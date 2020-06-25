Хотели как лучше: на Красном проспекте воткнули новый светофор и тем самым увеличили пробки

Продолжаем вместе с читателями выявлять недостатки в организации дорожного движения в Новосибирске. Сегодня у нас жалобы на чрезмерное количество светофоров, установленных на Красном проспекте после масштабной реконструкции. Они замедляют транспортные потоки и создают дополнительные пробки — подробности в материале Дмитрия Косенко.
Красный проспект, пешеходный переход возле часовни. Раньше он был нерегулируемым, машины останавливались и пропускали людей по мере необходимости.
Теперь здесь светофор с кнопкой — сначала люди накапливаются, потом им загорается зеленый, автомобили останавливаются и ждут своего зеленого. Всё бы ничего, но новый светофор все-таки замедляет транспортный поток и увеличивает перепробег машин.
— С тех пор как там появилась кнопка для пешеходов, начала образовываться пробка от автовокзала в сторону пл. Ленина. Ситуация: машинам красный, следующий светофор (у Октябрьской магистрали) — зелёный. Ждём полминуты, пока пешики пройдут, тем временем светофор у Октябрьской загорается красным, и поток останавливается...
...И всё — и машины стоят, и люди стоят! А так бы спокойно перешли бы и не парились бы. Как вариант — завязать таймер пешеходного светофора на таймер светофора у Октябрьской магистрали или вовсе ликвидировать второй, — описывает ситуацию наш читатель Николай.
Действительно, приличную пробку в этом месте можно наблюдать и в середине дня. А по вечерам она растягивается до самой улицы Свердлова (до областной администрации).
Правда ли, что рассогласованность светофоров влияет на образование заторов, — могут разобраться только специалисты. Возможно, имеет смысл действительно перенастроить систему так, чтобы новый светофор не горел машинам красным, когда зеленым горит светофор у магистрали.
Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте: