Долгое время держится температура 37 — почему и что с этим делать (не про коронавирус и ОРВИ)

В последнее время многие люди очень внимательно относятся к своей температуре тела, потому что повышенная температура — один из возможных симптомов коронавируса. Новосибирцы, у которых длительное время держится
В этой статье речь идёт о субфебрильной температуре — это такая температура, которая держится в течение длительного времени и колеблется в пределах от 37 до
Почему повышается температура
Если не брать во внимание ОРВИ и коронавирус, причин повышения температуры тела очень много. Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко рассказывает, что субфебрилитет говорит о воспалительном процессе в организме:
— Температура может повышаться при наличии и обострении хронических бактериальных очагов лор-органов (хронический синусит, тонзиллит); хронических бактериальных очагов мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит); обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит); обострении заболеваний соединительной ткани (ревматоидный артрит). Также температура тела может повышаться при патологии щитовидной железы (гипертиреоз).
К воспалительным заболеваниям желудочно-кишечного тракта ещё относится болезнь Крона.
Терапевт, гематолог медицинского центра «Авиценна» Диана Ким добавляет, что причинами такой температуры также могут быть системные заболевания соединительной ткани, паразитоз, саркоидоз (воспалительное заболевание, при котором могут поражаться многие органы и системы, в частности, легкие. — Прим. ред.), туберкулез, вирус Эпштейна — Барра, цитомегаловирус.
Что еще вызывает повышенную температуру
Кроме того, все врачи отмечают еще и то, что температура может повышаться в первом триместре беременности, быть признаком онкогематологического или онкологического заболевания.
Субфебрильная температура может оставаться в течение месяца после перенесенного ОРВИ или же свидетельствовать об осложнениях, развитии пневмонии.
Температура может повышаться при стрессе, то есть на нервной почве — некоторые специалисты называют это вегетативной дисфункцией, а некоторые — термоневрозом:
— При воспалительном процессе температура становится больше к вечеру, при вегетативной дисфункции она то есть, то нет, а при системных и онкологических заболеваниях — как правило, постоянная, — отмечает Ольга Рысенко.
Что делать в такой ситуации
Конечно, нужно обратиться к врачу и не ставить себе диагнозы самостоятельно:
— Спектр заболеваний очень широк, чтобы разобраться, требуется большое обследование, поэтому нужно обратиться к врачу. Он соберет анамнез, проведет осмотр и сможет обозначить объем необходимого обследования, — советует Диана Ким.
Ольга Рысенко говорит, что выяснить причину такой температуры бывает сложно, поэтому у врачей еще есть такой диагноз, как «субфебрилитет неясной этиологии». Его ставят пациенту и начинают поэтапно обследовать, исключая одно заболевание за другим:
— Как правило, связать наличие хронического заболевания и температуру не всегда просто. В лор-практике, например, к нам приходят с хроническим заболеванием миндалин: если после лечения температура проходит, то всё хорошо, если нет, ищем очаг заболевания дальше. Иногда даже приходится оправлять пациентов на госпитализацию для полного обследования.
Доктор Рысенко акцентирует внимание на том, что при постановке диагноза важно учитывать образ жизни пациента, питание, длительный режим работы без отдыха.
Какая температура при коронавирусе
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