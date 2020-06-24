Цены пошли на рекорд: прайсы бюджетных иномарок перевалили за миллион

С начала 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 3–7%. Такие цифры приводит газета «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Мы сравнили старые прайс-листы с новыми и разобрались, что будет с ценами дальше.



Так, модели Hyundai в среднем подорожали на 2,5%, Volkswagen — на 4,5%, Mitsubishi — на 3,5%. Автомобили BMW прибавили в цене от 3 до 10%, Mercedes-Benz — до 4%, Volvo — свыше 5%.



Например, Hyundai Solaris практически во всех комплектациях подорожал на 16 тысяч рублей. Если в начале 2020 года седан в исполнении Active Plus стоил от 829 тысяч рублей, то сегодня — уже от 845 тысяч. Причем речь идет о дорестайлинговой версии, а недавно обновившийся «Солярис» обойдется дороже еще на 11 тысяч.

