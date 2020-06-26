Легенды Заельцовского бора: прогулка по виллам и замкам Обкомовских дач, где встречают люди с автоматами

Что такое Обкомовские дачи и почему здесь есть дворец приёмов

Формально Обкомовские дачи — это обширная (чуть больше 30 га) территория соснового бора на берегу Оби, в которую упирается Дачное шоссе. В буквальном причём смысле упирается: его завершает КПП, где серьёзные люди с автоматами объяснят, что вам тут делать нечего.



— Я как-то гонял там на велосипеде по разным дорожкам и прямо к воротам подъехал, — вспомнил управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске и эксперт по загородной недвижимости Игорь Зеленский. — Остановился, думаю, что надо разворачиваться и ехать назад, и тут выходит мужчина, сурьёзный очень, в костюме: «Что вам здесь надо?». Я говорю, что ничего не надо. «А что вы здесь делаете?». А я ничего не делаю, просто на велике катаюсь! «Вы тут с кем-то встречаетесь?». Так забавно было с ним разговаривать, он такой, прямо отформатированный, как надо.