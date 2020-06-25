Мэрия построила в Новосибирске новую дорогу, а она пошла волнами и провалилась — мы проверили, смотрите

Планы хорошие, только вот исполнение захромало — страшно представить, если вся дорога будет такая, как сейчас. Многие наши читатели обратились с жалобами на жуткое состояние дорожного покрытия, некоторые даже сняли наглядное видео.

— Вот сейчас мы находимся на перекрестке 2-й Станционной и Большой. Этот перекресток делали два года, люди здесь испытывали неудобства, потому что все время стояла пыль, пробки. Движение в пробке 5 километров в час, столько обещали сделать этот перекресток и вот сделали. Посмотрите, какие амурские волны испытывают теперь люди, проезжая по этой вновь сделанной дороге. Вот они начинаются, веселые американские горки. Это мы еще едем со скоростью 30 километров в час, нас так швыряет, — комментирует свою видеозапись наш читатель.