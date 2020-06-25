Двухсотрублёвый гурман: Стас Соколов протестировал 5 быстрых обедов навынос дешевле 200 рублей

Похоже, новосибирские власти затаили на местных рестораторов какую-то обиду — до сих пор не ясно, когда в нашем городе можно будет поесть на летней веранде за столом, по-человечески (а не на лавочке, как сейчас). Но голод не тётка и ждать губернаторской милости не может. Поэтому обозреватель НГС Стас Соколов собрал пятёрку недорогих и вполне приличных обедов, которые можно взять навынос.
Шашлык в баре «Австрия»
(120 рублей шпажка)
В обычное время «Австрия» — заведение не дешевое. Здесь можно заказать дичь, хорошее мясо на гриле, а в прошлом году хозяин даже прикупил в столице партию супердорогой японской говядины. Затянувшийся отпуск заставил пойти на крайние меры. Владелец заведения говорит, что просто отдал поварам и официантам ключи, наказав жарить недорогой шашлык по принципу — что заработаете, всё ваше.
Шпажка с 200 граммами (в сыром весе) свинины и несколькими кусочкам овощей стоит всего 120 рублей, что само по себе уже впечатляет. Шашлык, может быть, не лучший в Новосибирске, но от него не несет уксусом, при этом мясо сочное, без жил. Шпажка деревянная, так что её не нужно возвращать в заведение. Можно идти по улице и есть как эскимо. А можно добраться до какого-то стола, своих столов (пусть даже в виде бочек) у «Австрии» нет.
Лапша в Wok in Wall
(от 125 рублей)
Совместный проект владельцев сети «Суши Make» и повара энтузиаста, который увлекся уличной восточной кухней. В прошлом году, когда стартовала первая точка, к еде были определенные вопросы, но сейчас хозяева нашли свой стиль, так что в обоих заведениях в час пик можно встретить очередь.
У лапши Wok in Wall крепко сбитый, при этом собранный из разных элементов вкус, который повторяется снова и снова, что для недорогой еды достижение. Достигается это вниманием к деталям и пониманием, как эти детали будут работать вместе. И вот у вас в емкости тягучая, насыщенная яичная лапша, обжаренные кусочки овощей, курица, над которой поработали отдельно. Даже красный лук приготовлен ровно настолько, чтобы утратить остроту, но его голос оставался бы звучать в общем оркестре. И всё по цене обычной шаурмы с майонезом.
Буузы в Bayan
(135 рублей)
Заведение начало работать в разгар пандемии в подвале здания Государственного проектного института (Богдана Хмельницкого, 2). Набор блюд и цены здесь стандартные, но буузы хороши. Видно, что сделали их под заказ (а не держали готовыми, пока клиент придёт). Тесто упругое, но вместе с тем тонкое — нет ощущения, что ешь вареный хлеб. Его ровно столько, чтобы можно было удержать внутри ароматный горячий бульон. Сам я не большой любитель именно бууз (по мне так в них слишком много мяса), но здесь, не нарушая общей концепции, их сделали интереснее и ярче правильным использованием специй. В общем, простое, честное и при этом недорогое блюдо, от которого пахнет домом. Отдают их горячими, так что вы вполне успеете их довезти туда, где можно будет пообедать с большим комфортом. Но можно, конечно, съесть и на лавочке рядом с заведением.
Лагман на Центральном рынке
(150 рублей)
В «обжорном ряду» (со стороны Каменской) точки стоят друг за другом, но какого-то большого разнообразия тут не наблюдается. Хотя, если вы приехали плотно поесть за недорого, то просто возьмите лагман, шурпу или плов. Подача не блещет изяществом, но зато лагмана реально много. Пряный бульон, лапша пополам с овощами и изрядное количество мяса сверху. Не одними фо бо и раменом жив человек.
Рыбные коробочки в кафе «Четверг»
(от 195 рублей)
«Четверг» — необычный проект (здесь готовят только из пресноводной рыбы, которую разводят в Сибири) — ему и в обычное-то время было непросто, а сейчас и вовсе. Но владельцы держатся и даже запустили специальное меню навынос. Получилось не идеально, но интересно. По крайней мере, это точно редкое в городе место, где можно взять в таком виде рыбные блюда, да ещё толково, с пониманием приготовленные. В пределах 200 рублей здесь можно купить сома или судака, сделанных в восточном стиле. Это вкусно само по себе и дает возможность увидеть привычную рыбу в незнакомых обстоятельствах. Единственный минус — в качестве тары тут используют коробочки, когда для такой еды больше подошли бы контейнеры с отделениями.
Тем, кому скромного обеда маловато или вы хотите купить что-то более существенное на вечер, можно порекомендовать мясо из техасского смокера, которым с некоторых пор торгуют и на улице Ленина.