«Фронтовикам не давался строевой шаг»: историк — о том, как СССР проводил самый первый Парад Победы

Завтра, 24 июня, во многих российских городах официально пройдет парад Победы. В этот же день 75 лет назад по Красной площади впервые прошли торжественным строем участники Великой Отечественной войны. Историк, эксперт по событиям Второй мировой Андрей Ермоленко рассказывает о нюансах подготовки того самого первого парада.
Не было бы счастья, да несчастье (пандемия коронавируса) помогло — юбилейный парад пройдёт ровно в тот же день, что и
Немного расскажу про тот, исторический Парад Победы
Отбирали кандидатов очень требовательно: предпочтение отдавали высокорослым и не пожилым солдатам и офицерам. И кавалерам наград: орденов Славы, Героям Советского Союза. Накануне парада участникам — одним из первых во всей действующей армии — была вручена недавно учрежденная медаль «За победу над Германией».
Художественно-производственные мастерские Большого театра в авральном режиме шили штандарты фронтов и полков: всего около
Московская швейная фабрика «Большевичка» в рекордные сроки пошила
Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом
Из Берлина спецрейсом доставили около
Не повезло с погодой:
Перед началом парада полки выстроились перед Мавзолеем именно в том порядке, в котором держали линию фронта: справа Карельский фронт, слева —
Всего в параде вместе со сводными колоннами от фронтов, флотов и войсками Московского гарнизона приняло участие около
Кстати, про собак. Распространенным мифом является история про служебную собаку Джульбарса. Овчарку, многократно раненную во время поиска мин, якобы несли на руках в лотке, покрытом старой шинелью Сталина по личному распоряжению растроганного генералиссимуса. Это миф. На кадрах кинохроники, которая запечатлела парад от начала и до конца (кстати, этот документальный фильм — один из первых цветных кинофильмов в СССР), не видно никакого лотка для собаки.
А вот про людей стоит сказать особо. Прохождение пеших колонн участников парада заняло
Тот самый документальный фильм — запись первого парада
Видео: Денис Мельников / Youtube.com
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