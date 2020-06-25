Хотели как лучше: на Красном проспекте воткнули новый светофор и тем самым увеличили пробки

...И всё — и машины стоят, и люди стоят! А так бы спокойно перешли бы и не парились бы. Как вариант — завязать таймер пешеходного светофора на таймер светофора у Октябрьской магистрали или вовсе ликвидировать второй, — описывает ситуацию наш читатель Николай.

