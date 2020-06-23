Новосибирца с температурой 39,5 отправили домой из ковидной больницы, а потом нашли пневмонию (заболела вся семья)

3 июня. У неба другие планы



Вчера написал на ФБ, что пора бы выйти из изоляции и начать что-то делать (помимо работы).



И пошел работать. К ночи у меня поднялась температура 37,5, а к утру 38,1. В 9:00 вызвал врача на дом. В 11 приехал врач, на машине, в маске, в халате — всё, как надо.



После беглого осмотра мне выдали больничный на две недели и постановление от главного санитарного врача о режиме изоляции на 14 дней. Теперь мне вообще нельзя покидать дом, помимо экстренной медпомощи. И настойчиво попросили установить приложение «112 — Экстренная медпомощь». Выдали памятку, как его использовать. Да, то самое, которое следит за твоим перемещением и просит сделать снимок себя.



Это при том, что ковид мне не поставили. Врач сказал, что сильно похоже на бронхит, а на мой вопрос о тесте на «корону» ответил, что, если будет хуже через несколько дней, сделаем. Будут звонить.



У меня два вопроса к системе здравоохранения:

— Зачем платить мне конские 40% зарплаты больничных, если можно сделать тест на «корону» и сократить больничный, как минимум вдвое?

— Зачем мне устанавливать какое-то приложение?