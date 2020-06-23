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Андрей Ермоленко

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«Фронтовикам не давался строевой шаг»: историк — о том, как СССР проводил самый первый Парад Победы

Он прошел 24 июня — как и в этом году

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Так репетировали самый первый Парад Победы

Так репетировали самый первый Парад Победы

Завтра, 24 июня, во многих российских городах официально пройдет парад Победы. В этот же день 75 лет назад по Красной площади впервые прошли торжественным строем участники Великой Отечественной войны. Историк, эксперт по событиям Второй мировой Андрей Ермоленко рассказывает о нюансах подготовки того самого первого парада.

Не было бы счастья, да несчастье (пандемия коронавируса) помогло — юбилейный парад пройдёт ровно в тот же день, что и 75 лет назад.

Немного расскажу про тот, исторический Парад Победы 24 июня 1945-го. Он был запланирован сразу после Победы — в мае, для подготовки потребовалось около полутора месяцев. Основу парада составили сводные полки от фронтов: по 1500 человек от каждого из 10 фронтов.

Отбирали кандидатов очень требовательно: предпочтение отдавали высокорослым и не пожилым солдатам и офицерам. И кавалерам наград: орденов Славы, Героям Советского Союза. Накануне парада участникам — одним из первых во всей действующей армии — была вручена недавно учрежденная медаль «За победу над Германией».

Художественно-производственные мастерские Большого театра в авральном режиме шили штандарты фронтов и полков: всего около 400 знамён. Алый бархатный штандарт, дубовое древко и серебряное навершие весили больше 10 кг, поэтому для знаменосцев также срочно пришлось изготавливать специальные кожаные портупеи для ношения знамени.

Московская швейная фабрика «Большевичка» в рекордные сроки пошила 15 000 комплектов обмундирования. В Москве и в ближнем Подмосковье были подготовлены казармы для расквартирования участников парада. На аэродроме имени Фрунзе (Ходынка) в течение двух недель шли репетиции парада. По отзывам участников парада, подготовка проходила тяжело: фронтовики не привыкли к строевому шагу.

Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом 30 апреля, доставили в Москву из Берлина вместе с героями-разведчиками: сержантами Егоровым и Кантарией во главе с нашим земляком уральцем Степаном Неустроевым. Впрочем, пронести по Красной площади его не удалось — у разведчиков никак не получалось строевого шага, а капитан Неустроев, пять раз раненный (в том число тяжело), чеканить шаг не мог физически. Поэтому Знамя Победы появилось на Красной площади только на следующем параде — в 1965 году. Пронесли его как раз Егоров и Кантария.

Из Берлина спецрейсом доставили около 900 знамён немецких частей и соединений. Организаторы парада отобрали из них 200, в том числе знамя элитного подразделения, сформированного из личной охраны Адольфа Гитлера — «Лейбштандарт Адольф Гитлер». В середине парада, после прохождения сводной колонны, эти знамёна пронесли по Красной площади полуопущенными к земле и бросили на брусчатку у подножия Мавзолея. Первым наземь бросили тот самый штандарт элитного подразделения СС. Торжественная церемония бросания знамён противника проходила под барабанный бой. Сцена не случайно напоминала традицию древнеримских парадов — автором этой идеи был академик, историк Евгений Тарле.

Не повезло с погодой: 24 июня 1945-го был сильный дождь и прохладно, около 15 градусов. Впрочем, проведению парада это никак не помешало — разве что до нитки вымокли участники и руководство на трибуне Мавзолея.

Перед началом парада полки выстроились перед Мавзолеем именно в том порядке, в котором держали линию фронта: справа Карельский фронт, слева — 3-й Украинский. Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал — маршал Жуков. Оба — конные, и именно эта традиция парадов, по мнению многих исследователей, помешала принимать парад Сталину: он не умел держаться в седле.

Всего в параде вместе со сводными колоннами от фронтов, флотов и войсками Московского гарнизона приняло участие около 35 тысяч человек: 31 000 солдат, матросов и сержантов, 3000 офицеров и генералов, около 1500 музыкантов военного оркестра. Проскакала конница. Провезли артиллерию. Проехала бронетехника. Прошли даже 300 дрессировщиков из минно-разыскной службы вместе со служебными собаками. А воздушную часть парада отменили из-за плохой погоды.

Кстати, про собак. Распространенным мифом является история про служебную собаку Джульбарса. Овчарку, многократно раненную во время поиска мин, якобы несли на руках в лотке, покрытом старой шинелью Сталина по личному распоряжению растроганного генералиссимуса. Это миф. На кадрах кинохроники, которая запечатлела парад от начала и до конца (кстати, этот документальный фильм — один из первых цветных кинофильмов в СССР), не видно никакого лотка для собаки.

А вот про людей стоит сказать особо. Прохождение пеших колонн участников парада заняло 36 минут. А если представить, что перед трибунами Мавзолея по Красной площади прошли бы все погибшие в Великой Отечественной войне (безвозвратные потери — около 12 миллионов человек), это заняло бы восемь суток. Восемь дней и ночей непрерывного человеческого потока.

Тот самый документальный фильм — запись первого парада
Видео: Денис Мельников / Youtube.com

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Парад ПобедыДень Победы — 2020
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