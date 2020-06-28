Дворовые войны. Соседи вступили в битву с наглым автохамом, но он всё равно их победил. Смотрим как

В новом, 182-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: жители многоэтажки, воюющие с автохамом, стоянка посреди перекрестка и огромный грузовик на газоне.



— Улица Аникина, 16, ЖК «6 звезд». В нашем доме поселился замечательный сосед. После неоднократной парковки на тротуаре соседи своими силами огородили данную территорию. Но ничего не вышло. Как парковался, так и паркуется, несмотря ни на что, — пишет читатель Игорь (фото выше).