Оформляйте правильно: как получить 10 тысяч рублей, которые Путин пообещал всем детям

Тем, кто уже получил временное пособие на детей до трех лет или разовую выплату на детей от 3 до 16 лет, действительно ничего делать не нужно — деньги придут автоматически на тот же счет, что вы указывали ранее. А вот если вы пока не успели оформить предыдущие «коронавирусные», то придется пройти этот путь с самого начала.

