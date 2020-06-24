Парад во время пандемии: что прямо сейчас происходит на улицах Новосибирска (онлайн)

Наш фотокорр Алина Скитович подобралась к передовой и снимает для вас всё, что происходит сейчас на площади Ленина.
Парад начался под патриотическую песню «Священная война» — одну из главных песен, своеобразный символ Великой Отечественной войны. Её опубликовали 24 июня 1941 года.
Кстати, если вам удобно, то смотрите нашу прямую трансляцию прямо в Instagram — @ngs_news.
До начала парада ещё 15 минут — есть время полюбоваться перекрытыми безлюдными улицами и нарядными военными, которых для вас снял Александр Ощепков.
Прямая трансляция начнётся уже через 5 минут, а сам парад — в 10 утра.
Прямая трансляция парада
До начала парада полчаса. Если вы не вошли в число тех, кому разрешено пройти за кордон (вы же знаете, что весь центр сегодня оцеплен?), то предлагаем посмотреть прямую трансляцию. Прямо здесь:
Для начала несколько главных событий вчерашнего дня (про коронавирус и нет):
- к утру 23 июня опепрштаб зафиксировал ещё 106 заболевших коронавирусом — эта цифра уже привычна. Но по числу погибших за сутки Новосибирская область, к сожалению, поставила антирекорд: впервые с начала пандемии умерло четыре пациента;
- власти тем не менее продолжают снимать ограничения: в МФЦ вернутся живые очереди;
- через несколько дней после снятия ограничений смогут открыться детские лагеря — пока они, как и многие другие предприятия, закрыты до конца июня;
- новосибирская студентка оказалась в суде из-за того, что сняла в маршрутке маску, чтобы попить воды: оказалось, её успел сфотографировать полицейский;
- вчера президент снова выступил с обращением и новыми инициативами. Например, о доплатах медикам, пособиях для семей с детьми и увеличении подоходного налога для тех, кто много зарабатывает. Все обещания — в одной новости.