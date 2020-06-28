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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

Дворовые войны. Соседи вступили в битву с наглым автохамом, но он всё равно их победил. Смотрим как

Свежая подборка фото с нарушителями правил парковки

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Парковка на тротуаре

Парковка на тротуаре

В новом, 182-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: жители многоэтажки, воюющие с автохамом, стоянка посреди перекрестка и огромный грузовик на газоне.

— Улица Аникина, 16, ЖК «6 звезд». В нашем доме поселился замечательный сосед. После неоднократной парковки на тротуаре соседи своими силами огородили данную территорию. Но ничего не вышло. Как парковался, так и паркуется, несмотря ни на что, — пишет читатель Игорь (фото выше).

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

— «Матрёшкин двор». Хозяин не инвалид, но встал на инвалидное место и очень специфически, — сообщают местные жители.

Двойное нарушение

Двойное нарушение

Кроссовер забрался и на дорожку, и на газон

У входа в поликлинику

У входа в поликлинику

— Улица Нарымская, напротив входа в поликлинику, — информируют наши читатели.

На улице Гоголя

На улице Гоголя

На улице Гоголя в порядке вещей массовая стоянка на тротуаре.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

— Парковка на перекрёстке Серебренниковской и Октябрьской, — пишет читательница Софья.

На улице Ленина

На улице Ленина

Нашел себе уютное местечко.

Машины на газоне

Машины на газоне

— Парковка, Выборная, 118, — уточняет Егор.

На детской площадке

На детской площадке

— Не могу удержаться и не поделиться хамством и наглостью хозяйки этого суперавто. Заехать на тротуар, вход на детскую площадку, потом орать, что она это место согласовала в топографии, — жалуется Светлана.

Длинномер на газоне

Длинномер на газоне

— Академгородок, Щ, Российская, 14. Длинномер припарковался на газоне, красиво стоит, — сообщают читатели.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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