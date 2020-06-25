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Мэрия построила в Новосибирске новую дорогу, а она пошла волнами и провалилась — мы проверили, смотрите

Разбираемся, почему провалилась новая дорога, построенная по «программе качественных дорог»

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Пересечение улиц 2-й Станционной и Большой

Пересечение улиц 2-й Станционной и Большой

Совсем недавно власти Новосибирска построили новый участок дороги в районе пересечения улиц 2-й Станционной и Большой, об этом неоднократно с помпой сообщалось в СМИ — вот, мол, как мы стараемся вести дорожное строительство. И что же в итоге — проезжая часть просто провалилась, а езда по ней теперь напоминает американские горки. Как так вышло и что будут дальше делать с этой дорогой — в материале Дмитрия Косенко.

Реконструированный участок дороги

Реконструированный участок дороги

Построенный властями участок — это первая очередь реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой, работы еще ведутся. Построить предстоит гораздо больше, чему сделано на текущий момент.

— В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в период 2019–2020 гг.» проводятся работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-й Станционной (участок от дома № 29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца)». I этап — участок дороги от ул. Большой, 367/1 до ул. Большой, 582/1, выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций, замене основания дорожной одежды и уложен выравнивающий слой асфальта толщиной 6 см. Общая толщина асфальтобетонного покрытия — 25 см, — рассказывают в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Многие наши читатели обратились с жалобами на жуткое состояние дорожного покрытия

Многие наши читатели обратились с жалобами на жуткое состояние дорожного покрытия

Планы хорошие, только вот исполнение захромало — страшно представить, если вся дорога будет такая, как сейчас. Многие наши читатели обратились с жалобами на жуткое состояние дорожного покрытия, некоторые даже сняли наглядное видео.

— Вот сейчас мы находимся на перекрестке 2-й Станционной и Большой. Этот перекресток делали два года, люди здесь испытывали неудобства, потому что все время стояла пыль, пробки. Движение в пробке 5 километров в час, столько обещали сделать этот перекресток и вот сделали. Посмотрите, какие амурские волны испытывают теперь люди, проезжая по этой вновь сделанной дороге. Вот они начинаются, веселые американские горки. Это мы еще едем со скоростью 30 километров в час, нас так швыряет, — комментирует свою видеозапись наш читатель.

Видео читателя НГС

Мы отправились на «место происшествия» и наглядно убедились в «качестве» современного дорожного строительства. Волны начинаются при подъезде к перекрестку со стороны Станционной и затем становятся все больше и больше. На скорости 40 километров в час машину радостно подкидывает — не нужны никакие карусели и аттракционы.

Провал глубиной порядка 20 сантиметров

Провал глубиной порядка 20 сантиметров

На самом перекрестке шикарный провал глубиной порядка 20 сантиметров, если проезжать его на скорости, можно задеть асфальт днищем или бамперами.

Автомобили вынуждены тормозить

Автомобили вынуждены тормозить

Автомобили, естественно, тормозят — общая скорость транспортного потока невелика. В целом перекресток после строительства выглядит неухоженным, на обочины свален строительный мусор, кругом пыль и грязь.

Блок на дороге

Блок на дороге

Посреди дороги стоят какие-то блоки, которые непонятно что закрывают, — выглядят просто брошенными.

Срочного ремонта не обещают

Срочного ремонта не обещают

В мэрии признают, что дорога оказалась проблемной, но срочно исправлять дефекты не собираются — возможно, новый ремонт проведут к осени.

— В настоящее время наблюдаются просадки вследствие оттаивания и консолидации грунтов основания. До 01.09.2020 года планируется устранить образовавшиеся неровности и уложить слои покрытия автомобильной дороги, а также смонтировать элементы обустройства, — уточнили в департаменте транспорта.

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    Дороги
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