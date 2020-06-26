В Новосибирске продают аптеки. Сколько денег за них просят и почему — изучаем объявления

За сколько и что продают



На сайте «Авито» уже больше месяца висят объявления о продаже аптек в разных районах Новосибирска. Сейчас на продажу выставлены пять объектов, примерно столько же в соседних регионах — например, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Некоторые объявления не содержат никакой подробной информации, например просто «аптека в центре города», и её цена не указана.



Аптека за 800 тысяч рублей продаётся без помещения: есть арендная плата — 17 300 рублей с коммунальными услугами. Товарный остаток на 500 тысяч рублей в стоимость не входит.

— Аптека находится в единственном торговом центре на въезде в три популярных коттеджных посёлка — «Близкий», «Скандинавия» и «Чкаловские просторы», на конечной остановке общественного транспорта. Конкуренты в радиусе 3 км отсутствуют. Расположена в прикассовой зоне супермаркета, что обеспечивает большую проходимость. Полностью оборудована всем необходимым, всё оборудование и мебель новые, вложений не требуется. Установлено лицензионное программное обеспечение. Отлажена работа с поставщиками, — говорится в объявлении.

