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Владимир Путин подводит итоги борьбы с коронавирусом

Следим за обращением президента к нации

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Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.

Мы следим за заявлениями президента в этой онлайн-трансляции. Подключайтесь!

Видео: Истории из России / YouTube.com

Мария Захарова

На сегодняшний день в России почти 600 тысяч официальных случаев коронавируса — плюс 7425 случаев за последние сутки. При этом выздоровевших за сутки больше 12 тысяч человек. 

Статистика по стране в одной картинке выглядит вот так.

Мария Захарова

Телеобращение начнется ориентировочно в 15:00 мск.

Мария Захарова

Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента к стране. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что в своей речи Владимир Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом.

— Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — сказал Песков.

Ждем новых заявлений.

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