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Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Проверьте, на какую поддержку можете рассчитывать вы

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Сосчитайте, сколько вам должны заплатить за детей

Сосчитайте, сколько вам должны заплатить за детей

Во время очередного телеобращения к жителям страны 23 июня Владимир Путин продлил некоторые выплаты семьям с детьми. За несколько карантинных месяцев родители малышей могли запутаться, сколько и как они могут получить, так что разберемся, за что вам положены пособия.

1

Для семей с детьми до трех лет

15 тысяч рублей за три месяца

Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В мае президент расширил право на ежемесячную выплату: рассчитывать на нее могут вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Эти деньги семья получит за три месяца — с апреля по июнь.

Получить выплату смогут даже семьи, уже использовавшие маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.

Как получить выплату:

  • подайте заявление на «Госуслугах». Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
  • заполните информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
  • укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
  • дождитесь решения по заявлению.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

2

На детей от 3 до 16 лет

Один раз по 10 тысяч

С 1 июня, согласно постановлению правительства, семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, получают на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей.

«На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)»

Указ Владимира Путина

Мера поддержки распространяется на все семьи, независимо от того, есть у вас право на материнский капитал или нет. Обращайтесь за выплатой через портал госуслуг. Заявление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Как получить выплату:

  • подайте заявление на «Госуслугах». Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
  • заполните информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
  • укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
  • дождитесь решения по заявлению.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года.

3

Безработным родителям

Три тысячи в месяц

— По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев, — заявил на совещании 11 мая Владимир Путин.

Эту выплату будут назначать дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года. Выплату продлили до октября текущего года.

4

Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет

5,5 тысячи (в среднем) ежемесячно

Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от трех до семи лет, полагаются отдельные пособия. Эта возможность появилась с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось изначально.

— Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц, — отметил глава государства.

Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи за последний год и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума, ваша семья имеет право на пособие.

Как получить выплату:

  • заявление на пособие можно будет подать через портал госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году ее назначат с того дня, когда ребенку исполнилось три года, но не раньше 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне 2020 года, можно получить выплату за прошедший период — начиная с января.
  • Семьи с детьми от трёх до семи лет включительно смогут получать ежемесячную выплату. Суммы будут отличаться в зависимости от региона, потому что зависят от прожиточного минимума, установленного для детей на второй квартал предыдущего года.

5

Минимальное пособие по уходу за ребенком

В среднем по 6,5 тысячи рублей каждый месяц

Безработным родителям с детьми до полутора лет вдвое увеличили минимальное пособие по уходу за ребенком. Собирать дополнительные документы не нужно — увеличенную выплату начислят автоматически, а перерасчет произойдет после принятия изменений в федеральном законе.

До конца 2020 года максимальное пособие по безработице повышено до 12 130 рублей в месяц. При увольнении с 1 марта 2020 года такая сумма выплачивается независимо от среднего заработка на последнем месте работы. В других случаях пособие зависит от стажа работы, причины увольнения и зарплаты.

Один из уволенных с 1 марта родителей сможет дополнительно получать по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Для назначения пособия нужно встать на учет в центре занятости.

6

Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет

Еще раз по 10 тысяч рублей

23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Деньги автоматически перечислят на каждого ребенка от рождения до 16 лет. А родителям, которые потеряли работу в период эпидемии, продлил выплаты по три тысячи рублей к пособию по безработице ежемесячно.

Как получить выплату:

Если вы уже подавали раньше заявление на это пособие, то заполнять какие-то дополнительные документы не нужно — деньги придут автоматически по указанным реквизитам.

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