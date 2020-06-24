Назад в 90-е: «лохматые» автомобили снова вошли в моду

Впервые за историю российского авторынка соотношение подержанных и новых автомобилей достигло 5:1 — такие данные приводит агентство «Автостат». До спада рынка, который начался в апреле этого года, соотношение было на уровне 3,5:1, а перед кризисом 2008–2009 года и вовсе составляло 2:1. Другими словами, интересы россиян опять сместились в область вторичного авторынка: так было и в 90-х.
Ваш следующий автомобиль, скорее всего, будет...
В мае этого года продажи новых автомобилей составили лишь 62 тысячи единиц, что почти на 50% ниже прошлогоднего уровня. Но это всё равно лучше апрельских показателей, когда было продано 55 тысяч машин.
На вторичном же рынке в мае продали 305 тысяч автомобилей, и он тоже сократился, но всего на треть. Поэтому соотношение новых и подержанных машин установило своеобразный антирекорд.
Продажи новых автомобилей пострадали сначала из-за режима самоизоляции, а когда он ослаб, на передний план вышла другая проблема: цены, подскочившие вместе с курсами валют.
Подорожание автомобилей идёт практически непрерывно. Для сравнения: если перед Новым годом Lada Granta стоила от 445 тысяч, с января ценник возрос до 456 тысяч, а сейчас поднялся до 466 тысяч. Базовая Lada Vesta перед Новым годом оценивалась в 607 тысяч, затем прибавила сразу 23 тысячи, а теперь за неё и вовсе просят 645 тысяч. Самый простой Hyundai Solaris обойдётся минимум в 775 тысяч, KIA Rio — 795 тысяч, Renault Duster — 777 тысяч, а KIA Sportage стоит от 1,445 миллиона рублей.
На этом фоне подержанные автомобили даже дешевеют: средняя цена, по данным агентства «Автостат», за кризисные месяцы слегка снизилась. В результате за стоимость самого простенького Hyundai Solaris можно выбрать полноприводный кроссовер с автоматом в возрасте до 5 лет.
В рейтинге наиболее популярных моделей на вторичном рынке лидирует Lada-2114, и неудивительно: это одна из самых дешёвых моделей, и большая часть предложений укладывается в 250 тысяч рублей. Пользуется спросом неувядающая вазовская классика, приличный экземпляр которой можно найти за 150–160 тысяч рублей.
Из иномарок лидером остаётся Ford Focus, хотя купить модель у дилера уже нельзя: марка ушла из России ещё в прошлом году. Тем не менее Focus остаётся хитом вторичного рынка благодаря интересному сочетанию цены и качества: относительно свежий автомобиль можно купить в пределах полумиллиона рублей, то есть за цену простенькой Lada Granta.
Среди полноприводных автомобилей безусловным лидером вторички является Lada 4x4, потому что годный экземпляр можно найти за 300 тысяч рублей.
Выбирая автомобиль за 700 тысяч рублей, что бы вы предпочли?
В апреле рынок новых автомобилей в России пережил рекордное падение: столь низких продаж не было уже лет двадцать. Кризис начинает сказываться на автопроизводителях: так, об уходе из России объявила японская марка Datsun. Прочие автозаводы готовы сокращать сотрудников.