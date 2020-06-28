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Максим Зенков

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Максим Зенков

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«Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице». Преподаватель из Новосибирска рассказал, как победил коронавирус

Как его вылечили? Остались ли последствия от перенесенной ковидной пневмонии? Страшно ли в больницах?

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Максим Зенков работает преподавателем. Всю весну он принимал меры предосторожности, но всё равно заразился

Максим Зенков работает преподавателем. Всю весну он принимал меры предосторожности, но всё равно заразился

Преподаватель Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ — Максим Зенков попал в инфекционный госпиталь из-за коронавируса. И, несмотря на разные недочёты, он пытается видеть плюсы в организации лечения. Как его лечили и вылечили — житель Новосибирска рассказывает в своей авторской колонке. Далее от первого лица.

Я — обычный новосибирец, который переболел COVID-19, работаю преподавателем вуза. Хочу выразить своё мнение по поводу организации лечения в ковид-больницах и обеспечению мер безопасности. Сегодня по ковид я здоров, но есть последствия пневмонии.

Где мы заражаемся ковидом?

Человек, заболевший COVID-19, вряд ли назовёт место, где он «подцепил» вирус. Но очевидно, что заражение происходит от относительно тесных контактов, поэтому в решениях глав регионов конкретно указаны наиболее небезопасные места, при нахождении в которых вероятность инфицирования выше (магазины, транспорт, остановки). Даже если максимально защитить себя, что, собственно, я делал (и продолжаю делать), нет ни одного средства защиты, которое бы гарантировало полную безопасность.

И здесь очень важно, чтобы каждый брал ответственность не только за себя, но и за других людей. В нашем городе (да и везде в мире), к сожалению, есть много тех, кто в принципе отрицает существование коронавируса, кто защищает свое несуществующее право не носить маску. Именно они создают условия для дальнейшего распространения болезни. А также те, кто бесцельно продолжает гулять, развлекаться, беспечно либо намеренно не обеспечивая себя и других должной защитой.

Коронавирус «косит» целые семьи

Это факт, не выдумка! В больницах очень много людей (собственно, мы это видим по статистике). Коварность болезни в том, что её проявления весьма различны. Кто-то вообще не ощущает, что болеет, поэтому продолжает жить привычным образом и может заразить другого. У кого-то развитие болезни идёт медленно, тяжёлые симптомы проявляются через пять — семь дней (это может быть один, а может и несколько симптомов). Для кого-то — в силу особенностей личного иммунитета — всё происходит стремительно, и в этой ситуации любые оперативные действия врачей не имеют результата. Не потому что врачи не лечат, а потому что организм сам себя интенсивно разрушил — цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма, часто заканчивается гибелью всего организма. — Прим. ред.).

Ковид избирателен, но порой он «косит» целые семьи, среди пациентов много мужей и жён, матерей и детей. В больницу ложатся семьями.

Меня лично глубоко задевает и обижает поведение отрицателей. Это одна из самых серьёзных проблем современного общества, проистекающая из пещерной неграмотности, человеконенавистничества, неадекватности понимания своего места в мире.

Как лечат?

Коронавирус в очередной раз продемонстрировал недостатки отечественной системы здравоохранения, но, очевидно, её разрушали давно, не сегодня уж точно. Однако, пройдя лечение в 25-й и 12-й больницах, я на личном опыте убеждаюсь в том, что в нашей области было сделано очень много, чтобы создать максимально возможные условия для приёма и распределения больных, их лечения, обслуживания, по крайней мере, на уровне скорой помощи и инфекционных госпиталей.

При поступлении в ковид-распределитель пациента осматривают, проводят необходимые анализы, делают рентген. Понятно, что в распределитель поступают только те, у кого демонстрируются явные симптомы, при этом в нашей стране применяется международный протокол, который предполагает строгое подтверждение симптомов, поэтому ссылки на самочувствие явно не могут рассматриваться как подтверждение того или иного симптома.

Максима не испугало то, что ему пришлось провести время в коридоре больницы

Максима не испугало то, что ему пришлось провести время в коридоре больницы

В моём случае, когда я обратился в поликлинику и мне поставили предварительный диагноз ОРВИ, объективно не было оснований делать ПЦР-тест (я не имел подтверждённых контактов с больными коронавирусом, а это одно из требований международного протокола), кроме того, у меня не было пневмонии, она ещё не развилась. А температура была, головная боль тоже. Но это же объективно и признаки ОРВИ, а не только коронавируса! Поэтому данное заболевание можно и нужно лечить дома (многим достаточно пропить какой-то антибиотик, а кто-то обходится лошадиными дозами витаминов, есть и такое). Направлять в таком состоянии в больницу не надо. И опять-таки это международный стандарт, а не наши местные решения!

После первичных анализов (рентген, ЭКГ, кровь) можно уже делать первичные выводы. Они и делаются — каждого поступившего (не важно, будет ли у него в дальнейшем положительный результат или придёт отрицательный), у которого симптомы пневмонии имеются (а это самый главный симптом для организации лечения), начинают лечить (с учётом обязательно его состояния, наличия/отсутствия аллергии и тому подобное). Примерная схема — антивирусные препараты, антибиотики, бронхолитики, гепарин, гормоны — выбор форм и конкретного вида препарата исключительно индивидуально.

Понятно, что подобное лечение возможно только при наличии первичных анализов. Кроме того, объективное состояние пациента предполагает использование и других средств для того, чтобы сбить температуру, давление. За каждым ведётся наблюдение.

Что касается лекарств, то их огромный ассортимент. Более того, как это видно из сообщений ВОЗ, иностранных СМИ, где-то за рубежом с отдельными препаратами или методами лечения экспериментируют, а у нас они использовались давно, ну и к лечению коронавируса применяются шире, не экспериментально. Это, кстати, свидетельство высокого научного уровня нашей врачебной практики. И ВОЗ это постоянно подтверждает.

Именно в ковид-распределителях в большей степени лежат на ИВЛ и в реанимации, естественно, что переводить куда-то таких пациентов физически невозможно, и именно эти больницы лидируют по смертности, к сожалению.

Мне странно читать комментарии о том, что в реанимации не следят за больными. Этого в принципе не может быть: сама организация реанимационного процесса предполагает постоянное наблюдение за больными.

Ну и совсем нонсенс — это требование сразу разделять больных коронавирусом и здоровых. Результат ПЦР-анализа не является единственным основанием для определения наличия заболевания: тут очень важны и результаты других исследований — рентген, анализ крови и тому подобное.

Среди сопалатников в 25-й больнице были и те, кто реально болел коронавирусом, и те, у кого он не был выявлен. Их перенаправляют далее в обычные больницы для лечения от выявленного заболевания, в том числе при наличии пневмонии.

Больных средней тяжести (как это было у меня) направляют из инфекционного госпиталя в ковид-больницу — в моём случае это была 12-я больница. И дальше продолжают лечение с учётом постоянно проводимых анализов, в том числе продолжают ПЦР-тестирование — пока не будет двух отрицательных результатов. Но опять-таки у каждого свой организм, иммунитет — особенно тяжело переносят лица старшего возраста.

У Максима было заболевание средней степени тяжести, он провёл в больнице 17 дней, а кто-то проводит там по месяцу и больше

У Максима было заболевание средней степени тяжести, он провёл в больнице 17 дней, а кто-то проводит там по месяцу и больше

Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице, а все мои сопалатники лежали более одного месяца. Каждый день у многих как качели: вчера хорошие результаты анализа, надежда на выписку, а завтра — низкая сатурация, что-то из показателей крови не так, и на второй — пятый день продолжается лечение, подключают кислород, меняют форму или вид лекарственного средства. Каждый день отслеживается в отношении каждого пациента.

Сутки в коридоре

То, что в России массовое распространение коронавируса началось существенно позднее, чем в Китае, Японии, Европе — это огромная заслуга именно государства. У нас фактически предотвратили распространение вируса из Китая: вирус вошёл из Европы, а в Новосибирск — из Москвы (этим, кстати, объясняется то, что у нас такое плато, когда постоянно уже в течение нескольких недель мы видим по статистике около 100–110 заболевших). Это объективно связано именно с вирусным процессом (уж извините, знаю чуть больше, в том числе благодаря своим дипломникам, работающим в Роспотребнадзоре и медицинских организациях). Поэтому рассуждения о сокрытии реальных данных — это не о людях, это о том же политическом хайпе.

Благодаря выигранному времени, и это важно, наши организаторы здравоохранения реально подготовили к приёму большого числа больных медицинские организации. Реально переоснастили, сделали ремонт, оборудовали новым медицинским оборудованием, в том числе доступ к кислороду, ИВЛ, реанимационные системы. Очевидно, что на начало года так медицинские организации не были оснащены. Это огромные государственные инвестиции в систему здравоохранения. Это сделано, это я видел своими глазами, это обеспечивает лечение пациентов ковид-больниц.

Огромную работу провели по повышению квалификации врачей, ведь большинство из них не было специалистами в данной сфере. У нас в городе была фактически только одна инфекционная больница. А масштаб коронавирусной инфекции потребовал развёртывания большого количества инфекционных коек с соответствующим кадровым обеспечением. При этом с врачей требуют и сейчас постоянного обновления знаний, так как технология лечения совершенствуется.

Да, есть проблемы — тот же первичный приём пациентов. В личном опыте это было 20 минут ожидания скорой, а перевозка осуществляется не на обычной скорой, а специализированной, и их действительно мало. Около одного часа на приём и первичное обследование в 25-й больнице.

Да, мне также пришлось провести практически сутки в коридоре 25-й больницы, но я объективно понимаю, что это возможно. Ротация большая, и мало кто лежит в коридоре больше, чем я. Здесь надо сказать и о другом. Каждый ведь заботится только о себе. Я несколько раз видел, когда пациент, у которого есть в палате одеяло, просто крадёт второе одеяло с кровати из коридора. Отследить персоналу такие действия пациентов невозможно.

Персонал делает всё, чтобы в больнице было чисто: постоянно моются туалеты (сам пролежал сутки напротив), коридоры, палаты, проводится санобработка, работают кварц, озонаторы.

К организации питания были претензии только к 25-й больнице, в частности, не обеспечивалось дополнительное питание для диабетиков. В 12-й больнице питание организовано на высоком уровне. В целом условия пребывания нормальные.

«У них полностью запотели очки»

Наблюдая за работой врачей и персонала больниц непосредственно, я понимаю, что все они совершают настоящий подвиг, спасая больных, ухаживая за ними, организуя условия жизнеобеспечения.

Большая нагрузка, обусловленная более жёсткими, чем обычно, требованиями к организации лечения и обеспечения. Невыносимые условия жизнеобеспечения (спецобмундирование, которое подлежит уничтожению каждые четыре часа). Высокий профессионализм медсестёр и медбратьев, которые ставят уколы в вены, при этом у них запотели полностью очки. И сделать ничего нельзя (это не связано прямо с качеством очков).

Большая нагрузка связана в том числе и с наличием вакансий. Какие бы меры не предпринимало Министерство здравоохранения Новосибирской области, это не связано с низкими заработными платами (тем более сегодня есть и доплаты за работу с коронавирусом), вакансии не заполнены, а младший и средний персонал выполняет сверхнагрузку. Причины такого положения, на мой взгляд, в нас. Даже те, кто потерял сегодня работу и что-то требует (опять-таки от государства), брезгует идти работать на такой тяжёлый, рутинный, неприятный функционал, например, в качестве санитара.

Считаю, что в законодательстве необходимо предусмотреть не только текущие выплаты за работу в ковид-больницах, но и последующее признание подвига, заслуг врачей и персонала.

Берегите себя, родных, близких, окружающих, всех.

А что рассказывают другие новосибирцы, переболевшие ковидом?

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?

До этого водитель скорой помощи рассказал, как он лечился от коронавируса — сначала он долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот, чем всё закончилось.

Почитайте также историю новосибирца, который ездил на личном автомобиле и иногда ходил в магазин, придерживаясь всех мер предосторожности, но всё равно заболел. Сначала он думал, что у него обычная простуда, а потом ему стало жутко.

Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.

Ещё один сибиряк рассказал, как попал в больницу после того, как сделал КТ органов грудной клетки, и как долечивался дома.

Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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коронавирус в Новосибирскебольница № 25медицинаРАНХиГС
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