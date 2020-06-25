Мэрия построила в Новосибирске новую дорогу, а она пошла волнами и провалилась — мы проверили, смотрите

Совсем недавно власти Новосибирска построили новый участок дороги в районе пересечения улиц 2-й Станционной и Большой, об этом неоднократно с помпой сообщалось в СМИ — вот, мол, как мы стараемся вести дорожное строительство. И что же в итоге — проезжая часть просто провалилась, а езда по ней теперь напоминает американские горки. Как так вышло и что будут дальше делать с этой дорогой — в материале Дмитрия Косенко.
Построенный властями участок — это первая очередь реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой, работы еще ведутся. Построить предстоит гораздо больше, чему сделано на текущий момент.
— В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в период 2019–2020 гг.» проводятся работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок от дома № 29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца)». I этап — участок дороги от ул. Большой, 367/1 до ул. Большой, 582/1, выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций, замене основания дорожной одежды и уложен выравнивающий слой асфальта толщиной 6 см. Общая толщина асфальтобетонного покрытия — 25 см, — рассказывают в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
Планы хорошие, только вот исполнение захромало — страшно представить, если вся дорога будет такая, как сейчас. Многие наши читатели обратились с жалобами на жуткое состояние дорожного покрытия, некоторые даже сняли наглядное видео.
— Вот сейчас мы находимся на перекрестке 2-й Станционной и Большой. Этот перекресток делали два года, люди здесь испытывали неудобства, потому что все время стояла пыль, пробки. Движение в пробке 5 километров в час, столько обещали сделать этот перекресток и вот сделали. Посмотрите, какие амурские волны испытывают теперь люди, проезжая по этой вновь сделанной дороге. Вот они начинаются, веселые американские горки. Это мы еще едем со скоростью 30 километров в час, нас так швыряет, — комментирует свою видеозапись наш читатель.
Видео читателя НГС
Мы отправились на «место происшествия» и наглядно убедились в «качестве» современного дорожного строительства. Волны начинаются при подъезде к перекрестку со стороны Станционной и затем становятся все больше и больше. На скорости 40 километров в час машину радостно подкидывает — не нужны никакие карусели и аттракционы.
На самом перекрестке шикарный провал глубиной порядка 20 сантиметров, если проезжать его на скорости, можно задеть асфальт днищем или бамперами.
Автомобили, естественно, тормозят — общая скорость транспортного потока невелика. В целом перекресток после строительства выглядит неухоженным, на обочины свален строительный мусор, кругом пыль и грязь.
Посреди дороги стоят какие-то блоки, которые непонятно что закрывают, — выглядят просто брошенными.
В мэрии признают, что дорога оказалась проблемной, но срочно исправлять дефекты не собираются — возможно, новый ремонт проведут к осени.
— В настоящее время наблюдаются просадки вследствие оттаивания и консолидации грунтов основания. До 01.09.2020 года планируется устранить образовавшиеся неровности и уложить слои покрытия автомобильной дороги, а также смонтировать элементы обустройства, — уточнили в департаменте транспорта.