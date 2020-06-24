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Тема дня День парада: что происходит сейчас в Новосибирске

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Парад во время пандемии: что прямо сейчас происходит на улицах Новосибирска (онлайн)

Следим за парадом, на который не пустили горожан, и жизнью города в период коронавируса

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Среда 24 июня во всей стране — выходной день: сегодня в России на пустых улицах без зрителей пройдут военные парады. Репетиция была своеобразной и принесла больше недовольства горожан, чем гордости за военную мощь. Как будет проходить парад, можно будет увидеть в прямом эфире на нашем сайте, он начнётся в 10 утра.

Целый день мы будем вести традиционную онлайн-трансляцию происходящего в городе: рассказывать самые важные новости, сообщать статистику по заболевшим коронавирусом и интересные моменты из жизни Новосибирска.

Если вы заметили что-то интересное, важное или странное в Новосибирске, присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

Лиза Пичугина

Наш фотокорр Алина Скитович подобралась к передовой и снимает для вас всё, что происходит сейчас на площади Ленина.

Так начался парад в честь 75 годовщины Победы

Так начался парад в честь 75 годовщины Победы

Те самые немногочисленные зрители и военачальники, которых допустили на площадь

Те самые немногочисленные зрители и военачальники, которых допустили на площадь

Лиза Пичугина

Парад начался под патриотическую песню «Священная война» — одну из главных песен, своеобразный символ Великой Отечественной войны. Её опубликовали 24 июня 1941 года.

Кстати, если вам удобно, то смотрите нашу прямую трансляцию прямо в Instagram — @ngs_news.

Лиза Пичугина

В сквере у оперного театра притаились вот такие машинки. Да, на газоне.

В сквере у оперного театра притаились вот такие машинки. Да, на газоне.

Парад начался!

Парад начался!

Лиза Пичугина

До начала парада ещё 15 минут — есть время полюбоваться перекрытыми безлюдными улицами и нарядными военными, которых для вас снял Александр Ощепков.

Как и перед репетицией парада, заграждения начали выставлять ещё ночью

Как и перед репетицией парада, заграждения начали выставлять ещё ночью

У входа в управление СибВО ранним утром уже стояли военные в парадной форме

У входа в управление СибВО ранним утром уже стояли военные в парадной форме

На парад собралась, возможно, вся военная мощь области

На парад собралась, возможно, вся военная мощь области

Одни из главных действующих лиц парада — музыканты: ведь именно они отвечают за атмосферу праздника в первую очередь

Одни из главных действующих лиц парада — музыканты: ведь именно они отвечают за атмосферу праздника в первую очередь

Дворы ожидаемо перекрыты — чтобы попасть в магазин, придётся делать внушительный круг

Дворы ожидаемо перекрыты — чтобы попасть в магазин, придётся делать внушительный круг

Главная задача для жителей центра сегодня — не забыть паспорт, выходя из дома

Главная задача для жителей центра сегодня — не забыть паспорт, выходя из дома

Охрана у кордонов сегодня более внушительная, чем во время репетиции

Охрана у кордонов сегодня более внушительная, чем во время репетиции

И усилена дружинниками

И усилена дружинниками

Военная техника уже готова показаться во всём великолепии телекамерам — больше, собственно, некому

Военная техника уже готова показаться во всём великолепии телекамерам — больше, собственно, некому

На площади Ленина соорудили несколько рядов заграждений

На площади Ленина соорудили несколько рядов заграждений

Попасть через рамки можно только по удостоверению

Попасть через рамки можно только по удостоверению

Стройные шеренги военных уже выстраиваются к началу парада

Стройные шеренги военных уже выстраиваются к началу парада

Прямая трансляция начнётся уже через 5 минут, а сам парад — в 10 утра.

Прямая трансляция парада

До начала парада полчаса. Если вы не вошли в число тех, кому разрешено пройти за кордон (вы же знаете, что весь центр сегодня оцеплен?), то предлагаем посмотреть прямую трансляцию. Прямо здесь:

Лиза Пичугина

Для начала несколько главных событий вчерашнего дня (про коронавирус и нет):

  • к утру 23 июня опепрштаб зафиксировал ещё 106 заболевших коронавирусом — эта цифра уже привычна. Но по числу погибших за сутки Новосибирская область, к сожалению, поставила антирекорд: впервые с начала пандемии умерло четыре пациента;
  • власти тем не менее продолжают снимать ограничения: в МФЦ вернутся живые очереди;
  • через несколько дней после снятия ограничений смогут открыться детские лагеря — пока они, как и многие другие предприятия, закрыты до конца июня;
  • новосибирская студентка оказалась в суде из-за того, что сняла в маршрутке маску, чтобы попить воды: оказалось, её успел сфотографировать полицейский;
  • вчера президент снова выступил с обращением и новыми инициативами. Например, о доплатах медикам, пособиях для семей с детьми и увеличении подоходного налога для тех, кто много зарабатывает. Все обещания — в одной новости.

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Коронавирус в Новосибирске
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