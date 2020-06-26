Легенды Заельцовского бора: прогулка по виллам и замкам Обкомовских дач, где встречают люди с автоматами

Обкомовские дачи — место легендарное и всегда было овеяно флёром некой престижности. Но сегодня Обкомовские дачи — уже даже не столько место, сколько направление, и под это определение обычно включают сразу несколько дачных посёлков, где некоторые дома и дачами-то сложно назвать. Тем не менее этот материал из рубрики «Классно на даче» мы решили посвятить именно им. В конце концов, в Новосибирске немного дачных направлений с такой богатой историей и таким невероятным разбросом домов — от классических дачных домиков до многомиллионных вилл.
Юрий Орлов (карта)
Что такое Обкомовские дачи и почему здесь есть дворец приёмов
Формально Обкомовские дачи — это обширная (чуть больше 30 га) территория соснового бора на берегу Оби, в которую упирается Дачное шоссе. В буквальном причём смысле упирается: его завершает КПП, где серьёзные люди с автоматами объяснят, что вам тут делать нечего.
— Я как-то гонял там на велосипеде по разным дорожкам и прямо к воротам подъехал, — вспомнил управляющий партнёр компании «Макромир» в Новосибирске и эксперт по загородной недвижимости Игорь Зеленский. — Остановился, думаю, что надо разворачиваться и ехать назад, и тут выходит мужчина, сурьёзный очень, в костюме: «Что вам здесь надо?». Я говорю, что ничего не надо. «А что вы здесь делаете?». А я ничего не делаю, просто на велике катаюсь! «Вы тут с кем-то встречаетесь?». Так забавно было с ним разговаривать, он такой, прямо отформатированный, как надо.
По информации сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, дачи здесь появились в конце 1920-х годов и относились к имуществу ЗапСибКрая, а после стали облисполкомовскими и предназначались для приезжих делегаций. Все здания на территории никогда не были в частных руках и жилыми официально, и сегодня на карте они отмечены как административные. Здесь, в частности, расположен дворец приёмов, где проводят официальные мероприятия на уровне правительства.
Со временем обкомовскими дачами стали называть всё, что с натяжкой можно считать домами по соседству с теми самыми, за воротами с автоматчиками. Это несколько ДНТ по Дачному (разумеется!) шоссе: «Заимка», «Лесной», дачи УВД и два крошечных посёлка по улице, которые формально дачами не являются.
— Это как с тихим центром произошло: это же всегда были улицы Урицкого, Революции, Чаплыгина, Октябрьская — этот сегмент центра. А сейчас тихим центром называют и ту сторону, которая в районе Семьи Шамшиных за «Глобусом», и что угодно. Потому что тихий центр — это такая вещь, которая придаёт особое значение объектам недвижимости при продаже, и многие этот шильдик стали вешать квартирам в других местах, чтобы повысить котировку значимости. Тут то же самое, — объяснил Игорь Зеленский. — Теперь все говорят: «О, это там, где Обкомовские дачи!» — и машут в ту сторону.
ДНТ «Заимка»: с домом в стиле Гауди
Первое из таких «обкомовских» ДНТ по шоссе — «Заимка». Справочник 2GIS показывает здесь всего с десяток домов, но на самом деле их, конечно, больше. Состоит ДНТ из двух улиц, хотя название есть только у главной — Заповедная.
Центром общества можно считать огромный коттедж с двумя въездами с богато украшенными воротами и широкой круглой башенкой, навевающей мысли об обсерваториях.
Несколько домов здесь находятся в процессе строительства разной степени активности. По дороге между двухметровыми заборами на велосипедах катаются дети — недалеко, правда, и недолго: пока снова не позовут обратно, за забор. За детьми присматривает бабушка: сама она здесь постоянно не живёт, поэтому о дачном товариществе ничего рассказать не смогла. И вообще усомнилась, что некое товарищество существует.
— Нету здесь никакого товарищества, они здесь сами по себе. Я спрашивала как-то зятя, есть ли тут ТСЖ, он сказал, что нету, — сказала она.
Улица Заповедная упирается в территорию комплекса GreenWood и ресторан «На даче». Но жемчужина улицы — совсем не ресторан среди дач, а его сосед: необычный коттедж в стиле Антонио Гауди, который уже несколько лет безуспешно пытаются продать. Сейчас коттедж с участком 10 соток стоит 75 миллионов рублей.
Что интересно, в объявлении указано, что только у этого коттеджа есть отдельный выход в лес и к реке, хотя до реки от коттеджа примерно 400 м по прямой. «Эта земля федеральная, можно взять в аренду на 49 лет и построить там, например, детскую площадку или теннисный корт», — отмечает продавец.
Жительница одного из старых частных домов на Дачном шоссе Татьяна Александровна считает, что все эти коттеджи как раз на арендованной на 49 лет земле построили депутаты, причём за последние лет 10.
Впрочем, в «Заимке» сохранились и те дома, которые были здесь задолго до роскошных вилл, — лёгкие дачки, которые, говорит местная жительница, давно нигде не числятся.
ДНТ «Лесной»: дачи выдавали по справке о нужде в свежем воздухе
Соседнее ДНТ «Лесной» обширнее, интереснее и, откровенно говоря, гораздо больше похоже именно на дачный посёлок — роскошных вилл за высокими заборами тут меньше, а небольших, но ухоженных уютных домиков — больше.
Одна из дачниц рассказала, что при советской власти участки и дома (иногда частично) давали военнослужащим. Те, у кого были дети, вспомнила она, просто брали справку, что нужен свежий воздух, и получали половинку старого домика.
Впрочем, настолько старых домиков здесь осталось мало: со временем их приватизировали, снесли и отстроили новые. Территория относится к городу, так что здесь есть городская вода, электричество и газ — только септики себе каждый делает сам.
В год обслуживание территории ДНТ обходится в 6 тысяч рублей — независимо от размера участка. В домах многие живут всю зиму, хотя есть и те, кто приезжает на полгода — в основном владельцы не таких капитальных домов.
На вопрос, бывают ли среди дачников конфликты, местная жительница отвечает: «Нет, абсолютно — мы настолько дружны, видите, какие у нас заборы», — и показывает на прозрачную невысокую сетку между участками. Правда, таких заборов здесь всё меньше.
В «Лесном», прямо напротив стадиона «Динамо», за 8,99 млн рублей можно купить простой, без изысков, кирпичный коттедж: владельцы переезжают в другой город, поэтому продают дом вместе с мебелью и техникой и готовы меняться на квартиру или дом в Краснодаре.
Дачи УВД: с террасами с видом на реку
За пансионатом «Колос» расположились дачи УВД. Впрочем, дачами они называются формально, по имени улицы: по данным публичной кадастровой карты, участки с видом на реку и остров Кудряш предназначены для эксплуатации жилых домов, а не садоводства, как в случае с виллами в лесу.
Дорога к дачам скучная: между высокой кирпичной стеной, ограждающей территорию пансионата и одинокий коттедж (который, судя по выпискам из ЕГРН, принадлежит владельцу «Новосибхлеба» Эдуарду Шнейдеру), и решётчатой оградой территории больницы ГУВД, за которой растёт земляника.
Сами дома стоят на обрыве, поэтому у каждого есть или терраса, или огромные панорамные окна на реку. Виды здесь действительно живописные, а на искусственную песчаную косу прилетают серые цапли. По берегу немало лодок и запутавшихся сетей.
Первый Жилой посёлок: для сотрудников санатория
Дома на улице Заельцовский Бор 1-й Жилой посёлок — совсем не дачные: их строили для людей, которые работали в давно закрытом Заельцовском санатории. Домики однотипные и небольшие, и живут здесь постоянно, хотя потомков тех, кто помнит тот самый санаторий, уже почти не осталось. Часть домов приватизировали, часть так и остались муниципальными.
Вопреки престижности направления, в посёлке много ветхих домов, до которых, кажется, никому нет дела. Есть домики на одного хозяина, есть на два, в нескольких ютятся по 3–4 семьи — по комнате на семью, рассказала местная жительница Наталья.
— Много разговоров ходило [о сносе], но до сих пор не могут нас расселить: у нас по несколько семей в одном доме, дети же у всех выросли, — говорит женщина. — У меня у самой старший сын скоро женится, а у нас вообще одна комната. В очереди на жильё как стояли, так и стоим, не знаем, когда это будет. На протяжении многих лет нам это говорят, и неизвестно, когда.
При этом здесь даже есть центральное отопление: раньше теплом своих сотрудников обеспечивал санаторий, теперь, по словам Натальи, оно идёт от нового комплекса Flora&Fauna.
Второй Жилой посёлок: от замков за 17,5 млн до ветхих домиков за 2,2 млн
Улица Заельцовский Бор 2-й Жилой посёлок исторически относится уже непосредственно к обкомовским дачам. Грубо говоря, если представлять обкомовские дачи для простых людей — то это именно они. Изначально в посёлке, единственная улица которого идёт от шоссе к непарадному въезду в правительственную резиденцию, жили люди, которые те самые правительственные дачи обслуживали.
Семья Ларисы Алексеевны переехала сюда в 1992 году и одна из первых купила старый домик, на месте которого построила новый. Хотя старые домики ещё остались, тех, кто в них жил изначально, здесь давно нет — у каждого из домов владельцы сменились уже не по одному разу.
Здесь тоже ещё сохранились дома на две семьи и дачные домики, но таких всё меньше, и в основном люди живут здесь круглый год: асфальтовую дорогу, хотя она и относится к территории Заельцовского района Новосибирска, зимой чистят в складчину, мусор уже около года исправно вывозят, газ, вода и электроэнергия — городские.
Конфликтов здесь не бывает, говорит Лариса Алексеевна, но с годами маленький посёлочек перестал быть таким дружным.
— Раньше, когда мы только приехали сюда, здесь были маленькие домики — люди были проще, легче было. Сейчас все повылазили по три метра на дорогу, понастроились, каждый сам с собой, все за заборами, ни общения, ничего, — с досадой говорит она. — У кого есть дети-внуки — те ещё общаются, потому что они тут бегают, а так… Такого раньше не было, чтобы все закрывались.
Хотя до реки через лес здесь всего минут 10 пешком, местные туда, по словам женщины, почти не ходят: по узкому проходу между двух заборов — стройки Flora&Fauna и Обкомовских дач — непросто пройти, да и берег перекопали.
На вопрос, престижно ли жить рядом с правительственными делегациями, Лариса Алексеевна отмахивается: «Да прям, престижно! Просто близко к городу: что тут, 15 минут — и в городе», — говорит она. На короткой улице примерно пятая часть домов отмечены словом «продам», как будто однажды здесь прошёл богатый инвестор и скупил старые дома, чтобы перепродать подороже.
Владелец небольшого замка на 15 сотках за 17,5 млн рублей место, впрочем, называет элитным и лучшим в городе с возможностью городской прописки.
Другой участок, площадью всего около 4 соток, с маленьким старым домиком продают за 2,2 млн: на самом участке нет коммуникаций (хотя подключить можно в любой момент — они все рядом), а дом уже давно не используется даже как дачный, рассказал его владелец Александр.
Какие известные люди жили на Обкомовских дачах
Константин Голодяев говорит, что привлекательным сосновый бор на реке богатые горожане считали ещё до революции — они стали первыми жителями леса за 2-й Ельцовской, хотя, наверное, так далеко не забирались. Но строить дома здесь было непросто, отметил краевед.
— Земли те в городские не входили, и тяжба с лесничеством Кабинета Его Императорского Величества, следившим за сохранением императорских лесов, была обеспечена. Весной 1917 года разрешение обустройства городских лесных дач даже входило в декларируемые задачи политических партий, — рассказал он.
Одним из самых известных исторических дачников этой части города был инженер Будагов: в 1913 году городские власти арендовали для него и его семьи на всё лето дачу, которую построил купец Фёдор Маштаков. Обошлось это городу в 300 рублей.
— Рядом находилась и дача брата Григория Маштакова. Будагов сначала хотел арендовать её, но дача Фёдора «оказалась более удовлетворяющей его требованиям», и ту сняли для другого инженера дороги за 250 рублей, — добавил Голодяев.
Сейчас Обкомовские дачи то и дело попадают в новостные сводки, но уже не благодаря известным жителям. Например, в 2016 году они стали центром расследования Фонда борьбы с коррупцией.
Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Расскажите об этом Лизе Пичугиной, и мы напишем об этом интересную статью.