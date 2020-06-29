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Милота Истории

«В такого не влюбиться очень сложно»: пёс угодил в отлов, но его спасли (фото до и после)

История счастливчика Локи, который любит хлеб, кошек и туалетную бумагу

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Локи — молодой пёс, который попал в отлов. Собака сильно преобразилась, когда прожила всего месяц в домашней обстановке

Локи — молодой пёс, который попал в отлов. Собака сильно преобразилась, когда прожила всего месяц в домашней обстановке

Счастливая собачья судьба — вечная тема для сентиментального сюжета. Фото собаки из той, плохой жизни и фото после — уже в новой семье, тёплой обстановке, пропустить невозможно. Такие истории как будто питают энергией, и после просмотра кажется, что всё хорошо. Недавно сотрудники Центра по проблемам домашних животных нашли семью псу Локи, который попал к ним в отлов. Сначала молодая пара взяла собаку на передержку, но потом решила, что Локи останется с ними. Они рассказали историю своей собаки, у которой вместо номера появилось имя героя «Викингов».

Пойманным собакам присваивают номера

Пойманным собакам присваивают номера

«Подросток» со сложной судьбой

— История попадания Локи в наш центр достаточно обыденная, — говорит директор Центра по проблемам домашних животных (НЦПДЖ) Светлана Слесарёва. — В центр по проблемам домашних животных поступил очередной звонок — женщина сообщила, что по улице бегают безнадзорные собаки. Специалисты выехали на указанное место и изъяли несколько собак, в том числе этого «подростка». Пёс был диким и пугливым.

По словам директора центра, в тот момент нашлось несколько волонтёров, которые были готовы взять животных на социализацию — грубо говоря, приучить их к дому, к человеку. Специалисты выбрали двух собак, но они не пошли в руки. В итоге предложили крупного пса с номером 125-П (П — это значит в пункте временного содержания на улице Иванова).

Локи в первые дни после приезда из Центра по проблемам домашних животных&nbsp;

Локи в первые дни после приезда из Центра по проблемам домашних животных 

Счастливая случайность

Будущая хозяйка Локи — ветврач Анна Кривошапкина — увидела пост центра о том, что можно взять собаку на социализацию.

— Мне написали во «ВКонтакте — вот, есть альбом, выбирайте собачку. Какая понравится, ту мы и привезём, — вспоминает Анна. — Я сначала выбрала совсем другую, которая была немножко поменьше и девочка. Но её поймать не смогли, она вела себя агрессивно. Мне сказали: давайте привезём вам другого мальчика. Я говорю: ну привозите мальчика. И прямо к дому мне привезли Локи.

В первые дни собака всего боялась, потом Локи решился пройти в квартиру

В первые дни собака всего боялась, потом Локи решился пройти в квартиру

В это время Анна была на больничном, а её собаку забрала мама. Поэтому предполагалось, что рыжий пёс побудет у них временно, они приучат его к выгулу, поведению в квартире — чтобы в будущем собака нормально относилась к людям и не была такой пугливой.

— Через недели две женщина из НЦПДЖ спросила, могу ли я его подержать на передержке, пока они не найдут новых хозяев. Так я оставила его уже на передержку. А потом через несколько дней мой парень сказал, что это его собака и мы его оставляем, — смеётся Анна. — Мы, конечно, думали, что, может быть, нам сильно понравится собака. Но не горели таким желанием.

Ведь собака уже была. Правда, через какое-то время мама Анны сказала, что хочет оставить её у себя в частном доме.

— А я без собаки жить не могу, — говорит девушка. Да и Локи отдавать обратно им уже не хотелось.

Локи и его хозяйка Анна

Локи и его хозяйка Анна

Вместо номера имя бога

Никакой клички у пса, естественно, не было. Как говорит Анна, собаке «предлагали» разные варианты имени, но реакции не было.

— Ни на «Малыш», ни на «Пушок» он не откликался, — рассказала девушка. — К тому времени я смотрела сериал «Викинги» — там был Флоки и бог хитрости и лжи Локи. Я ещё хотела его Одином назвать, но Одином он не захотел быть. И к тому же он мягкий миленький песик, для него это не подходит. А на Локи он сразу же начал откликаться. Ну, Локи, значит, Локи.

Через 22 дня после первой встречи Локи стал полноценным членом семьи

Через 22 дня после первой встречи Локи стал полноценным членом семьи

Свой дом

В первое время пёс был, мягко говоря, очень робким и почти всё время сидел возле двери.

— Было видно, что собака сильно стрессует, — говорит Анна. — К нам не пошёл. Мы его звали, гладили, он от нас шарахался. Правда, уже через несколько дней собака начала адаптироваться и даже показывать свой характер.

Локи любит сидеть на подоконнике и наблюдать за происходящим. А также бегает за лазерной указкой

Локи любит сидеть на подоконнике и наблюдать за происходящим. А также бегает за лазерной указкой

— Когда его привезли, он был грязненький и в колтунах. Я хотела его вычистить. Например, не там затронула, он пытался меня укусить. Или, например, куда-то села, хотела его пододвинуть, он тоже не особо был рад этому, — говорит Анна. — Сейчас уже такого нет, мы его воспитываем.

Локи свозили к грумеру (груминг — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами домашних животных. — Прим. ред.), через несколько дней пса кастрировали.

Анна и её друг решили оставить пса навсегда

Анна и её друг решили оставить пса навсегда

Невозможно не влюбиться

По словам Светланы Слесарёвой, в домашних условиях пёс показал себя с хорошей стороны — быстро освоил все навыки проживания.

— В такого не влюбиться очень сложно, — написала она в сопроводительном письме с фотографиями Локи.

Локи знает много команд

Локи знает много команд

Локи оказался настолько любящим, что даже недолгая разлука с хозяевами даётся ему непросто.

— Он изначально был ласковым, но сейчас он очень ласковый, очень эмоциональный. После того как его привезли, с каждым днем он был всё эмоциональнее и эмоциональнее. А сейчас — даже если я ушла в магазин, его одного оставила, через пять минут прихожу, он так рад, как будто неделю тебя не видел, — говорит Анна. — Сейчас, когда мы уходим на работу, он даже немножко истерит: начинает лаять, выть, пытается открыть дверь — кстати, он умеет открывать дверь, если та не заперта.

Рядом с квартирой лес и речка — есть где погулять

Рядом с квартирой лес и речка — есть где погулять

У Локи появились свои игрушки, хотя сначала он вообще ничего не воспринимал, даже палку — когда видел этот предмет, ложился на пол и прижимал уши. Потом ему предложили мягкую игрушку — она пришлась псу по нраву. Теперь у него таких три.

Кроме игрушек Локи любит играть с котами, которые тоже живут в доме. Правда, коты, говорит Анна, не всегда понимают и принимают эти собачьи порывы.

Молодой пёс теперь живёт в семье

Молодой пёс теперь живёт в семье

Новая жизнь

В первые дни Локи бойкотировал сухой корм. Хотя аппетит у него был — когда Анна вышла из комнаты, пёс стащил из её чашки лапшу со свининой.

— Потом я две недели его кормила «натуралкой» — варила картошку с мясом. Однажды просто так, ради интереса предложила ему сухой корм. И он начал его есть, — говорит хозяйка Локи. — Сейчас он питается только сухим кормом.

А любимое лакомство — это хлеб, за который, как говорит Анна, «он нас может продать всех вместе взятых». Как и любой пёс, Локи может нашкодить. Обувь не грызёт, но может пожевать туалетную бумагу.

Семья живёт в квартире на Первомайке, на улице Звёздной. Неподалёку лес и речка, так что есть где погулять.

Локи разрешают спать на кровати

Локи разрешают спать на кровати

— Он знает команды еще, — отметила Анна. — «Ко мне», «сидеть», очень-очень хорошо делает «дай лапу», «лежать». И когда над ним держишь, говоришь «ап» — он подпрыгивает на задние лапы и берет вкусняшку. Кстати, команды он выполняет не только дома, но и на улице, и даже на работе у свой хозяйки — в ветклинике.

— Всё вот так, казалось бы, достаточно просто, но тем не менее одной счастливой собачьей судьбой стало больше, — подытожила Светлана Слесарёва и призвала всех не бояться брать животных с улиц.

Локи дома

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