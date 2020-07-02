Курс на банкротства: эксперты — о том, когда ждать обвал рубля и что ждёт российскую экономику

Ограничения, связанные с коронавирусом, уже давно и сильно ударили по российской экономике, которой и до пандемии хватало проблем. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что ждёт экономику страны этим летом, какие сценарии возможны, что кроме коронавируса на неё повлияет и как себя поведут курсы валют.
Что происходит с экономикой сейчас
Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова замечает, что говорить о позитивных трендах для российской экономики пока не приходится — учитывая негативную динамику основных макроэкономических показателей:
— Спад ВВП за январь-апрель 2020 года составил 1,9%, снижение промышленного производства за январь-май — 2,4% (при этом в мае падение достигло рекордных отметок — 9,6% в целом по промышленности, 13,5% — по добывающей, 7,2% — по обрабатывающей) и резкий обвал розничной торговли и платных услуг, предоставленных населению.
При этом эксперт добавляет, что постепенное снятие ограничений c середины мая способствовало улучшению динамики показателей промышленного производства, постепенному восстановлению оборота розничной торговли и сферы услуг.
— Пока можно вполне уверенно говорить о частичном восстановлении экономики этим летом. За первые полгода экономика потеряла более 6% объёма. Июнь, как и май, уже показывает рост деловой активности, но статистику ведут поквартально, поэтому они оба условно записаны в зону рецессии. Выход из этого состояния придётся на третий квартал, то есть июль –сентябрь. Рост ВВП в эти месяцы может составить более 3%, чего не было уже много лет, но это будет рост от низкой базы, то есть в годовом измерении это по-прежнему будет спад, — считает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев Аладдин оглы говорит, что коронавирус и падение мировой экономики привели к падению цен на нефть — это существенно ударило по валютным поступлениям в российский бюджет:
— Курс российского рубля ослабился примерно на 25%, снижая покупательную способность рубля, и впоследствии приводит к росту цен на импортную продукцию, а далее растут цены на местную продукцию. Это всё в совокупности порождает рост инфляции. Как итог — ничего хорошего.
Когда восстановится российская экономика
Ирина Комарова выделяет два возможных сценария развития экономической ситуации — оптимистический и пессимистический. Первый — при условии, что возобновлённый с середины мая рабочий режим на фоне спада вирусной активности не будет ограничен в дальнейшем, цена на нефть будет находиться в диапазоне от 20 долларов за баррель и выше, а спад мировой экономики не превысит 1%. При этих условиях темп снижения российского ВВП будет находиться в диапазоне от 1% до 2%.
— Пессимистический сценарий будет реализован при условии возобновления ограничений рабочего режима на фоне сохранения или роста вирусной активности, падения нефтяных цен ниже отметки 20 долларов за баррель, спада мировой экономики на уровне 2–3%. При этих условиях темп снижения российского ВВП будет находиться в диапазоне от 5 до 6%, — уверена она.
Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева замечает, что у неё не радужные прогнозы:
— Экономику этим летом и даже, наверное, и следующим, вплоть до 2023 года ждёт стагнация или продолжение замедления роста всех экономических процессов на фоне роста безработицы, банкротств и социального напряжения. Это вызвано в первую очередь падением цен на нефть и энергоресурсы и замедлением роста мировой экономики. И это настоящий кризис, из которого не так легко выйти.
Аяз Алиев Аладдин оглы думает, что если оптимистично смотреть в будущее и ждать скорейшего роста глобальной экономики, то она цепным методом восстановит национальные экономики, но всё равно это займёт не меньше года. Пока же, по его словам, глобальная экономика существенно просела и ушла с плюсовой зоны развития в минусовое поле. Аналитики S&P переоценили прогноз развития мировой экономики в 2020 году с роста на 0,4% до падения на 2,4%.
Что замедляет восстановление
Тормозить темпы восстановления экономики может ряд причин.
— Например, ожидание второй волны коронавируса, которая по масштабам воздействия на мировую экономику может быть ещё сильнее. На это может наложиться фактор санкционного давления на Россию со стороны Запада из-за политических разногласий, из-за вопросов Сирии и Ливии и так далее. В целом в краткосрочной перспективе ждать восстановления российской экономики не стоит, — прогнозирует Валерий Емельянов.
Он добавляет, что могут быть новые факторы, новые потрясения для снижения глобальной экономики, например, дефолты отдельных стран или крупных компаний, новые военные конфликты.
Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов подчёркивает, что в ближайшие месяцы многое будет зависеть от развития ситуации с пандемией:
— Уходим на второй круг — закрытие экономик, снижение спроса на энергоносители, то есть повторение апрельского ралли либо постепенное восстановление экономической активности, и тогда можно ожидать сохранения текущего равновесия. В общем, следим за ковид-статистикой и ценами на нефтяные фьючерсы — эти данные вместо тысячи слов наших чиновников скажут нам о реальных перспективах отечественной экономики.
Какими будут курсы валют
Ирина Комарова отмечает, что позиции доллара продолжают оставаться весьма благоприятными:
— Наблюдается рост спроса на доллар со стороны инвесторов, делающих ставку на доллар как одну из ключевых валют-убежищ. Дополнительную поддержку ему даёт рост запасов нефти США, оказывающий понижающее воздействие на нефтяные цены и курс рубля.
А ситуация с евро, по её мнению, остается более неоднозначной. Динамика макроэкономических показателей говорит о сохранении крайне негативных прогнозов дальнейшего развития еврозоны, ведущий экономический индекс продолжает снижаться:
— Резкое падение положительного сальдо торгового баланса до уровня конца 2011 года, крайне слабые показатели промышленного производства, задержки в принятии пакета фискальных мер стимулирования ослабляют позиции евро в среднесрочной перспективе.
Валерий Емельянов уверен, что курсы валют будут преимущественно следовать за нефтью, которая также будет восстанавливать цену по мере подъёма мировой экономики:
— До конца лета вполне достижимым выглядит доллар по 67 рублей, но рост будет неравномерным, и в какой-то момент мы можем увидеть сильный подъём американской валюты — выше 75 рублей за единицу. Такие скачки преимущественно приходятся на июль, затем откат продолжается. Общий сценарий возврата экономики и курсов валют к норме будет совпадать со всеми предыдущими кризисами, только в этот раз всё будет происходить быстрее: не за два-три года, а менее чем за год.
Ольга Валиева замечает, что сейчас курс рубля удерживается, но предполагает, что после 1 июля может произойти его обесценивание:
— Если будет хоть малейший намёк на оживление мировой экономики — падение не будет серьёзным. Если мировая экономика и дальше продолжит топтаться на месте, рубль может пострадать сильнее.
Что нас ждёт
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари предполагает, что частичное снятие ограничений позволит некоторым бизнесам открыться для клиентов, но обороты снижаются в два-три раза:
— Не все бизнес-модели смогут долго выдерживать работу в таком режиме, и к осени накопится искусственно сдерживаемая пока ещё волна банкротств. Кризис начнёт сдвигаться на арендодателей, кредиторов бизнеса и финансовый сектор.
Думаю, что должна заработать парадигма «обороты ниже — цены, где это возможно, выше». Основная масса населения сталкивается со снижением привычного уровня доходов и приспосабливается к частично удалённым формам работы, общения и обучения.
Кроме того, по его мнению, летом нас ждёт упрощение потребительской корзины, более простые формы отдыха (в основном дачные) и поиск новой формы сбережений «на чёрный день», которой, скорее всего, станет дорожающая иностранная валюта.
Ольга Валиева комментирует, что в долгосрочном сценарии нас ждёт тяжёлый выход на траектории умеренного роста (2023 – 2025 годы), очередной передел собственности, монополизация биотехнологических и фармацевтических рынков и усиление присутствия государства в этих сферах. Причём это будет общемировым трендом, уточняет она.
— По причине недополучения бюджетами всех уровней налоговых и неналоговых поступлений стране и регионам всё сложнее будет выполнять социальные обязательства, будут возникать серьёзные дефициты. Если цена на нефть будет держаться низкой, стране придётся воспользоваться внешними займами, и корпорациям в том числе. Однако в силу высоких рисков и действующих санкций проценты по этим займам будут немаленькие, что может привести страну через пять–семь лет к очередном дефолту, — заключает Валиева.
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