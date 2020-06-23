Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке

От изжоги к переломам



Чувство жжения за грудной клеткой знакомо если не каждому, то многим из нас. Неприятное ощущение может быть вызвано вредной едой, поэтому антациды (так называются препараты от изжоги) и рекламировать любят кадрами из ресторанов: «Можно соду и стакан воды?». Что соду — вредно, знают уже, пожалуй, все. А вот что и рекламируемые препараты нельзя пить постоянно — мало кому известно.



— У всех нас бывают нарушения в диете. Поехали вы на шашлыки, пивка выпили — появилась изжога. Не будет ничего дурного, если вы примете антацид. Но их нельзя принимать хронически, — объясняет практикующий терапевт Иван Скороходов.



Помимо того, что антациды не лечат реальное заболевание, они могут привести и к серьезным осложнениям, которые не связаны даже с желудочно-кишечным трактом.



— Это чревато развитием остеопороза, у пожилых людей это может закончиться переломом проксимального отдела бедра. Это связано с тем, что нарушается всасывание витамина D и кальция. Поэтому принимать такие препараты можно два-три раза, пока не дойдешь до врача, — советует заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.

