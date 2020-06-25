Двухсотрублёвый гурман: Стас Соколов протестировал 5 быстрых обедов навынос дешевле 200 рублей

Шпажка с 200 граммами (в сыром весе) свинины и несколькими кусочкам овощей стоит всего 120 рублей, что само по себе уже впечатляет. Шашлык, может быть, не лучший в Новосибирске, но от него не несет уксусом, при этом мясо сочное, без жил. Шпажка деревянная, так что её не нужно возвращать в заведение. Можно идти по улице и есть как эскимо. А можно добраться до какого-то стола, своих столов (пусть даже в виде бочек) у «Австрии» нет.



Лапша в Wok in Wall



(от 125 рублей)



Совместный проект владельцев сети «Суши Make» и повара энтузиаста, который увлекся уличной восточной кухней. В прошлом году, когда стартовала первая точка, к еде были определенные вопросы, но сейчас хозяева нашли свой стиль, так что в обоих заведениях в час пик можно встретить очередь.

