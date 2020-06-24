Цены пошли на рекорд: прайсы бюджетных иномарок перевалили за миллион

С начала 2020 года цены на новые автомобили в России выросли на 3–7%. Такие цифры приводит газета «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Мы сравнили старые прайс-листы с новыми и разобрались, что будет с ценами дальше.
Так, модели Hyundai в среднем подорожали на 2,5%, Volkswagen — на 4,5%, Mitsubishi — на 3,5%. Автомобили BMW прибавили в цене от 3 до 10%, Mercedes-Benz — до 4%, Volvo — свыше 5%.
Например, Hyundai Solaris практически во всех комплектациях подорожал на 16 тысяч рублей. Если в начале 2020 года седан в исполнении Active Plus стоил от 829 тысяч рублей, то сегодня — уже от 845 тысяч. Причем речь идет о дорестайлинговой версии, а недавно обновившийся «Солярис» обойдется дороже еще на 11 тысяч.
Родственный Kia Rio прибавил по 20 тысяч рублей вне зависимости от комплектации. В итоге базовый седан стал стоить почти 795 тысяч рублей против прежних 775 тысяч, а топовый — 1 104 900 рублей против 1 084 900 рублей.
По данным аналитиков сайта «Цена Авто», за последние полгода оба корейских седана подорожали на 2,6–2,7%. При этом их конкурент Volkswagen Polo за тот же период прибавил 2,4%, а Lada Vesta — 6,3%. Сейчас самая дорогая Веста стоит на «Авто.ру» больше 1 140 000 рублей.
Сколько сейчас должен стоить самый дешевый новый автомобиль?
Эксперты отмечают, что за прошедшие шесть месяцев цены на Lada Vesta повышались три раза. На текущий момент модель стоит от 645 тысяч рублей без учета скидок, при этом в январе мы фиксировали базовую цену на уровне 630 тысяч, а до нового года автомобиль стоил от 607 тысяч.
Аналитики Jato Dymanics добавляют, что только с марта по июнь средние розничные цены выросли на 3%, а 16% представленных автомобилей прибавили в цене более чем на 5%. При этом средний размер скидки не изменился и по-прежнему составляет 6,9%.
За последний месяц, то есть с середины мая, прайс-листы переписали 18 автомобильных брендов, представленных в России. Так, Ульяновский автозавод поднял цены на 2,7–3,9% в зависимости от модели, Toyota — на 1,7–2,6%, Kia — на 0,4–1,4%, а Geely — на 2,0–2,9%. Сильнее всех подорожали Subaru — цены выросли от 3,4% до 7,3%.
Во многом рост цен связан с резким падением цен на нефть и последовавшим за ним ослаблением рубля, считают аналитики. Напомним, в марте Россия вышла из соглашения со странами ОПЕК, что повлекло за собой скачки до 80 рублей за один доллар и почти до 87 рублей за один евро. К текущему моменту доллар относительно начала года подорожал на 8,3 рубля, а евро — почти на 10 рублей.
Несмотря на укрепление рубля в последние недели, дальнейший рост цен всё равно возможен, считают в Volvo Cars. Ранее опрошенные нами эксперты говорили о том же самом. Во-первых, производители еще не отыгрались от прошедшего скачка валют. Они не могли резко и одномоментно поднять цены, поэтому делают это в несколько этапов. Во-вторых, свои коррективы внес карантин из-за эпидемии коронавируса, повлекший резкое падение продаж автомобилей и, как следствие, сокращение доходов в автомобильной сфере.
В конце мая источники на рынке предполагали, что по итогам 2020 года цены на новые машины вырастут на 15–20%. Возможно, в течение лета прайс-листы меняться не будут, но к осени рост возобновится. С другой стороны, для поддержания спроса возможны скидки и специальные предложения. Но нужно понимать, что к ценам 2018 или даже 2019 года мы уже вряд ли вернемся.
Уже сейчас скидки готовы давать не только производители и дилеры, но и государство. С июня заработали обновленные программы «Первый/семейный автомобиль», предполагающие льготы при покупке автомобилей в кредит.
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