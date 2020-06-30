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Долгое время держится температура 37 — почему и что с этим делать (не про коронавирус и ОРВИ)

Врачи рассказали, что еще, кроме ОРВИ и COVID-19, вызывает повышение температуры

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Специалисты отмечают, что&nbsp;нормальная температура тела в течение суток колеблется от 35,5 до 37,2 градуса

Специалисты отмечают, что нормальная температура тела в течение суток колеблется от 35,5 до 37,2 градуса

В последнее время многие люди очень внимательно относятся к своей температуре тела, потому что повышенная температура — один из возможных симптомов коронавируса. Новосибирцы, у которых длительное время держится температура 37 или чуть выше, начинают паниковать и спрашивать, что же делать. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, при каких заболеваниях, кроме ОРВИ и COVID-19, может долгое время держаться повышенная температура (смотрите, на что обратить внимание, и лучше обратитесь к врачу!).

В этой статье речь идёт о субфебрильной температуре — это такая температура, которая держится в течение длительного времени и колеблется в пределах от 37 до 38 градусов. В практике чаще всего встречается температура от 37 до 37,5 градуса, замечает отоларинголог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Рысенко.

Почему повышается температура

Если не брать во внимание ОРВИ и коронавирус, причин повышения температуры тела очень много. Терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко рассказывает, что субфебрилитет говорит о воспалительном процессе в организме:

— Температура может повышаться при наличии и обострении хронических бактериальных очагов лор-органов (хронический синусит, тонзиллит); хронических бактериальных очагов мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит); обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, колит); обострении заболеваний соединительной ткани (ревматоидный артрит). Также температура тела может повышаться при патологии щитовидной железы (гипертиреоз).

К воспалительным заболеваниям желудочно-кишечного тракта ещё относится болезнь Крона.

Если температура беспокоит вас длительное время, то лучше обратиться к врачу

Если температура беспокоит вас длительное время, то лучше обратиться к врачу

Терапевт, гематолог медицинского центра «Авиценна» Диана Ким добавляет, что причинами такой температуры также могут быть системные заболевания соединительной ткани, паразитоз, саркоидоз (воспалительное заболевание, при котором могут поражаться многие органы и системы, в частности, легкие. — Прим. ред.), туберкулез, вирус Эпштейна — Барра, цитомегаловирус.

Что еще вызывает повышенную температуру

Кроме того, все врачи отмечают еще и то, что температура может повышаться в первом триместре беременности, быть признаком онкогематологического или онкологического заболевания.

Субфебрильная температура может оставаться в течение месяца после перенесенного ОРВИ или же свидетельствовать об осложнениях, развитии пневмонии.

Врачам иногда сложной найти причину повышения температуры, тогда они исключают возможные причины одну за одной

Врачам иногда сложной найти причину повышения температуры, тогда они исключают возможные причины одну за одной

Температура может повышаться при стрессе, то есть на нервной почве — некоторые специалисты называют это вегетативной дисфункцией, а некоторые — термоневрозом:

— При воспалительном процессе температура становится больше к вечеру, при вегетативной дисфункции она то есть, то нет, а при системных и онкологических заболеваниях — как правило, постоянная, — отмечает Ольга Рысенко.

Что делать в такой ситуации

Конечно, нужно обратиться к врачу и не ставить себе диагнозы самостоятельно:

— Спектр заболеваний очень широк, чтобы разобраться, требуется большое обследование, поэтому нужно обратиться к врачу. Он соберет анамнез, проведет осмотр и сможет обозначить объем необходимого обследования, — советует Диана Ким.

Диана Ким считает, что чаще всего<b class="_"> </b>повышение температуры вызывает декомпенсированный хронический тонзиллит

Диана Ким считает, что чаще всего повышение температуры вызывает декомпенсированный хронический тонзиллит

Ольга Рысенко говорит, что выяснить причину такой температуры бывает сложно, поэтому у врачей еще есть такой диагноз, как «субфебрилитет неясной этиологии». Его ставят пациенту и начинают поэтапно обследовать, исключая одно заболевание за другим:

— Как правило, связать наличие хронического заболевания и температуру не всегда просто. В лор-практике, например, к нам приходят с хроническим заболеванием миндалин: если после лечения температура проходит, то всё хорошо, если нет, ищем очаг заболевания дальше. Иногда даже приходится оправлять пациентов на госпитализацию для полного обследования.

Доктор Рысенко акцентирует внимание на том, что при постановке диагноза важно учитывать образ жизни пациента, питание, длительный режим работы без отдыха.

Какая температура при коронавирусе

У водителя скорой помощи, который переболел коронавирусом, долгое время при плохом самочувствии не было температуры, а потом она резко превысила 39 градусов. Почитайте его историю. А у молодой сибирячки с пневмонией была скачущая температура. Но всё происходит по-разному: у сибиряка, победившего коронавирус, температура вообще была в норме!

Если у вас есть удивительная история выздоровления или вы готовы рассказать о том, как вам диагностировали редкое заболевание, свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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