Наскучались: сегодня заработал новосибирский зоопарк — смотрим, как звери реагируют на вернувшихся людей

Новосибирский зоопарк с 24 июня возобновил работу — ему посчастливилось попасть в очередной список предприятий, которым местные власти разрешили выйти из карантина. Толпы горожан, уставшие сидеть дома, ринулись в привычное место отдыха, и обозреватель НГС Стас Соколов решил составить им компанию. С животными всё в порядке — они по-прежнему на месте. А вот остальных развлечений в зоопарке придётся пока подождать.
Руководство зоопарка уже давно просило чиновников разрешить им работать. Вне зависимости от пандемии и способности системы здравоохранения бороться с ней животные хотят есть каждый день, а без посетителей не будет и денег, которые те платят за билеты. Ещё в середине месяца представители зоопарка анонсировали специальные меры, которые должны были, по идее, препятствовать распространению инфекции после начала работы. А точнее, способствовать тому, чтобы эту работу в принципе можно было начать. Главным инструментом должен был стать переход на электронные билеты — так и в очереди стоять не нужно, и потоком зрителей можно управлять. Электронные билеты ведь можно продавать на определённый промежуток времени.
С этой идеей, впрочем, что-то не заладилось. Электронный билет, который я приобрёл заранее (продажи были открыты только вечером 23 июня), давал возможность посещения зоопарка в любое время вплоть до 31 декабря текущего года. Да и в самом электронном билете не было необходимости — касса перед входом работала в обычном режиме. Разве что в очереди не нужно было стоять.
Никаких замеров температуры на входе не было. Достаточно просто предъявить билет сотруднику со сканером QR-кодов на входе. Маску, правда, требовали надеть. Зачем маска в довольно просторном парке, никто объяснить не мог, но уже внутри ещё несколько раз приходилось видеть, как охранники требовали носить маски правильно от посетителей. А на вопрос, зачем это делать на открытом пространстве, предлагали «обратиться к губернатору» (который и подписал соответствующее постановление). Охранников, впрочем, в парке мало, поэтому большая часть посетителей просто сдвигала маску на подбородок, едва отойдя от бдительных секьюрити.
Ещё до полудня народу в парке было уже порядком. Многие пришли с детьми, для которых в зоопарке припасены специальные тележки — ребёнка можно посадить внутрь и катить за собой, а не нести на плечах. Детские «паровозики», служившие внутренним общественным транспортом, сейчас в зоопарке не работают, как и любые другие аттракционы и развлечения.
— Ты пакет сюда приехал мять или на зверюшек смотреть? — строго спрашивает отец у мальчика лет 5, сидящего в одной из таких телег.
Видно, что лемуры, к которым пытаются привлечь его внимание родители, интересуют ребенка не очень. Взрослые вообще частенько преувеличивают то впечатление, которое должен производить на малышей контакт с животными. И это как раз такой случай. Впрочем, некоторые звери вызывают более активный интерес. У вольера с тиграми стоят маленькие брат и сестра. Взрыв восторга у них вызывает даже не то, что перед ними буквально в паре метров находится эта огромная полосатая кошка, а то, что тигр решил попить воды из сооруженного в вольере бассейна.
— Сейчас попьёт воду, выйдет из клетки и всех людей в зоопарке съест, — высказывает неожиданное предположение мальчик.
Тигр маленького зрителя разочаровывает — забирается в бассейн и отворачивается от посетителей. В соседнем вольере дремлют львы. Лев на солнышке, а львица — в тени.
Как всегда, главные звёзды зоопарка — белые медведи. Самец Кай мается в одиночестве (и привлекает куда меньше зрительского внимания), а львиную долю оваций собирает Герда с двумя уже догоняющими маму размером медвежатами. Привычной забавы, когда зрители бросают в медвежий бассейн специальные игрушки, временно нет, так что остается только ждать, когда кто-то их косолапых решит окунуться.
У клетки с камерунскими козами целая стайка детей. У коз большая семья — по клетке ходят много маленьких козлят, которые вызывают у малышни особый восторг. Вдруг вид на коз перекрывает самец, который, кажется, специально встал так, закрывая своё семейство. Родители пытаются оттащить детей от прутьев, обещая, что козёл может их покусать.
— Это злой козел, нехороший, — гневно говорит девочка и потом ещё долго повторяет эту мысль на разные лады. В её голосе звучит уже обида по поводу козлов, не свойственная ещё столь юному возрасту.
У вольера с оленями ажиотаж. Основная его причина — матёрый самец с какой-то гипертрофированно большой кроной. Видно, что носить её тяжело, часть рога массивным выступом легла на нос. Животное с готовностью подходит к посетителям, как будто надеясь на помощь в своей нелепой ситуации. Но у посетителей зоопарка только смартфоны. Рога местами сочатся кровью. Если постоять у вольера достаточно долго, то можно от разных посетителей в разных вариациях услышать одну и ту же шутку про легкомысленное поведение оленихи.
Практически все заведения в зоопарке закрыты, негде купить не то что еды, но и бутылку воды. Так что лучше запастись этим в киосках, которые работают рядом с входом. Единственная встреченная на пути работающая точка в глубине встречает приличной очередью. Это известный способ борьбы с эпидемией — собрать максимальное количество людей в одном месте.
Но люди рады и тому, что есть. А дети с восторгом ловят в плоском фонтане струи, бьющие буквально из земли. Это пока единственный работающий в зоопарке аттракцион.
Публика всё прибывает, но толпы на входе удаётся избежать. Большинство приходят с электронными билетами в смартфонах и уже знают, что и как показывать контролёрам.
Семья с дочкой-школьницей надевают одинаковые, красивые средства защиты перед тем, как попасть внутрь. И девочка спрашивает, заранее веселясь своей шутке:
— А интересно, животные тоже будут в масках?
Среди многочисленных обитателей зоопарка есть и африканские кустарниковые кошки — сервалы. В Новосибирске их можно встретить и в частных домах. Так, сибирячка Наталья Гребнева содержит настоящий кошачий дом с этими животными.