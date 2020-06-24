Оформляйте правильно: как получить 10 тысяч рублей, которые Путин пообещал всем детям

1
Чтобы получить деньги ничего делать не нужно?
Тем, кто уже получил временное пособие на детей до трех лет или разовую выплату на детей от 3 до 16 лет, действительно ничего делать не нужно — деньги придут автоматически на тот же счет, что вы указывали ранее. А вот если вы пока не успели оформить предыдущие «коронавирусные», то придется пройти этот путь с самого начала.
2
Как оформлять, если вы еще не получали «коронавирусные» выплаты?
Нужно заявление. Подать его можно в МФЦ или на сайте госуслуг. В нем нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Обратите внимание, что нужен номер счета, а не карты. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.
3
Могут отказать?
Да. Права на получение выплаты не имеют родители, которые были лишены родительских прав или ограничены в них, а также те, кто не имеет российского гражданства, и граждане РФ, постоянно проживающие за пределами страны. Если сведения в заявлении были указаны недостоверные, выплаты также можно лишиться, так что будьте внимательны. И успейте подать документы до 1 октября, потом выплата обнулится.
4
Куда идти за деньгами?
Сидите дома. Доставка выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Это сделано для того, чтобы сократить контакты в условиях распространения коронавирусной инфекции.
5
Какие еще выплаты положены семьям с детьми?
- дополнительные выплаты родителям, которые остались без работы, — 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- разовая выплата всем семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей;
- пособие семьям с детьми до трех лет — 15 тысяч рублей за три месяца;
- ежемесячное пособие для нуждающихся семей на детей в возрасте от трёх до семи лет — 5304 рубля 50 копеек (в зависимости от региона сумма может различаться).