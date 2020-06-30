Долгое время держится температура 37 — почему и что с этим делать (не про коронавирус и ОРВИ)

В этой статье речь идёт о субфебрильной температуре — это такая температура, которая держится в течение длительного времени и колеблется в пределах от 37 до 38 градусов . В практике чаще всего встречается температура от 37 до 37,5 градуса , замечает отоларинголог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Рысенко.

Почему повышается температура

Если не брать во внимание ОРВИ и коронавирус, причин повышения температуры тела очень много. Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко рассказывает, что субфебрилитет говорит о воспалительном процессе в организме:

— Температура может повышаться при наличии и обострении хронических бактериальных очагов лор-органов (хронический синусит, тонзиллит); хронических бактериальных очагов мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит); обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит); обострении заболеваний соединительной ткани (ревматоидный артрит). Также температура тела может повышаться при патологии щитовидной железы (гипертиреоз).