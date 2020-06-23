Владимир Путин подводит итоги борьбы с коронавирусом

На сегодняшний день в России почти
Статистика по стране в одной картинке выглядит вот так.
Телеобращение начнется ориентировочно в 15:00 мск.
Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента к стране. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что в своей речи Владимир Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом.
— Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — сказал Песков.
Ждем новых заявлений.