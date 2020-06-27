«Не нужны мне твои морковки, расти их сама»: три истории семейных раздоров из-за дачи. А вы загораете или копаете?

Ирина: «Сначала мы боремся за урожай, потом с урожаем»



— Дача у нас — это такое семейное гнездо, там ещё жили бабушка и дедушка. Дом строили сами, всё до последнего гвоздя, сами эту целину поднимали. Но сейчас дача у нас — не необходимость, а, так скажем, мамино хобби. Это очевидно, по-моему, всем членам семьи, кроме неё самой. Всё это находится в 100 километрах от города, по Тогучинской ветке, Это 1,5 часа на электричке, потом до дома 40 минут пешком. С учётом всех экономических издержек урожай получается «золотой». На эти деньги, мне кажется, можно купить приличную часть Хилокского рынка.

Но мама считает, что это вопрос выживания, потому что нужно обязательно, чтобы все помидорки были свои, чтобы всё было идеально: «Вот, все соседи уже подвязали, а я ещё не подвязала».

Весной у нас возник конфликт интересов. Из-за того, что она работает 2 дня в неделю, а 2 дня отдыхает, то, соответственно, это жёсткий график. И часто наши планы оказываются на втором месте — то есть неважно, есть ли они у нас — дела на эту субботу или воскресенье. У ребёнка лезли последние молочные зубы. У нас это всегда цирк и сумасшедший дом в одном флаконе. Мы с мужем ночами спали еле как, думали, хоть в выходные отдохнём. Но нет, надо на огород ехать, срочно вот сегодня, в дождь. Куда деваться, поехали.