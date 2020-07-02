Курс на банкротства: эксперты — о том, когда ждать обвал рубля и что ждёт российскую экономику

Ограничения, связанные с коронавирусом, уже давно и сильно ударили по российской экономике, которой и до пандемии хватало проблем. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что ждёт экономику страны этим летом, какие сценарии возможны, что кроме коронавируса на неё повлияет и как себя поведут курсы валют.

Что происходит с экономикой сейчас

Заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова замечает, что говорить о позитивных трендах для российской экономики пока не приходится — учитывая негативную динамику основных макроэкономических показателей: