«В такого не влюбиться очень сложно»: пёс угодил в отлов, но его спасли (фото до и после)

Счастливая собачья судьба — вечная тема для сентиментального сюжета. Фото собаки из той, плохой жизни и фото после — уже в новой семье, тёплой обстановке, пропустить невозможно. Такие истории как будто питают энергией, и после просмотра кажется, что всё хорошо. Недавно сотрудники Центра по проблемам домашних животных нашли семью псу Локи, который попал к ним в отлов. Сначала молодая пара взяла собаку на передержку, но потом решила, что Локи останется с ними. Они рассказали историю своей собаки, у которой вместо номера появилось имя героя «Викингов».
«Подросток» со сложной судьбой
— История попадания Локи в наш центр достаточно обыденная, — говорит директор Центра по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) Светлана Слесарёва. — В центр по проблемам домашних животных поступил очередной звонок — женщина сообщила, что по улице бегают безнадзорные собаки. Специалисты выехали на указанное место и изъяли несколько собак, в том числе этого «подростка». Пёс был диким и пугливым.
По словам директора центра, в тот момент нашлось несколько волонтёров, которые были готовы взять животных на социализацию — грубо говоря, приучить их к дому, к человеку. Специалисты выбрали двух собак, но они не пошли в руки. В итоге предложили крупного пса с номером 125-П (П — это значит в пункте временного содержания на улице Иванова).
Счастливая случайность
Будущая хозяйка Локи — ветврач Анна Кривошапкина — увидела пост центра о том, что можно взять собаку на социализацию.
— Мне написали во «ВКонтакте — вот, есть альбом, выбирайте собачку. Какая понравится, ту мы и привезём, — вспоминает Анна. — Я сначала выбрала совсем другую, которая была немножко поменьше и девочка. Но её поймать не смогли, она вела себя агрессивно. Мне сказали: давайте привезём вам другого мальчика. Я говорю: ну привозите мальчика. И прямо к дому мне привезли Локи.
В это время Анна была на больничном, а её собаку забрала мама. Поэтому предполагалось, что рыжий пёс побудет у них временно, они приучат его к выгулу, поведению в квартире — чтобы в будущем собака нормально относилась к людям и не была такой пугливой.
— Через недели две женщина из НЦПДЖ спросила, могу ли я его подержать на передержке, пока они не найдут новых хозяев. Так я оставила его уже на передержку. А потом через несколько дней мой парень сказал, что это его собака и мы его оставляем, — смеётся Анна. — Мы, конечно, думали, что, может быть, нам сильно понравится собака. Но не горели таким желанием.
Ведь собака уже была. Правда, через какое-то время мама Анны сказала, что хочет оставить её у себя в частном доме.
— А я без собаки жить не могу, — говорит девушка. Да и Локи отдавать обратно им уже не хотелось.
Вместо номера имя бога
Никакой клички у пса, естественно, не было. Как говорит Анна, собаке «предлагали» разные варианты имени, но реакции не было.
— Ни на «Малыш», ни на «Пушок» он не откликался, — рассказала девушка. — К тому времени я смотрела сериал «Викинги» — там был Флоки и бог хитрости и лжи Локи. Я ещё хотела его Одином назвать, но Одином он не захотел быть. И к тому же он мягкий миленький песик, для него это не подходит. А на Локи он сразу же начал откликаться. Ну, Локи, значит, Локи.
Свой дом
В первое время пёс был, мягко говоря, очень робким и почти всё время сидел возле двери.
— Было видно, что собака сильно стрессует, — говорит Анна. — К нам не пошёл. Мы его звали, гладили, он от нас шарахался. Правда, уже через несколько дней собака начала адаптироваться и даже показывать свой характер.
— Когда его привезли, он был грязненький и в колтунах. Я хотела его вычистить. Например, не там затронула, он пытался меня укусить. Или, например, куда-то села, хотела его пододвинуть, он тоже не особо был рад этому, — говорит Анна. — Сейчас уже такого нет, мы его воспитываем.
Локи свозили к грумеру (груминг — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами домашних животных. — Прим. ред.), через несколько дней пса кастрировали.
Невозможно не влюбиться
По словам Светланы Слесарёвой, в домашних условиях пёс показал себя с хорошей стороны — быстро освоил все навыки проживания.
— В такого не влюбиться очень сложно, — написала она в сопроводительном письме с фотографиями Локи.
Локи оказался настолько любящим, что даже недолгая разлука с хозяевами даётся ему непросто.
— Он изначально был ласковым, но сейчас он очень ласковый, очень эмоциональный. После того как его привезли, с каждым днем он был всё эмоциональнее и эмоциональнее. А сейчас — даже если я ушла в магазин, его одного оставила, через пять минут прихожу, он так рад, как будто неделю тебя не видел, — говорит Анна. — Сейчас, когда мы уходим на работу, он даже немножко истерит: начинает лаять, выть, пытается открыть дверь — кстати, он умеет открывать дверь, если та не заперта.
У Локи появились свои игрушки, хотя сначала он вообще ничего не воспринимал, даже палку — когда видел этот предмет, ложился на пол и прижимал уши. Потом ему предложили мягкую игрушку — она пришлась псу по нраву. Теперь у него таких три.
Кроме игрушек Локи любит играть с котами, которые тоже живут в доме. Правда, коты, говорит Анна, не всегда понимают и принимают эти собачьи порывы.
Новая жизнь
В первые дни Локи бойкотировал сухой корм. Хотя аппетит у него был — когда Анна вышла из комнаты, пёс стащил из её чашки лапшу со свининой.
— Потом я две недели его кормила «натуралкой» — варила картошку с мясом. Однажды просто так, ради интереса предложила ему сухой корм. И он начал его есть, — говорит хозяйка Локи. — Сейчас он питается только сухим кормом.
А любимое лакомство — это хлеб, за который, как говорит Анна, «он нас может продать всех вместе взятых». Как и любой пёс, Локи может нашкодить. Обувь не грызёт, но может пожевать туалетную бумагу.
Семья живёт в квартире на Первомайке, на улице Звёздной. Неподалёку лес и речка, так что есть где погулять.
— Он знает команды еще, — отметила Анна. — «Ко мне», «сидеть», очень-очень хорошо делает «дай лапу», «лежать». И когда над ним держишь, говоришь «ап» — он подпрыгивает на задние лапы и берет вкусняшку. Кстати, команды он выполняет не только дома, но и на улице, и даже на работе у свой хозяйки — в ветклинике.
— Всё вот так, казалось бы, достаточно просто, но тем не менее одной счастливой собачьей судьбой стало больше, — подытожила Светлана Слесарёва и призвала всех не бояться брать животных с улиц.
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