В Новосибирске продают аптеки. Сколько денег за них просят и почему — изучаем объявления

На сайтах объявлений часто встречаются объявления о готовом бизнесе в Новосибирске, выставленном на продажу. Мы уже публиковали подборку бизнесов, которые можно купить за 300 тысяч рублей и дешевле (список смотрите тут). А также изучали, какие кафе и рестораны не пережили коронавирусную весну — 2020. Сегодня настал черед аптек — от них также избавляются, несмотря на хлебные времена. Стать игроком аптечного рынка можно от 800 тысяч рублей. Максимальная стоимость аптеки, которую мы нашли в продаже, 8 миллионов рублей. Журналист НГС Мария Тищенко изучила объявления и узнала у экспертов, почему даже аптечные сети избавляются от некоторых своих точек. Версии интересные.
За сколько и что продают
На сайте «Авито» уже больше месяца висят объявления о продаже аптек в разных районах Новосибирска. Сейчас на продажу выставлены пять объектов, примерно столько же в соседних регионах — например, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Некоторые объявления не содержат никакой подробной информации, например просто «аптека в центре города», и её цена не указана.
Аптека за 800 тысяч рублей продаётся без помещения: есть арендная плата — 17 300 рублей с коммунальными услугами. Товарный остаток на 500 тысяч рублей в стоимость не входит.
— Аптека находится в единственном торговом центре на въезде в три популярных коттеджных посёлка — «Близкий», «Скандинавия» и «Чкаловские просторы», на конечной остановке общественного транспорта. Конкуренты в радиусе 3 км отсутствуют. Расположена в прикассовой зоне супермаркета, что обеспечивает большую проходимость. Полностью оборудована всем необходимым, всё оборудование и мебель новые, вложений не требуется. Установлено лицензионное программное обеспечение. Отлажена работа с поставщиками, — говорится в объявлении.
Штат состоит из двух фармацевтов, готовых продолжить работу с новым собственником.
— Активная застройка и заселение коттеджных посёлков и отсутствие конкурентов поблизости дают огромные перспективы для развития. Аптека была открыта в январе 2020 года. Вынужденная продажа в связи с семейными обстоятельствами, — уверяет владелец.
Есть аптека с помещением, которая работает 15 лет. Она стоит 8 миллионов рублей:
— Расположена в отдельно стоящем павильоне, площадью 101 квадратный метр. Павильон в собственности, входит в стоимость продажи. В помещении павильона выполнен качественный ремонт, в торговом зале установлен кондиционер. Заведены все необходимые коммуникации. Имеется парковка для клиентов. Полностью оборудована всем необходимым, вложения не требуются. Штат укомплектован отличными специалистами (три фармацевта, один заведующий), сотрудники готовы продолжить работу с новым собственником.
При этом товарный остаток в стоимость не включён.
Другая аптека в собственности почему-то стоит гораздо меньше — 1,5 миллиона рублей. Её среднемесячный оборот составляет 700 тысяч рублей, а расходы — 650 тысяч. Она находится в жилом доме, на первой линии Заельцовского района. Но если вчитаться в текст объявления дальше, то продавец хитрит: конечно, помещение оплачивается отдельно и стоит 3,3 миллиона рублей. То есть эта аптека, по сути, стоит около 5 миллионов.
Неужели аптеки невыгодны?
Доцент кафедры инноваций и предпринимательства НГУЭУ Юлия Коложвари говорит, что аптечный розничный рынок в городах всегда был привлекательным: большим по объёму и разнообразным по формату. Многие бизнесмены считают нишу интересной и пытаются в ней закрепиться:
— Сейчас рынок, безусловно, продолжает расти, люди считают заботу о здоровье приоритетом и не жёстко сокращают расходы на покупку лекарств в отличие от других сегментов потребления. Причинами совершения покупки часто являются привычка или скидочная привязка к одной сети, близкое расположение к дому. Люди знают эти аптеки и внутренне считают их «подешевле», хотя цена может быть выше, чем на рынке. Клиенты, ориентированные на покупку не лекарственных препаратов, а косметики, БАДов, также предпочитают аптеки с широким ассортиментным предложением, а не низкой ценой.
Эксперт поясняет, что в любой кризис выручка растёт в сетях, в то время как одиночные игроки и небольшие сети могут испытывать проблемы:
— Когда пять из ста аптек убыточны — это нормальная ситуация, а одна из пяти — это коллапс для собственника при средней наценке 20%. Сети могут позволить в ряде регионов работать в ноль, а частники — нет. Сети и сами производители, безусловно, выживут, мелким игрокам на рынке не останется места. Ожидаемо, что негативным для потребителя последствием такого укрупнения может стать рост монополизации рынка и повышение наценки до 40%.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов подтверждает, что несетевые аптеки переживают не лучший период:
— В связи с пандемией власти ослабили режим для удалённого бронирования и доставки лекарств, и спрос начал смещаться в сторону онлайн-аптек. Тем, кто не имеет развитой партнёрской сети, сложно вписаться в новый тренд. Для отдельно стоящей аптеки создание цифрового сервиса — это совершенно неподъёмная задача. Собственно, в этом и есть основной подводный камень при покупке такого бизнеса. Но ещё остаются и все прочие традиционные для этой отрасли препятствия: очень жёсткое регулирование и надзор со стороны властей, а также вечный дефицит провизоров и фармацевтов.
Из чего складывается цена за аптеку
Доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг говорит, что цена складывается в зависимости от места: если оно трафиковое с большим потоком, например в центре города, то аптеки будут стоить дорого — 8–10 миллионов рублей, а за 800 тысяч рублей — это аптеки, скорее всего, в не очень проходимом месте.
Юлия Коложвари солидарна с тем, что высокая стоимость продажи аптечного бизнеса связана с месторасположением, а также с наличием собственной недвижимости и раскрученного бренда, логистической системы.
— Одиночные игроки не обладают таким рыночным потенциалом и проигрывают в привлекательности инвестирования. Это разные бизнес-модели, которые ориентированы на разный уровень доходности. Одни стоят дорого, работают долго, охватывают большую часть рынка, другие — локальны, не имеют «яркой внешности» и потенциала к сетевой модели. Подобную тенденцию, скорее всего, увидим в продовольственной рознице и, в частности, сегменте продажи разливного пива. Бизнес есть бизнес, — говорит Юлия Коложвари.
Валерий Емельянов, в свою очередь, объясняет, что цена бизнеса обычно складывается из объёма его годового оборота, умноженного на количество лет, за которые покупатель хотел бы отбить свои вложения. Если аптеку выставили за 800 тысяч, скорее всего, она приносит не более 400 тысяч в год, или чуть более 30 тысяч рублей в месяц.
— Это значит, что за прилавком вы будете стоять сами. На эти деньги сложно содержать даже кофейный ларек, не говоря уже об аптеке. Если стоит 8 млн, то в месяц она приносит до 300 тысяч. Это уже лучше, но нужно смотреть на соотношение издержек (аренды и зарплат в первую очередь) и выручки. Как и везде, тут действует правило: прибыльный бизнес по объявлению не продадут. Если он действительно генерирует хороший денежный поток, то проще и выгоднее отдать его сетевикам. Они лучше всех знают настоящую рыночную цену каждой торговой точки, — уверен аналитик.
Что думают игроки рынка
Замдиректора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Марина Кочерова говорит, что с общим падением покупательской активности аптеки востребованы в такой же мере, как и другие предприятия розничной торговли:
— У большинства аптек «базового» формата по сравнению с прошлым годом выручка этого же периода стала меньше: средний чек такой же почти, а вот количество покупателей уменьшилось: часть людей сделали необходимые запасы, другие — просто отказываются от покупок (похода) в аптеках. Это если рассматривать экономические процессы на примерах текущего периода, в частности влияния пандемии. Но по аптечному бизнесу есть ещё и «длинные» процессы, которые запустились до эпидемии. Здесь аналитика сложнее и может быть интересна, на мой взгляд, только отраслевым специалистам.
Замдиректора системы аптек «Эдельвейс» Анна Поллуксова считает, что всему виной изменение в законодательстве — маркировка, налогообложение и общий экономический кризис.
— По налогообложению отменена вменёнка (ЕВНД. — Прим. ред.), а на общем режиме у аптек возрастает налоговая нагрузка. Маркировка требует вложений в оборудование и программное обеспечение. А вообще независимо от того, работают аптеки или нет, кто сказал, что все хорошо? Оборот упал, когда аптеки работали, — многие стояли себе в убыток. Ведь понимаешь результат после того, как отработал: вот сейчас и приходит понимание, что дальше будет ещё хуже — денег у людей нет, экономика очень сильно и кардинально меняется, — заключает она.
В 2018 году НГС писал о проблемах новосибирских аптек — новый закон грозил им закрытием.