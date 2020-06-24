Назад в 90-е: «лохматые» автомобили снова вошли в моду

На вторичном же рынке в мае продали 305 тысяч автомобилей, и он тоже сократился, но всего на треть. Поэтому соотношение новых и подержанных машин установило своеобразный антирекорд.



Продажи новых автомобилей пострадали сначала из-за режима самоизоляции, а когда он ослаб, на передний план вышла другая проблема: цены, подскочившие вместе с курсами валют.