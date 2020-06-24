Наскучались: сегодня заработал новосибирский зоопарк — смотрим, как звери реагируют на вернувшихся людей

Новосибирский зоопарк с 24 июня возобновил работу — ему посчастливилось попасть в очередной список предприятий, которым местные власти разрешили выйти из карантина. Толпы горожан, уставшие сидеть дома, ринулись в привычное место отдыха, и обозреватель НГС Стас Соколов решил составить им компанию. С животными всё в порядке — они по-прежнему на месте. А вот остальных развлечений в зоопарке придётся пока подождать.



Руководство зоопарка уже давно просило чиновников разрешить им работать. Вне зависимости от пандемии и способности системы здравоохранения бороться с ней животные хотят есть каждый день, а без посетителей не будет и денег, которые те платят за билеты. Ещё в середине месяца представители зоопарка анонсировали специальные меры, которые должны были, по идее, препятствовать распространению инфекции после начала работы. А точнее, способствовать тому, чтобы эту работу в принципе можно было начать. Главным инструментом должен был стать переход на электронные билеты — так и в очереди стоять не нужно, и потоком зрителей можно управлять. Электронные билеты ведь можно продавать на определённый промежуток времени.