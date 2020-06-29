«В такого не влюбиться очень сложно»: пёс угодил в отлов, но его спасли (фото до и после)

В это время Анна была на больничном, а её собаку забрала мама. Поэтому предполагалось, что рыжий пёс побудет у них временно, они приучат его к выгулу, поведению в квартире — чтобы в будущем собака нормально относилась к людям и не была такой пугливой.



— Через недели две женщина из НЦПДЖ спросила, могу ли я его подержать на передержке, пока они не найдут новых хозяев. Так я оставила его уже на передержку. А потом через несколько дней мой парень сказал, что это его собака и мы его оставляем, — смеётся Анна. — Мы, конечно, думали, что, может быть, нам сильно понравится собака. Но не горели таким желанием.



Ведь собака уже была. Правда, через какое-то время мама Анны сказала, что хочет оставить её у себя в частном доме.



— А я без собаки жить не могу, — говорит девушка. Да и Локи отдавать обратно им уже не хотелось.

