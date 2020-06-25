Вы наша тетя: 10 неожиданных ошибок, которые накинут вам десять лет (привет туфлям с открытым носом)

— Одежда может визуально прибавлять возраст не только в случае выбора старомодных моделей, но и в случае, когда женщина забывает за собой следить, не уделяет себе должного внимания, покупает одежду, которая ее как женщину никак не украшает, делает средним полом, без подчеркивания достоинств. Они аргументируют это одним словом — удобно. Но ведь удобно может быть и элегантно, важно помнить о том, что мы, женщины, пришли в этот мир для того, чтобы сделать его красивее, — считает стилист.

Итак, прежде чем наводить порядок в шкафу, делить вещи по категориям и безжалостно выбрасывать навсегда устаревшие модели, прочтите про эти лайфхаки.

Облегающие ткани и спортивная одежда

Начать можно с того, что забыть про ткани, которые относятся к спортивному стилю (лайкра, облегающий трикотаж, эластан) — между телом и вещью обязательно должен быть воздух.

В повседневной жизни спортивная одежда прибавляет возраст прежде всего потому, что она не адаптирована под уличный стиль. Мы можем носить на улице вещи спортивного стиля, но не те, которые мы надеваем на беговую дорожку, не нужно их путать. Все спортивные куртки, ветровки, которые женщины так любят накинуть, потому что удобно, — не годятся. Лучше выбрать подходящий по фигуре тренч — так будет гораздо элегантнее и всё так же комфортно.

