщины, и в сознании мужчины оказаться роковым разрушающим фактором. Психотерапевт считает, что в таком союзе мужчине чаще трудно удержать главенствующую роль — потому что непонятно, на каком основании.
— С обязанностями здесь становится все непросто. Как правило, с зарабатыванием денег у женщины не остается много времени, чтобы делать домашние дела — эти функции могут лечь на плечи мужчины, а могут и не лечь, а повиснуть в воздухе. И дальше начинаются проблемы. Разница между адаптивной семьей и семьей, которая не сможет к этому адаптироваться, как раз в том, есть ли гибкость в выборе функций, есть ли осознанность в понимании перераспределения обязанностей и могут ли супруги на эту тему открыто говорить, — говорит Алёна Сагадеева.
Эксперт объясняет — чаще всего в таких семьях возникает явная или неявная, осознанная или неосознанная потеря мужчиной самоуважения. Такие мужчины чаще всего ложатся на диван, начинают выпивать и впадают в депрессивные состояния, могут появиться агрессия и насилие в семье. Психика мужчины слабо справляется с такого рода напряжением.
— В то же время женщина, которая зарабатывает больше, начинает большего ожидать от мужчины. Даже если она этого не озвучивает и, казалось бы, ничего не требует — все равно будут субъективные ожидания по поводу того, что мужчина тоже в чем-нибудь станет успешным и как-то будет облегчать жизнь женщины. Если эти ожидания не сбываются — они могут разрушить семью, — продолжает она.
По мнению эксперта, первая сфера, которая страдает при такой особенности взаимоотношений в паре — это секс.
— В смысле физиологии ничего не меняется. Если у женщины появляются стальные яйца, у мужчины выбора нет, он должен будет принять эту роль мягкости, податливости, в известном смысле покорности, ему приходится где-то промолчать либо взорваться и снова терпеть. Все это в буквальном смысле отражается на сексе — женщина становится жесткой и агрессивной, а мужчина — неспособным к проникновению, — считает Алёна Сагадеева. А дальше это распространяется на взаимоотношения и способность договариваться по другим вопросам.
Семейный психолог Екатерина Чижова, напротив, считает, что привычные роли женщины и мужчины в отношениях всё чаще отходят на второй план, а «главой семьи» могут быть оба партнера. По мнению Екатерины, это не зависит от того, кто является основным добытчиком в семье.
— По моему опыту, современная семья — это семья, в которой все делят разные функции и роли примерно пополам. Отцы, которые забирают детей из детского сада, гуляют с ними, укладывают их спать, — это уже не редкость, а статистическая норма. Основные решения пара принимает сообща. Обычно распределение власти в семье зависит не от того, кто сколько зарабатывает, а от атмосферы доверия между партнерами и умения договариваться, — считает эксперт.
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