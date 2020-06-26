Как несколько людей создают в Академгородке идеальный пляж (они уже собрали на него 500 тысяч рублей). Репортаж

Инициативная группа новосибирцев решила навести порядок на Центральном пляже Академгородка. Сначала они вложили собственные 40 тысяч рублей, а потом собрали ещё полмиллиона на краудфандинговой платформе. На что ушли эти деньги, как преобразился этот пляж и что ещё интересного там появится — журналист НГС Мария Тищенко съездила на место и поговорила с активистами.
Центральный пляж в Академгородке — несколько сотен метров песчаного берега вдоль Обского моря. Летом тут собираются толпы людей — позагорать, искупаться, устроить пикник. У пляжа есть администрация, которая убирает территорию и следит за порядком, но в одном месте официальный пляж заканчивается и начинается дикий, который никто не убирает, хотя там также есть отдыхающие, в том числе те, кто останавливается с палатками.
Алеся Баламутина говорит, что идея благоустроить официальный пляж, придумать какие-то удобства для комфортного и активного отдыха, а также прибрать дикий появилась никак и ниоткуда:
— Это просто нормальный образ жизни, когда ты прибираешь за собой, а если видишь, что что-то валяется вокруг, то прибираешь и это тоже. Если люди ещё не научились, то нужно научить их, показать, что это классно — беречь не только своё личное пространство, но и пространство вокруг, потому что оно нас тоже касается. Мне просто было неприятно, что я гуляю по пляжу и вижу, что здесь намусорено. Мне некомфортно было гулять по стеклу, бычкам... Поэтому в прошлом году я здесь гуляла и начала прибирать, потом позвала своих подруг, а после мы позвали ещё друзей.
В этом году они решили привлечь ещё больше людей, завели аккаунт в Instagram — и многие откликнулись. Алеся говорит, что её шокировало такое количество желающих помочь.
— Один раз прибраться и забыть — этого мало. Нужно делать это систематически. Пляж большой, поток людей тоже очень большой, — объясняет Алеся.
— К сожалению, люди оставляют за собой мусор, и в кустах, как правило, много всякой дичи — какие-то закопки, захоронения и так далее, — возмущается девушка.
На что ребята собирают деньги
На данный момент инициативная группа перекрасила все мусорные баки в синий цвет, чтобы их было лучше видно, привела в порядок диско-лестницу, сделала фотовыставку на пляже, покрасила место, которое называет своей базой, — сделала розовый инстапол, поставила качели, перекрасила столы.
— Когда наших средств перестало хватать, мы решили запустить краудфандинговую кампанию — собираем деньги на туалет и велопарковки. Сбор закончится 15 июля, потом в течение недели сможем вывести деньги и начать уже непосредственно строительство. Сейчас идёт согласование туалетов, выгребных ям со всеми, с кем только можно, чтобы они точно стояли и никуда не делись.
Организаторы потратили около 40 тысяч рублей из своих накоплений, а также собрали ещё около полумиллиона. Пока хотят сделать самое необходимое, а если соберут больше, то будут придумывать что-то новое, например спортивные и детские площадки.
«Это комьюнити»
Помимо Алеси, в команде много других людей, у каждого из них есть своя роль. Например, Александра Залевская занимается социальными сетями, взаимодействует с партнёрами и любит писать на экотематику.
— Для меня это однозначно не просто тусовка, развлечение и не просто уборка — это комьюнити, люди, которых объединяют общие мотивы. Для меня ценность проекта в том, что моя основная цель — донести, что нужно бережно относиться к тому, что нас окружает. Не только на пляже и не только в Академгородке, а во всём мире, на всей планете, потому что планета закончится, если мы будем так себя вести, — говорит Александра.
Ещё одна Александра — Жайворон — присоединилась к проекту, потому что увидела хороших людей и захотела по их примеру приложить свою руку к благоустройству Академгородка:
— В какую-то из первых уборок мы сидели вечером на берегу, и я сказала: «Как кайфово было бы, если бы у нас прямо в воде стояли качели, как на Бали». А почему бы их не сделать? Дерево есть, купить крепёж — это недорого. Но, если честно, я думала, что всё будет проще. Начиналось всё так, что я тащила бревно одна, а потом народ подключался. В итоге это мой главный проект здесь.
Что ещё хотят сделать?
Александра говорит, что сейчас нужна неделя перерыва, а потом она готова взяться за новые столярные проекты — сделать балансовые тренажёры из дерева, сёрф-доску над водой по типу качелей, чтобы на ней можно было учиться держать баланс.
— У нас очень много топляка, мне кажется, что это совершенно недооценённый творческий материал. Я бы хотела, чтобы у нас проводился фестиваль в духе Архстояния, чтобы архитекторы, строители могли выразить свой творческий потенциал с помощью бесплатного дерева, которое каждый год сжигают. Чтобы это стало точкой притяжения для творческих людей, — мечтает Александра Жайворон.
В мае НГС делал горячий репортаж с Центрального пляжа Академгородка, на котором отдыхали новосибирцы, несмотря на изоляцию, — многие им завидовали.