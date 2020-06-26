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Город Фоторепортаж

Как несколько людей создают в Академгородке идеальный пляж (они уже собрали на него 500 тысяч рублей). Репортаж

Показываем, что уже удалось изменить. Например, тут есть качели, как на Бали, и диско-лестница

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Александра Жайворон делает качели, чтобы протестировать их

Александра Жайворон делает качели, чтобы протестировать их

Инициативная группа новосибирцев решила навести порядок на Центральном пляже Академгородка. Сначала они вложили собственные 40 тысяч рублей, а потом собрали ещё полмиллиона на краудфандинговой платформе. На что ушли эти деньги, как преобразился этот пляж и что ещё интересного там появится — журналист НГС Мария Тищенко съездила на место и поговорила с активистами.

Центральный пляж в Академгородке — несколько сотен метров песчаного берега вдоль Обского моря. Летом тут собираются толпы людей — позагорать, искупаться, устроить пикник. У пляжа есть администрация, которая убирает территорию и следит за порядком, но в одном месте официальный пляж заканчивается и начинается дикий, который никто не убирает, хотя там также есть отдыхающие, в том числе те, кто останавливается с палатками.

Алеся Баламутина говорит, что идея благоустроить официальный пляж, придумать какие-то удобства для комфортного и активного отдыха, а также прибрать дикий появилась никак и ниоткуда:

— Это просто нормальный образ жизни, когда ты прибираешь за собой, а если видишь, что что-то валяется вокруг, то прибираешь и это тоже. Если люди ещё не научились, то нужно научить их, показать, что это классно — беречь не только своё личное пространство, но и пространство вокруг, потому что оно нас тоже касается. Мне просто было неприятно, что я гуляю по пляжу и вижу, что здесь намусорено. Мне некомфортно было гулять по стеклу, бычкам... Поэтому в прошлом году я здесь гуляла и начала прибирать, потом позвала своих подруг, а после мы позвали ещё друзей.

Алеся Баламутина (слева) часто отдыхает на этом пляже, поэтому ей хотелось сделать это место комфортным для себя и своих близких

Алеся Баламутина (слева) часто отдыхает на этом пляже, поэтому ей хотелось сделать это место комфортным для себя и своих близких

В этом году они решили привлечь ещё больше людей, завели аккаунт в Instagram — и многие откликнулись. Алеся говорит, что её шокировало такое количество желающих помочь.

— Один раз прибраться и забыть — этого мало. Нужно делать это систематически. Пляж большой, поток людей тоже очень большой, — объясняет Алеся.

Обычно отдыхающих на пляже гораздо больше

Обычно отдыхающих на пляже гораздо больше

— К сожалению, люди оставляют за собой мусор, и в кустах, как правило, много всякой дичи — какие-то закопки, захоронения и так далее, — возмущается девушка.

На что ребята собирают деньги

На данный момент инициативная группа перекрасила все мусорные баки в синий цвет, чтобы их было лучше видно, привела в порядок диско-лестницу, сделала фотовыставку на пляже, покрасила место, которое называет своей базой, — сделала розовый инстапол, поставила качели, перекрасила столы.

Так выглядит «база» команды — розовый инстапол

Так выглядит «база» команды — розовый инстапол

— Когда наших средств перестало хватать, мы решили запустить краудфандинговую кампанию — собираем деньги на туалет и велопарковки. Сбор закончится 15 июля, потом в течение недели сможем вывести деньги и начать уже непосредственно строительство. Сейчас идёт согласование туалетов, выгребных ям со всеми, с кем только можно, чтобы они точно стояли и никуда не делись.

Организаторы потратили около 40 тысяч рублей из своих накоплений, а также собрали ещё около полумиллиона. Пока хотят сделать самое необходимое, а если соберут больше, то будут придумывать что-то новое, например спортивные и детские площадки.

Это диско-лестница, сверкающая на солнце

Это диско-лестница, сверкающая на солнце

«Это комьюнити»

Помимо Алеси, в команде много других людей, у каждого из них есть своя роль. Например, Александра Залевская занимается социальными сетями, взаимодействует с партнёрами и любит писать на экотематику.

— Для меня это однозначно не просто тусовка, развлечение и не просто уборка — это комьюнити, люди, которых объединяют общие мотивы. Для меня ценность проекта в том, что моя основная цель — донести, что нужно бережно относиться к тому, что нас окружает. Не только на пляже и не только в Академгородке, а во всём мире, на всей планете, потому что планета закончится, если мы будем так себя вести, — говорит Александра.

Такие столы команда тоже перекрасила

Такие столы команда тоже перекрасила

Ещё одна Александра — Жайворон — присоединилась к проекту, потому что увидела хороших людей и захотела по их примеру приложить свою руку к благоустройству Академгородка:

— В какую-то из первых уборок мы сидели вечером на берегу, и я сказала: «Как кайфово было бы, если бы у нас прямо в воде стояли качели, как на Бали». А почему бы их не сделать? Дерево есть, купить крепёж — это недорого. Но, если честно, я думала, что всё будет проще. Начиналось всё так, что я тащила бревно одна, а потом народ подключался. В итоге это мой главный проект здесь.

Лера Дудинова отвечает за связи с общественностью

Лера Дудинова отвечает за связи с общественностью

Что ещё хотят сделать?

Александра говорит, что сейчас нужна неделя перерыва, а потом она готова взяться за новые столярные проекты — сделать балансовые тренажёры из дерева, сёрф-доску над водой по типу качелей, чтобы на ней можно было учиться держать баланс.

В итоге&nbsp;будет двое качелей, а пока их хотят протестировать на прочность и потом унести в воду

В итоге будет двое качелей, а пока их хотят протестировать на прочность и потом унести в воду

— У нас очень много топляка, мне кажется, что это совершенно недооценённый творческий материал. Я бы хотела, чтобы у нас проводился фестиваль в духе Архстояния, чтобы архитекторы, строители могли выразить свой творческий потенциал с помощью бесплатного дерева, которое каждый год сжигают. Чтобы это стало точкой притяжения для творческих людей, — мечтает Александра Жайворон.

Девушки говорят, что администрация пляжа поддерживает их и помогает. На фото — Александра&nbsp;Залевская

Девушки говорят, что администрация пляжа поддерживает их и помогает. На фото — Александра Залевская

В мае НГС делал горячий репортаж с Центрального пляжа Академгородка, на котором отдыхали новосибирцы, несмотря на изоляцию, — многие им завидовали.

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