Парад во время пандемии: что прямо сейчас происходит на улицах Новосибирска (онлайн)

Среда 24 июня во всей стране — выходной день: сегодня в России на пустых улицах без зрителей пройдут военные парады. Репетиция была своеобразной и принесла больше недовольства горожан, чем гордости за военную мощь. Как будет проходить парад, можно будет увидеть в прямом эфире на нашем сайте, он начнётся в 10 утра.



Целый день мы будем вести традиционную онлайн-трансляцию происходящего в городе: рассказывать самые важные новости, сообщать статистику по заболевшим коронавирусом и интересные моменты из жизни Новосибирска.