Новосибирца с температурой 39,5 отправили домой из ковидной больницы, а потом нашли пневмонию (заболела вся семья)

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, скорее всего, переболел коронавирусом. Почему мы пишем «скорее всего»? Тест ни ему, ни его родным с пневмонией делать не стали — не входят в группу риска. Такие истории то тут, то там всплывают по соцсетям. Новосибирцы остаются в своих квартирах один на один с температурой, кашлем и иногда без обоняния. Им страшно, они делают компьютерную томографию лёгких за свой счёт — иногда специально сбивая температуру перед визитом на обследование. Им назначают лечение, но принципиально не делают тесты на коронавирус. Бороться с системой здравоохранения за свою собственную жизнь пришлось и Михаилу Рязанцеву с его семьей. Мы публикуем его историю, которую он рассказал в двух постах на Facebook.
Вчера написал на ФБ, что пора бы выйти из изоляции и начать что-то делать (помимо работы).
И пошел работать. К ночи у меня поднялась температура 37,5, а к утру 38,1. В 9:00 вызвал врача на дом. В 11 приехал врач, на машине, в маске, в халате — всё, как надо.
После беглого осмотра мне выдали больничный на две недели и постановление от главного санитарного врача о режиме изоляции на 14 дней. Теперь мне вообще нельзя покидать дом, помимо экстренной медпомощи. И настойчиво попросили установить приложение «112 — Экстренная медпомощь». Выдали памятку, как его использовать. Да, то самое, которое следит за твоим перемещением и просит сделать снимок себя.
Это при том, что ковид мне не поставили. Врач сказал, что сильно похоже на бронхит, а на мой вопрос о тесте на «корону» ответил, что, если будет хуже через несколько дней, сделаем. Будут звонить.
У меня два вопроса к системе здравоохранения:
— Зачем платить мне конские 40% зарплаты больничных, если можно сделать тест на «корону» и сократить больничный, как минимум вдвое?
— Зачем мне устанавливать какое-то приложение?
1. В постановлении, которое я подписал, о нём ничего не сказано.
2. Вообще-то я официально не ковидный и, более того, тест у меня брать, похоже, не собираются.
3. С меня требуют: смартфон «Андроид«/«Эпл», постоянный доступ в интернет (в частном секторе, ага). Звоните мне на кирпичек «Нокиа».
23 июня. Как заболели сестра, мама и папа
16 июня закрыл больничный, 17 июня истекло постановление о самоизоляции. И тут началась самая жесть.
Хронология такова:
Уже писал, что я заболел третьего числа. На следующий день заболела сестра. Шестого июня мама, восьмого июня отец. Две недели все в доме кашляли. Невысокая температура на пару дней и кашель. Десятого числа всей семьёй сходили на рентген — нам не перезвонили, значит, результаты врачей устраивают. Шестнадцатого июня меня выписали.
17 июня. Снова вызвали врача, потому что у отца поднялась температура. Ставят пневмонию, назначают антибиотики, маму направляют на рентген. Запись на компьютерную томографию легких едва нашли на двенадцать ночи через два дня.
19 июня. Вечером звонит врач. Говорит, что по результатам рентгена подтверждена пневмония у мамы. Везу отца на КТ. Результат его обещают через сутки — в воскресенье.
20 июня. Температура у отца 39,5, днём вызываем скорую, скорая приезжает после двенадцати ночи. Везут в больницу №3 на ОбьГЭС. Делают рентген и отпускают домой в три ночи на такси, пишут, что бронхит.
21 июня. Иду забирать результаты томографии у отца. Результат — легкая двухсторонняя пневмония, матовое стекло.
22 июня. Приходит фельдшер, всех осматривает, снова делает назначения. Уходит. На просьбу сделать тест на Covid-19 говорит, что в лучшем случае в среду, а результаты будут ещё через неделю.
То есть: даже людям с уже подтвержденной пневмонией тестов не делают. Как вообще новосибирской статистике верить?
Очень тревожно за родных.
А вам приходилось сдавать тест на коронавирус или КТ?
Как на снимках выглядит пневмония и где в Новосибирске сделать КТ — публикуем обзор.
Сколько коек для больных коронавирусом в Новосибирске и как они заполнены — мы показали в четырёх картинках.
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