Плач по «Плаквенилу»: как эпидемия коронавируса «выкосила» из аптек важное лекарство. И кто без него умрёт

По её словам, хлорохина давно нет на территории РФ — он более токсичный:



— Но как раз по нему были исследования на популяции Китая, когда максимально коронавирусная инфекция была распространена. Он показал хороший результат при лечении пневмонии, вызванной COVID-19.



Елена Зонова объясняет, что существуют токсические дозы этих препаратов. Оба имеют побочные эффекты, связанные с работой сердечно-сосудистой системы, органов зрения. Нужно рассчитывать дозу в зависимости от цели и веса пациента. Поэтому использование любых противомалярийных препаратов должно регламентироваться строгими правилами, нельзя заниматься самолечением:



— Методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции этими препаратами меняются и имеют различные сценарии использования в зависимости от клиники у пациента.

Так помогает ли «Плаквенил» при коронавирусе?

В актуальных временных рекомендациях Минздрава РФ выделяются несколько этиотропных препаратов (этиотропная терапия — лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания), которые могут быть использованы при лечении COVID‑19:

— К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксилорохином), препараты интерферонов, а также ремдесивир, умифеновир. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

С одной стороны, в этих рекомендациях говорится о том, что перспективная для лечения коронавируса группа препаратов противомалярийная — гидроксихлорохин и мефлохин, использующиеся для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций (инфекции, вызываемые паразитическими простейшими):

— Кроме того, в связи с противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектом гидроксихлорохин нашёл своё применение в лечении пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани, такими как ревматоидный артрит и красная волчанка. Механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов их воздействия на COVID‑19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации. В небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего.