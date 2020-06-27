«Не нужны мне твои морковки, расти их сама»: три истории семейных раздоров из-за дачи. А вы загораете или копаете?

В отношениях родителей и детей и так немало тем, которые могут привести к конфликту. И, разумеется, самый лучший способ его избежать — найти компромисс. Вот тут возникают проблемы. К поискам заветного компромисса подключаются невысказанные обиды, чувство долга и, безусловно, любовь. На первый взгляд, тема огорода, дач и совместной хозяйственной деятельности детей и родителей вообще кажется бесконфликтной. Благая цель — посадить растение, вырастить его, съесть, да ещё и вместе провести время на свежем воздухе — идеальная картина. Но тут достаточно острых углов. Родители уверены, что выращенные свои овощи «без химикатов» стоят того, чтобы половину лета провести в огороде, и ждут от взрослых детей участия. В свою очередь, дети считают, что можно обойтись и не тратить на огород долгожданные выходные. Но вынуждены этим заниматься, чтобы не доводить до конфликта. Корреспондент НГС Анна Богданова выслушала три истории противостояния родителей и их взрослых детей по поводу дач и огорода — одни всё ещё в поисках компромисса, другим удалось ощутить гармонию.
Ирина: «Сначала мы боремся за урожай, потом с урожаем»
— Дача у нас — это такое семейное гнездо, там ещё жили бабушка и дедушка. Дом строили сами, всё до последнего гвоздя, сами эту целину поднимали. Но сейчас дача у нас — не необходимость, а, так скажем, мамино хобби. Это очевидно, по-моему, всем членам семьи, кроме неё самой. Всё это находится в 100 километрах от города, по Тогучинской ветке, Это 1,5 часа на электричке, потом до дома 40 минут пешком. С учётом всех экономических издержек урожай получается «золотой». На эти деньги, мне кажется, можно купить приличную часть Хилокского рынка.
Но мама считает, что это вопрос выживания, потому что нужно обязательно, чтобы все помидорки были свои, чтобы всё было идеально: «Вот, все соседи уже подвязали, а я ещё не подвязала».
Весной у нас возник конфликт интересов. Из-за того, что она работает 2 дня в неделю, а 2 дня отдыхает, то, соответственно, это жёсткий график. И часто наши планы оказываются на втором месте — то есть неважно, есть ли они у нас — дела на эту субботу или воскресенье. У ребёнка лезли последние молочные зубы. У нас это всегда цирк и сумасшедший дом в одном флаконе. Мы с мужем ночами спали еле как, думали, хоть в выходные отдохнём. Но нет, надо на огород ехать, срочно вот сегодня, в дождь. Куда деваться, поехали.
Конфликты ходят по кругу. Я пытаюсь объяснить, договориться: это твоё хобби, и давай будем относиться к этому как к твоему хобби. Тем не менее, постоянно намёки на то, что мы могли бы там чаще появляться. Или: «Я вас больше никогда ни о чём просить не буду» с брошенной трубкой. Дача — это приоритет. Не то, что я хочу от неё какой-то помощи именно с ребёнком — я сама справляюсь. Просто хотелось бы, чтобы она видела внука почаще. Чтобы не было потом проблем, что он её не узнает, например.
«Осенью она, конечно, выделяет нам овощи. Но, честно говоря, мне эти овощи не очень-то и нужны»
Потому что мы живём на некотором расстоянии друг от друга, и все эти овощи привозятся туда к маме. Складываются в овощехранилище, складываются в погреб. И потом мне нужно дополнительно вложиться, заказать такси, чтобы их вывезти. А у меня нет в моем распоряжении ни погреба, ни хранилища, и хранить всё это дома в больших количествах смысла нет, так как испортится.
Плюс овощи растут в таких количествах, что она фактически заставляет нас всё это потом забирать. То есть сначала мы боремся за урожай, а потом — с урожаем. Вместо того, чтобы всё это мичуринское хозяйство оптимизировать, выбрать посильный объём работ, который нормально бы сочетался с другой её жизнью.
Мне кажется, всё это пережитки прошлого, когда дача была способом выжить для многих людей. Сейчас время поменялось, формация поменялась, а в головах как-то не очень всё поменялось.
«Думаю, единственный способ что-то изменить — это открытый конфликт, но сложно: мама же... Зачем отношения портить»
Хотя, если в глаза суровой правде посмотреть, эти отношения сами по себе портятся за счет невысказанной обиды.
Не готова выходить на тот уровень, когда скажу: «Не нужны мне твои морковки, расти их сама, мы лучше пойдём и купим». Понимаю, что для неё это часть жизни, она мне всё-таки родной человек. Но когда я начинаю ей долго нудно объяснять: мама, ты понимаешь, мне бы вот хотелось, чтобы всё это выглядело несколько по-другому, она кивает головой. Может быть, на пару недель ситуация меняется, но потом снова.
Думаю, речь идет именно о конфликте поколений. Потому что мы уже люди, которые понимают, что пойти и купить овощи на рынке — в этом ничего страшного нет. Химозность? Мама, какая химозность. Стоят те же бабушки-старушки, которые точно так же, как ты, выкопали эту грядку морковки, точно так же на ней корячились. Сложно это всё. Я за то, чтобы облегчать себе жизнь, а не усложнять. Если бы мама приезжала на дачу просто развеяться, вопросов было бы меньше.
Юлия: «Помидоры пропадают — ну-ка ешьте»
— У нас дача в 40 километрах от города, в стороне Плотниково, от центра ехать около часа. Родители заезжают туда в начале мая и живут где-нибудь до конца сентября. Мама приезжает-уезжает, а папа практически оттуда не выезжает. У нас такое разделение труда — родители всё сажают и какие-то сложносочиненные работы выполняют. Это пикирование помидоров, прореживание. А я отвечаю за физический труд — полить, привезти питьевой воды, газонокосилкой всё прокосить — траву, за участком.
Родители считают, что нужно обязательно им помогать. Потому что это же всё свое — без всяких добавок, химикатов, они знают, как это всё выросло. Плюс папа очень увлекается всякими научными формулами — он высчитывает, сколько там каких удобрений нужно вложить. Мы эти удобрения ездим куда-то покупаем — куда-то за тридевять земель.
Но я этого подхода не разделяю, потому что считаю, что плюс-минус похожее, а иногда и вкуснее — другие сорта помидоров, например, и можно намного раньше начать есть, покупая их в обычных магазинах. Сейчас, например, продаются розовые помидоры, которые стоят 200 рублей за килограмм.
Да мы и не потребляем такое количество помидоров. Они начинают поспевать в конце июля, в начале августа, и затем начинается эта раздача: возьмите с собой, надо засолить, помидоры пропадают — ну-ка ешьте. Начинаются какие-то обиды.
Я с родителями довольно прямо разговариваю. Несколько лет назад я сказала — если будут заставлять, я тогда ездить уже не буду туда. Ребёнка не заставляют, но всё равно на нём это отражается — он слышит, когда мне говорят: давай, работай. Кроме того, есть момент: если копать, то копать определённым способом. Если поливать — то три рядочка, потом ещё три. Мне кажется, что можно сделать побыстрее, где-то мне сил не хватает. Практически каждые выходные — небольшой, но конфликт.
«Поэтому был ультиматум. Я просто сказала, что я тогда ездить уже не буду, потому что есть другие, альтернативные варианты отдыха»
Можно съездить на выходных после рабочей недели на пляж, к друзьям на дачу, где нет такого нагнетания обстановки. Потому что получается, пять дней в неделю работаю, потом приезжаю на дачу, там с утра субботы уже начинается — здесь нам надо полить, здесь ещё что-то сделать.
Я как-то попыталась несколько раз объём хотя бы какой-то обсудить, потом сказала: давайте уже какие-то конкретные задачи как-то определим, что я могу делать. Потому что весь день — мне просто не интересно, и ни морально, ни физически не хочу весь день там что-то на грядках делать. Даже после определения объёма, конечно, появляются дополнительные задачи — надо стелить какие-то ветки, потом их сжечь, потом еще что-то. Но тут я уже определяю для себя, могу я в эти выходные всё сделать или нет.
Родители почему-то считают, что раз они это всё создали, построили дом своими руками, в этот огород уже 30 лет себя вкладывают, то нужно передать это детям, вне зависимости от того, хотят они или не хотят.
Конечно, отдых там всё равно есть. Потому что у меня ребёнок очень любит дачу, ему интересно и на грядках копаться, и гулять там где-то около дачи. Поэтому я еду, в том числе из-за ребёнка. Несколько лет назад мы отвоевали небольшую часть участка — теперь там есть газон, где можно позагорать. Кроме того, я очень люблю ягоду, поливаю её, собираю, понимаю её ценность. Ягода и растёт достаточно неприхотливо. Посадил смородину — ну полить пару раз, удобрить, что-то отщипнуть, если лесной клещ, допустим, её покусал. По сути, она ухода особого не требует.
Родители говорят: «Мы дачу строили, вы это как-то не продолжаете. Для кого мы всё это строили, для кого мы этот огород весь возделывали?». В этом случае, я думаю, нужно чётко говорить про свои ожидания. Я приезжаю, у меня такие-то цели, давайте искать компромисс. Я ожидаю, что не буду все выходные проводить в огороде. Мне нужно восстановиться после рабочей недели, но и вам помочь, проявить какую-это эмпатию, скажем так, — это важно родителям, которые туда эмоционально вовлечены.
«Понятно, что сложно уже изменить, но в идеальном варианте я хотела бы, чтобы и родители относились к себе более бережно, чтобы они не упахивались»
Потому что, когда весь день на грядках, потом родители тоже не всегда в каком-то хорошем настроении, и вообще зачем.
Оптимально, на мой взгляд, — да, ты приезжаешь, делаешь какой-то объём работы, это занимает, например, часа два в день. А остальное время — ты можешь поспать на свежем воздухе, погулять, можешь позагорать, с друзьями своими пообщаться.
Сложные, конечно, чувства. Потому что с одной стороны получается, что родители пожилые, их действительно жаль, хочется им помочь, они просят помощи и вроде как ты действительно хочешь им помочь. С другой стороны, иногда это уже превращается в некоторую манипуляцию. Ведь это их выбор, они решили выращивать такой объём этих овощей в огороде. А получается, рассчитывают на свои силы и автоматически как-то начинают рассчитывать на родственников, хотя родственники им открытым текстом говорили, что тяжело или желания нет в таком объёме всё это делать.
Я против такого максимализма в ущерб своему здоровью и какой-то нормальной атмосфере в семье. Потому что иначе дача превращается в какую-то трудовую повинность. Ты приезжаешь, её отбываешь и едешь физически и морально нагруженный домой в воскресенье.
Ольга: «Прошла все стадии»
— Я одна из тех, которая перешла из стадии «надо помогать родителям, хотя в выходные хочется погулять и потусить» в стадию «дача — это моё место силы» (Смеётся). Сначала у нас появился огород, я была ещё школьницей и без особого напряга копалась с мамой и папой в земле. Потом у нас появилась дача, земли стало больше. Я стала старше, а желания полоть, поливать, копать, когда сверстники фестивалят, сильно поубавилось. Старший брат честно и давно заявил — сельское хозяйство — это вообще не его. Самое серьёзное, на что можете рассчитывать — по осени помогу увезти урожай в овощехранилище.
Я сердилась на него больше, чем родители. Мне не давал покоя вопрос: а что, так можно было, что ли? Вот так безответственно?
«А потом умер папа, умер брат. А я же не могла бросить маму одну на этих 8 сотках? Вопрос о продаже дачи даже не стоял — мама без неё не могла»
Тогда я купила мотокультиватор, чтобы как-то облегчить свою участь. Муж особо не проявлял энтузиазма. Ребёнок до 10 лет ездил погонять в футбол на большом газоне, но сегодня у него тоже друзья и развлечения рядом с домом. На даче компания есть, но не всегда.
А я? Я стала ещё старше, и на даче мне стало хорошо. Каждые две недели кошу траву косилкой, с удовольствием крашу старый забор. В этом году была первая самостоятельная посевная. Уже не я помогаю маме, а она у меня на подхвате. После трудов праведных пару часов одной в бане — просто счастье. Ни на кого обиды не держу — как получилось, так получилось.
А вы в семье конфликтуете из-за дачи (огорода)?
Мы выслушали мнение одной стороны, но есть и другая. Если вы захотите представить точку зрения родителя на эту тему, пишите по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.
Кстати, недавно у нас появилась рубрика «Классно на даче», где мы рассказываем про дачные общества.
В первом выпуске был репортаж из дачного общества, где живут учёные, а кроме реки есть пруды, озеро и пляж.
Во втором мы рассказали, как дачники захватили остров в 20 минутах от метро и ездят на работу на лодке.
А в третьем — посмотрели на роскошные виллы и замки легендарных Обкомовских дач в Заельцовском бору.