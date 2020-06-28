«Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице». Преподаватель из Новосибирска рассказал, как победил коронавирус

Преподаватель Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ — Максим Зенков попал в инфекционный госпиталь из-за коронавируса. И, несмотря на разные недочёты, он пытается видеть плюсы в организации лечения. Как его лечили и вылечили — житель Новосибирска рассказывает в своей авторской колонке. Далее от первого лица.
Я — обычный новосибирец, который переболел
Где мы заражаемся ковидом?
Человек, заболевший COVID-19, вряд ли назовёт место, где он «подцепил» вирус. Но очевидно, что заражение происходит от относительно тесных контактов, поэтому в решениях глав регионов конкретно указаны наиболее небезопасные места, при нахождении в которых вероятность инфицирования выше (магазины, транспорт, остановки). Даже если максимально защитить себя, что, собственно, я делал (и продолжаю делать), нет ни одного средства защиты, которое бы гарантировало полную безопасность.
И здесь очень важно, чтобы каждый брал ответственность не только за себя, но и за других людей. В нашем городе (да и везде в мире), к сожалению, есть много тех, кто в принципе отрицает существование коронавируса, кто защищает свое несуществующее право не носить маску. Именно они создают условия для дальнейшего распространения болезни. А также те, кто бесцельно продолжает гулять, развлекаться, беспечно либо намеренно не обеспечивая себя и других должной защитой.
Коронавирус «косит» целые семьи
Это факт, не выдумка! В больницах очень много людей (собственно, мы это видим по статистике). Коварность болезни в том, что её проявления весьма различны. Кто-то вообще не ощущает, что болеет, поэтому продолжает жить привычным образом и может заразить другого. У кого-то развитие болезни идёт медленно, тяжёлые симптомы проявляются через пять — семь дней (это может быть один, а может и несколько симптомов). Для кого-то — в силу особенностей личного иммунитета — всё происходит стремительно, и в этой ситуации любые оперативные действия врачей не имеют результата. Не потому что врачи не лечат, а потому что организм сам себя интенсивно разрушил — цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма, часто заканчивается гибелью всего организма. — Прим. ред.).
Ковид избирателен, но порой он «косит» целые семьи, среди пациентов много мужей и жён, матерей и детей. В больницу ложатся семьями.
Меня лично глубоко задевает и обижает поведение отрицателей. Это одна из самых серьёзных проблем современного общества, проистекающая из пещерной неграмотности, человеконенавистничества, неадекватности понимания своего места в мире.
Как лечат?
Коронавирус в очередной раз продемонстрировал недостатки отечественной системы здравоохранения, но, очевидно, её разрушали давно, не сегодня уж точно. Однако, пройдя лечение в 25-й и 12-й больницах, я на личном опыте убеждаюсь в том, что в нашей области было сделано очень много, чтобы создать максимально возможные условия для приёма и распределения больных, их лечения, обслуживания, по крайней мере, на уровне скорой помощи и инфекционных госпиталей.
При поступлении в ковид-распределитель пациента осматривают, проводят необходимые анализы, делают рентген. Понятно, что в распределитель поступают только те, у кого демонстрируются явные симптомы, при этом в нашей стране применяется международный протокол, который предполагает строгое подтверждение симптомов, поэтому ссылки на самочувствие явно не могут рассматриваться как подтверждение того или иного симптома.
В моём случае, когда я обратился в поликлинику и мне поставили предварительный диагноз ОРВИ, объективно не было оснований делать ПЦР-тест (я не имел подтверждённых контактов с больными коронавирусом, а это одно из требований международного протокола), кроме того, у меня не было пневмонии, она ещё не развилась. А температура была, головная боль тоже. Но это же объективно и признаки ОРВИ, а не только коронавируса! Поэтому данное заболевание можно и нужно лечить дома (многим достаточно пропить какой-то антибиотик, а кто-то обходится лошадиными дозами витаминов, есть и такое). Направлять в таком состоянии в больницу не надо. И опять-таки это международный стандарт, а не наши местные решения!
После первичных анализов (рентген, ЭКГ, кровь) можно уже делать первичные выводы. Они и делаются — каждого поступившего (не важно, будет ли у него в дальнейшем положительный результат или придёт отрицательный), у которого симптомы пневмонии имеются (а это самый главный симптом для организации лечения), начинают лечить (с учётом обязательно его состояния, наличия/отсутствия аллергии и тому подобное). Примерная схема — антивирусные препараты, антибиотики, бронхолитики, гепарин, гормоны — выбор форм и конкретного вида препарата исключительно индивидуально.
Понятно, что подобное лечение возможно только при наличии первичных анализов. Кроме того, объективное состояние пациента предполагает использование и других средств для того, чтобы сбить температуру, давление. За каждым ведётся наблюдение.
Что касается лекарств, то их огромный ассортимент. Более того, как это видно из сообщений ВОЗ, иностранных СМИ, где-то за рубежом с отдельными препаратами или методами лечения экспериментируют, а у нас они использовались давно, ну и к лечению коронавируса применяются шире, не экспериментально. Это, кстати, свидетельство высокого научного уровня нашей врачебной практики. И ВОЗ это постоянно подтверждает.
Именно в ковид-распределителях в большей степени лежат на ИВЛ и в реанимации, естественно, что переводить куда-то таких пациентов физически невозможно, и именно эти больницы лидируют по смертности, к сожалению.
Мне странно читать комментарии о том, что в реанимации не следят за больными. Этого в принципе не может быть: сама организация реанимационного процесса предполагает постоянное наблюдение за больными.
Ну и совсем нонсенс — это требование сразу разделять больных коронавирусом и здоровых. Результат ПЦР-анализа не является единственным основанием для определения наличия заболевания: тут очень важны и результаты других исследований — рентген, анализ крови и тому подобное.
Среди сопалатников в 25-й больнице были и те, кто реально болел коронавирусом, и те, у кого он не был выявлен. Их перенаправляют далее в обычные больницы для лечения от выявленного заболевания, в том числе при наличии пневмонии.
Больных средней тяжести (как это было у меня) направляют из инфекционного госпиталя в ковид-больницу — в моём случае это была 12-я больница. И дальше продолжают лечение с учётом постоянно проводимых анализов, в том числе продолжают ПЦР-тестирование — пока не будет двух отрицательных результатов. Но опять-таки у каждого свой организм, иммунитет — особенно тяжело переносят лица старшего возраста.
Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице, а все мои сопалатники лежали более одного месяца. Каждый день у многих как качели: вчера хорошие результаты анализа, надежда на выписку, а завтра — низкая сатурация, что-то из показателей крови не так, и на второй — пятый день продолжается лечение, подключают кислород, меняют форму или вид лекарственного средства. Каждый день отслеживается в отношении каждого пациента.
Сутки в коридоре
То, что в России массовое распространение коронавируса началось существенно позднее, чем в Китае, Японии, Европе — это огромная заслуга именно государства. У нас фактически предотвратили распространение вируса из Китая: вирус вошёл из Европы, а в Новосибирск — из Москвы (этим, кстати, объясняется то, что у нас такое плато, когда постоянно уже в течение нескольких недель мы видим по статистике около 100–110 заболевших). Это объективно связано именно с вирусным процессом (уж извините, знаю чуть больше, в том числе благодаря своим дипломникам, работающим в Роспотребнадзоре и медицинских организациях). Поэтому рассуждения о сокрытии реальных данных — это не о людях, это о том же политическом хайпе.
Благодаря выигранному времени, и это важно, наши организаторы здравоохранения реально подготовили к приёму большого числа больных медицинские организации. Реально переоснастили, сделали ремонт, оборудовали новым медицинским оборудованием, в том числе доступ к кислороду, ИВЛ, реанимационные системы. Очевидно, что на начало года так медицинские организации не были оснащены. Это огромные государственные инвестиции в систему здравоохранения. Это сделано, это я видел своими глазами, это обеспечивает лечение пациентов ковид-больниц.
Огромную работу провели по повышению квалификации врачей, ведь большинство из них не было специалистами в данной сфере. У нас в городе была фактически только одна инфекционная больница. А масштаб коронавирусной инфекции потребовал развёртывания большого количества инфекционных коек с соответствующим кадровым обеспечением. При этом с врачей требуют и сейчас постоянного обновления знаний, так как технология лечения совершенствуется.
Да, есть проблемы — тот же первичный приём пациентов. В личном опыте это было 20 минут ожидания скорой, а перевозка осуществляется не на обычной скорой, а специализированной, и их действительно мало. Около одного часа на приём и первичное обследование в 25-й больнице.
Да, мне также пришлось провести практически сутки в коридоре 25-й больницы, но я объективно понимаю, что это возможно. Ротация большая, и мало кто лежит в коридоре больше, чем я. Здесь надо сказать и о другом. Каждый ведь заботится только о себе. Я несколько раз видел, когда пациент, у которого есть в палате одеяло, просто крадёт второе одеяло с кровати из коридора. Отследить персоналу такие действия пациентов невозможно.
Персонал делает всё, чтобы в больнице было чисто: постоянно моются туалеты (сам пролежал сутки напротив), коридоры, палаты, проводится санобработка, работают кварц, озонаторы.
К организации питания были претензии только к 25-й больнице, в частности, не обеспечивалось дополнительное питание для диабетиков. В 12-й больнице питание организовано на высоком уровне. В целом условия пребывания нормальные.
«У них полностью запотели очки»
Наблюдая за работой врачей и персонала больниц непосредственно, я понимаю, что все они совершают настоящий подвиг, спасая больных, ухаживая за ними, организуя условия жизнеобеспечения.
Большая нагрузка, обусловленная более жёсткими, чем обычно, требованиями к организации лечения и обеспечения. Невыносимые условия жизнеобеспечения (спецобмундирование, которое подлежит уничтожению каждые четыре часа). Высокий профессионализм медсестёр и медбратьев, которые ставят уколы в вены, при этом у них запотели полностью очки. И сделать ничего нельзя (это не связано прямо с качеством очков).
Большая нагрузка связана в том числе и с наличием вакансий. Какие бы меры не предпринимало Министерство здравоохранения Новосибирской области, это не связано с низкими заработными платами (тем более сегодня есть и доплаты за работу с коронавирусом), вакансии не заполнены, а младший и средний персонал выполняет сверхнагрузку. Причины такого положения, на мой взгляд, в нас. Даже те, кто потерял сегодня работу и что-то требует (опять-таки от государства), брезгует идти работать на такой тяжёлый, рутинный, неприятный функционал, например, в качестве санитара.
Считаю, что в законодательстве необходимо предусмотреть не только текущие выплаты за работу в ковид-больницах, но и последующее признание подвига, заслуг врачей и персонала.
Берегите себя, родных, близких, окружающих, всех.
А что рассказывают другие новосибирцы, переболевшие ковидом?
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?
До этого водитель скорой помощи рассказал, как он лечился от коронавируса — сначала он долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот, чем всё закончилось.
Почитайте также историю новосибирца, который ездил на личном автомобиле и иногда ходил в магазин, придерживаясь всех мер предосторожности, но всё равно заболел. Сначала он думал, что у него обычная простуда, а потом ему стало жутко.
Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.
Ещё один сибиряк рассказал, как попал в больницу после того, как сделал КТ органов грудной клетки, и как долечивался дома.
Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.
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