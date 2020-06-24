24 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 68.84
eur 77.68
Тема дня Время начала салюта перенесли. Во сколько старт?

Все новости

Все новости
Развлечения Всё о коронавирусе Фоторепортаж

Наскучались: сегодня заработал новосибирский зоопарк — смотрим, как звери реагируют на вернувшихся людей

Подросшие медвежата, олень с гигантской кроной и закрытые кафе. Что ещё ждет посетителей?

2 314
12 Обсудить

Поделиться

В некоторых клетках вместо решеток — широкие окна, так что наблюдать за жизнью животных ничего не мешает

В некоторых клетках вместо решеток — широкие окна, так что наблюдать за жизнью животных ничего не мешает

Новосибирский зоопарк с 24 июня возобновил работу — ему посчастливилось попасть в очередной список предприятий, которым местные власти разрешили выйти из карантина. Толпы горожан, уставшие сидеть дома, ринулись в привычное место отдыха, и обозреватель НГС Стас Соколов решил составить им компанию. С животными всё в порядке — они по-прежнему на месте. А вот остальных развлечений в зоопарке придётся пока подождать.

Руководство зоопарка уже давно просило чиновников разрешить им работать. Вне зависимости от пандемии и способности системы здравоохранения бороться с ней животные хотят есть каждый день, а без посетителей не будет и денег, которые те платят за билеты. Ещё в середине месяца представители зоопарка анонсировали специальные меры, которые должны были, по идее, препятствовать распространению инфекции после начала работы. А точнее, способствовать тому, чтобы эту работу в принципе можно было начать. Главным инструментом должен был стать переход на электронные билеты — так и в очереди стоять не нужно, и потоком зрителей можно управлять. Электронные билеты ведь можно продавать на определённый промежуток времени.

На входе достаточно показать QR-код электронного билета

На входе достаточно показать QR-код электронного билета

С этой идеей, впрочем, что-то не заладилось. Электронный билет, который я приобрёл заранее (продажи были открыты только вечером 23 июня), давал возможность посещения зоопарка в любое время вплоть до 31 декабря текущего года. Да и в самом электронном билете не было необходимости — касса перед входом работала в обычном режиме. Разве что в очереди не нужно было стоять.

Чтобы попасть внутрь, нужно надеть маску. Но потом её можно и спустить до подбородка

Чтобы попасть внутрь, нужно надеть маску. Но потом её можно и спустить до подбородка

Никаких замеров температуры на входе не было. Достаточно просто предъявить билет сотруднику со сканером QR-кодов на входе. Маску, правда, требовали надеть. Зачем маска в довольно просторном парке, никто объяснить не мог, но уже внутри ещё несколько раз приходилось видеть, как охранники требовали носить маски правильно от посетителей. А на вопрос, зачем это делать на открытом пространстве, предлагали «обратиться к губернатору» (который и подписал соответствующее постановление). Охранников, впрочем, в парке мало, поэтому большая часть посетителей просто сдвигала маску на подбородок, едва отойдя от бдительных секьюрити.

Для перевозки детей предусмотрены небольшие тележки

Для перевозки детей предусмотрены небольшие тележки

Ещё до полудня народу в парке было уже порядком. Многие пришли с детьми, для которых в зоопарке припасены специальные тележки — ребёнка можно посадить внутрь и катить за собой, а не нести на плечах. Детские «паровозики», служившие внутренним общественным транспортом, сейчас в зоопарке не работают, как и любые другие аттракционы и развлечения.

— Ты пакет сюда приехал мять или на зверюшек смотреть? — строго спрашивает отец у мальчика лет 5, сидящего в одной из таких телег.

Кормить животных запрещено, но посетители считают, что бананы лемурам точно не повредят

Кормить животных запрещено, но посетители считают, что бананы лемурам точно не повредят

Видно, что лемуры, к которым пытаются привлечь его внимание родители, интересуют ребенка не очень. Взрослые вообще частенько преувеличивают то впечатление, которое должен производить на малышей контакт с животными. И это как раз такой случай. Впрочем, некоторые звери вызывают более активный интерес. У вольера с тиграми стоят маленькие брат и сестра. Взрыв восторга у них вызывает даже не то, что перед ними буквально в паре метров находится эта огромная полосатая кошка, а то, что тигр решил попить воды из сооруженного в вольере бассейна.

— Сейчас попьёт воду, выйдет из клетки и всех людей в зоопарке съест, — высказывает неожиданное предположение мальчик.

Тигр маленького зрителя разочаровывает — забирается в бассейн и отворачивается от посетителей. В соседнем вольере дремлют львы. Лев на солнышке, а львица — в тени.

Львиное семейство&nbsp;

Львиное семейство 

Как всегда, главные звёзды зоопарка — белые медведи. Самец Кай мается в одиночестве (и привлекает куда меньше зрительского внимания), а львиную долю оваций собирает Герда с двумя уже догоняющими маму размером медвежатами. Привычной забавы, когда зрители бросают в медвежий бассейн специальные игрушки, временно нет, так что остается только ждать, когда кто-то их косолапых решит окунуться.

Герда с подросшими медвежатами&nbsp;

Герда с подросшими медвежатами 

У клетки с камерунскими козами целая стайка детей. У коз большая семья — по клетке ходят много маленьких козлят, которые вызывают у малышни особый восторг. Вдруг вид на коз перекрывает самец, который, кажется, специально встал так, закрывая своё семейство. Родители пытаются оттащить детей от прутьев, обещая, что козёл может их покусать.

Камерунская коза

Камерунская коза

— Это злой козел, нехороший, — гневно говорит девочка и потом ещё долго повторяет эту мысль на разные лады. В её голосе звучит уже обида по поводу козлов, не свойственная ещё столь юному возрасту.

Олень с чересчур разросшейся кроной

Олень с чересчур разросшейся кроной

У вольера с оленями ажиотаж. Основная его причина — матёрый самец с какой-то гипертрофированно большой кроной. Видно, что носить её тяжело, часть рога массивным выступом легла на нос. Животное с готовностью подходит к посетителям, как будто надеясь на помощь в своей нелепой ситуации. Но у посетителей зоопарка только смартфоны. Рога местами сочатся кровью. Если постоять у вольера достаточно долго, то можно от разных посетителей в разных вариациях услышать одну и ту же шутку про легкомысленное поведение оленихи.

Очередь за напитками и закусками

Очередь за напитками и закусками

Практически все заведения в зоопарке закрыты, негде купить не то что еды, но и бутылку воды. Так что лучше запастись этим в киосках, которые работают рядом с входом. Единственная встреченная на пути работающая точка в глубине встречает приличной очередью. Это известный способ борьбы с эпидемией — собрать максимальное количество людей в одном месте.

Но люди рады и тому, что есть. А дети с восторгом ловят в плоском фонтане струи, бьющие буквально из земли. Это пока единственный работающий в зоопарке аттракцион.

Единственный работающий пока аттракцион — фонтан&nbsp;

Единственный работающий пока аттракцион — фонтан 

Публика всё прибывает, но толпы на входе удаётся избежать. Большинство приходят с электронными билетами в смартфонах и уже знают, что и как показывать контролёрам.

Семья с дочкой-школьницей надевают одинаковые, красивые средства защиты перед тем, как попасть внутрь. И девочка спрашивает, заранее веселясь своей шутке:

— А интересно, животные тоже будут в масках?

Африканский дикий кот сервал

Африканский дикий кот сервал

Среди многочисленных обитателей зоопарка есть и африканские кустарниковые кошки — сервалы. В Новосибирске их можно встретить и в частных домах. Так, сибирячка Наталья Гребнева содержит настоящий кошачий дом с этими животными.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопарккоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!