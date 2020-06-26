Как несколько людей создают в Академгородке идеальный пляж (они уже собрали на него 500 тысяч рублей). Репортаж

Инициативная группа новосибирцев решила навести порядок на Центральном пляже Академгородка. Сначала они вложили собственные 40 тысяч рублей, а потом собрали ещё полмиллиона на краудфандинговой платформе. На что ушли эти деньги, как преобразился этот пляж и что ещё интересного там появится — журналист НГС Мария Тищенко съездила на место и поговорила с активистами.

Центральный пляж в Академгородке — несколько сотен метров песчаного берега вдоль Обского моря. Летом тут собираются толпы людей — позагорать, искупаться, устроить пикник. У пляжа есть администрация, которая убирает территорию и следит за порядком, но в одном месте официальный пляж заканчивается и начинается дикий, который никто не убирает, хотя там также есть отдыхающие, в том числе те, кто останавливается с палатками.