Дворовые войны. Соседи вступили в битву с наглым автохамом, но он всё равно их победил. Смотрим как

В новом, 182-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: жители многоэтажки, воюющие с автохамом, стоянка посреди перекрестка и огромный грузовик на газоне.
— Улица Аникина, 16, ЖК «6 звезд». В нашем доме поселился замечательный сосед. После неоднократной парковки на тротуаре соседи своими силами огородили данную территорию. Но ничего не вышло. Как парковался, так и паркуется, несмотря ни на что, — пишет читатель Игорь (фото выше).
— «Матрёшкин двор». Хозяин не инвалид, но встал на инвалидное место и очень специфически, — сообщают местные жители.
Кроссовер забрался и на дорожку, и на газон
— Улица Нарымская, напротив входа в поликлинику, — информируют наши читатели.
На улице Гоголя в порядке вещей массовая стоянка на тротуаре.
— Парковка на перекрёстке Серебренниковской и Октябрьской, — пишет читательница Софья.
Нашел себе уютное местечко.
— Парковка, Выборная, 118, — уточняет Егор.
— Не могу удержаться и не поделиться хамством и наглостью хозяйки этого суперавто. Заехать на тротуар, вход на детскую площадку, потом орать, что она это место согласовала в топографии, — жалуется Светлана.
— Академгородок, Щ, Российская, 14. Длинномер припарковался на газоне, красиво стоит, — сообщают читатели.
Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.