Вы наша тетя: 10 неожиданных ошибок, которые накинут вам десять лет (привет туфлям с открытым носом)

Одежда создана для того, чтобы украшать женщину, подчеркивать ее элегантность, но иногда получается с точностью до наоборот. Бессмысленно переводить стрелки на юбку, если нет умения грамотно одеться: быстренько накинула и побежала по своим делам, даже не заметив, что накинула не ветровку, а десять лет сверху. Порой женщины носят вещи, которые добавляют им года, и не замечают этого (а может, и замечают, но не знают, что с этим делать). Разбираемся вместе с топ-стилистом Юлией Ушаковой — какие вещи визуально старят и чем их заменить.
— Одежда может визуально прибавлять возраст не только в случае выбора старомодных моделей, но и в случае, когда женщина забывает за собой следить, не уделяет себе должного внимания, покупает одежду, которая ее как женщину никак не украшает, делает средним полом, без подчеркивания достоинств. Они аргументируют это одним словом — удобно. Но ведь удобно может быть и элегантно, важно помнить о том, что мы, женщины, пришли в этот мир для того, чтобы сделать его красивее, — считает стилист.
Итак, прежде чем наводить порядок в шкафу, делить вещи по категориям и безжалостно выбрасывать навсегда устаревшие модели, прочтите про эти лайфхаки.
Облегающие ткани и спортивная одежда
Начать можно с того, что забыть про ткани, которые относятся к спортивному стилю (лайкра, облегающий трикотаж, эластан) — между телом и вещью обязательно должен быть воздух.
В повседневной жизни спортивная одежда прибавляет возраст прежде всего потому, что она не адаптирована под уличный стиль. Мы можем носить на улице вещи спортивного стиля, но не те, которые мы надеваем на беговую дорожку, не нужно их путать. Все спортивные куртки, ветровки, которые женщины так любят накинуть, потому что удобно, — не годятся. Лучше выбрать подходящий по фигуре тренч — так будет гораздо элегантнее и всё так же комфортно.
Порой в стремлении визуально скинуть пару годков женщины выбирают сильно обтягивающую одежду — это моветон. Возраст она не скрутит, а образ сделает комичным. Даже если у вас отличная фигура, вы ходите в зал и легко можете дать фору молодым, не стоит прибегать к такому методу.
Джинсы скинни и рваные колени
Джинсы скинни носим только при условии, что они целые, без декора, а к ним надеваем объемный верх.
Очень трудно принять модные нововведения и быстро перестроиться, оттого и лежат в шкафах горячо любимые джинсы скинни. Носить их можно, главное, помнить, что они обязательно должны быть с высокой посадкой, без украшений, декора и целые. В комплект к скинни добавьте объемный верх — такое сочетание сейчас актуально. В любом другом случае — вам придется расстаться.
Короткие жакеты и джинсовые куртки «в облипку»
То же самое касается и джинсовой куртки — она не должна облегать, на ней не должно быть мелкого декора и карманов. Объемная джинсовка с завышенной талией и объемными рукавами однозначно будет молодить образ — сравните сами.
Неправильно подобранный жакет также легко может превратить даже 18-летнюю девушку в 35-летнюю женщину, это нам ни к чему. Укороченный силуэт и укороченный рукав — не годятся. Если вы хотите открыть запястья, чтобы кисть руки визуально смотрелась утонченно — лучше просто подверните рукав, можно поднять его выше локтя.
Особенно актуальны сейчас костюмы-тройки, с жилетом. Они храбро перекочевали к нам из мужского гардероба — мы их носили раньше, потом они вышли из моды, а сейчас вернулись снова. Можно поискать в шкафу — наверняка у мамы такой найдется.
Лабутены в топку
Основное правило — выбирая обувь, мы должны помнить о том, что следует возвышаться над землей минимум на 1–1,5 см, небольшая платформа должна быть. Балетки возможны только с острым носом, никаких огромных платформ и туфель на платформе, и с открытым носком (а-ля сексуальность) тоже. Скрытые платформы также остались далеко в прошлом.
Бабушкино фамильное кольцо
На сегодняшний день модные эксперты не рекомендуют носить украшения из золота или серебра в классическом стиле. Гораздо интереснее будут смотреться украшения из полудрагоценных металлов, и помним, что ничто не должно выдавать оригинальность металла, пусть лучше это будет сплав. Только современный дизайн — серьги, цепочки, браслеты и кольца из прошлого наших мам и бабушек оставляем на хранение в шкатулке.
Подделки и некачественные реплики брендов
Если вы сильно хотите ремень от Gucci — лучше накопите на настоящий. Недорогую подделку всегда видно издалека — это сильно дешевит образ и вызывает только сочувствие и сожаление. Не стоит обманывать ни себя, ни окружающих — лучше купите ремень No Name, зато из качественной кожи и гораздо дешевле брендового.
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