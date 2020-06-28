«Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице». Преподаватель из Новосибирска рассказал, как победил коронавирус

Мне повезло: я всего 17 дней провёл в больнице, а все мои сопалатники лежали более одного месяца. Каждый день у многих как качели: вчера хорошие результаты анализа, надежда на выписку, а завтра — низкая сатурация, что-то из показателей крови не так, и на второй — пятый день продолжается лечение, подключают кислород, меняют форму или вид лекарственного средства. Каждый день отслеживается в отношении каждого пациента.



Сутки в коридоре



То, что в России массовое распространение коронавируса началось существенно позднее, чем в Китае, Японии, Европе — это огромная заслуга именно государства. У нас фактически предотвратили распространение вируса из Китая: вирус вошёл из Европы, а в Новосибирск — из Москвы (этим, кстати, объясняется то, что у нас такое плато, когда постоянно уже в течение нескольких недель мы видим по статистике около 100–110 заболевших). Это объективно связано именно с вирусным процессом (уж извините, знаю чуть больше, в том числе благодаря своим дипломникам, работающим в Роспотребнадзоре и медицинских организациях). Поэтому рассуждения о сокрытии реальных данных — это не о людях, это о том же политическом хайпе.



Благодаря выигранному времени, и это важно, наши организаторы здравоохранения реально подготовили к приёму большого числа больных медицинские организации. Реально переоснастили, сделали ремонт, оборудовали новым медицинским оборудованием, в том числе доступ к кислороду, ИВЛ, реанимационные системы. Очевидно, что на начало года так медицинские организации не были оснащены. Это огромные государственные инвестиции в систему здравоохранения. Это сделано, это я видел своими глазами, это обеспечивает лечение пациентов ковид-больниц.



Огромную работу провели по повышению квалификации врачей, ведь большинство из них не было специалистами в данной сфере. У нас в городе была фактически только одна инфекционная больница. А масштаб коронавирусной инфекции потребовал развёртывания большого количества инфекционных коек с соответствующим кадровым обеспечением. При этом с врачей требуют и сейчас постоянного обновления знаний, так как технология лечения совершенствуется.



Да, есть проблемы — тот же первичный приём пациентов. В личном опыте это было 20 минут ожидания скорой, а перевозка осуществляется не на обычной скорой, а специализированной, и их действительно мало. Около одного часа на приём и первичное обследование в 25-й больнице.



Да, мне также пришлось провести практически сутки в коридоре 25-й больницы, но я объективно понимаю, что это возможно. Ротация большая, и мало кто лежит в коридоре больше, чем я. Здесь надо сказать и о другом. Каждый ведь заботится только о себе. Я несколько раз видел, когда пациент, у которого есть в палате одеяло, просто крадёт второе одеяло с кровати из коридора. Отследить персоналу такие действия пациентов невозможно.



Персонал делает всё, чтобы в больнице было чисто: постоянно моются туалеты (сам пролежал сутки напротив), коридоры, палаты, проводится санобработка, работают кварц, озонаторы.



К организации питания были претензии только к 25-й больнице, в частности, не обеспечивалось дополнительное питание для диабетиков. В 12-й больнице питание организовано на высоком уровне. В целом условия пребывания нормальные.



«У них полностью запотели очки»



Наблюдая за работой врачей и персонала больниц непосредственно, я понимаю, что все они совершают настоящий подвиг, спасая больных, ухаживая за ними, организуя условия жизнеобеспечения.



Большая нагрузка, обусловленная более жёсткими, чем обычно, требованиями к организации лечения и обеспечения. Невыносимые условия жизнеобеспечения (спецобмундирование, которое подлежит уничтожению каждые четыре часа). Высокий профессионализм медсестёр и медбратьев, которые ставят уколы в вены, при этом у них запотели полностью очки. И сделать ничего нельзя (это не связано прямо с качеством очков).



Большая нагрузка связана в том числе и с наличием вакансий. Какие бы меры не предпринимало Министерство здравоохранения Новосибирской области, это не связано с низкими заработными платами (тем более сегодня есть и доплаты за работу с коронавирусом), вакансии не заполнены, а младший и средний персонал выполняет сверхнагрузку. Причины такого положения, на мой взгляд, в нас. Даже те, кто потерял сегодня работу и что-то требует (опять-таки от государства), брезгует идти работать на такой тяжёлый, рутинный, неприятный функционал, например, в качестве санитара.



Считаю, что в законодательстве необходимо предусмотреть не только текущие выплаты за работу в ковид-больницах, но и последующее признание подвига, заслуг врачей и персонала.



Берегите себя, родных, близких, окружающих, всех.



А что рассказывают другие новосибирцы, переболевшие ковидом?

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует каждое воскресенье. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?

До этого водитель скорой помощи рассказал, как он лечился от коронавируса — сначала он долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот, чем всё закончилось.

Почитайте также историю новосибирца, который ездил на личном автомобиле и иногда ходил в магазин, придерживаясь всех мер предосторожности, но всё равно заболел. Сначала он думал, что у него обычная простуда, а потом ему стало жутко.



Другой житель Новосибирска не почувствовал никаких симптомов и считает, что не болел вовсе, но в справке ему написали, что у него коронавирусная инфекция средней тяжести. Как он переболел — читайте тут.



Ещё один сибиряк рассказал, как попал в больницу после того, как сделал КТ органов грудной клетки, и как долечивался дома.



Если вы тоже переболели коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.

