Как вырваться на отдых из Новосибирска: 5 мест для отпуска этим летом от 8500 рублей

Первый месяц лета уже движется к концу, а большинство новосибирцев смогло выехать отдохнуть разве что на дачу. Даже пляжи Обского моря пока официально закрыты, а уж удастся ли в ближайшие пару месяцев вырваться куда-то за пределы отчизны, и вовсе непонятно. Но отдых — это не просто возможность лежать и ничего не делать, есть люди, которым просто необходима смена обстановки. Обозреватель НГС Стас Соколов решил прикинуть для себя, сколько ему будет стоить пропасть куда-нибудь на недельку. Минимальный бюджет мы считали только с учётом дороги и проживания. Продукты и услуги общепита в России (если не брать отдалённые районы) стоят примерно одинаково.
Кузбасское кольцо — от 8500 рублей
Автобус до Кемерово — около 1000 рублей, самолет (S7) — чуть больше 2000 рублей. Билет на автобус из Кемерово в Новокузнецк обойдется в 500-600 рублей. Вернуться из Новокузнецка самолётом будет стоить от 2500 рублей, а поездом — от 1000 рублей.
Жилье в обоих городах можно найти, начиная с 6000 рублей за неделю, а за 16 000 вы уже сможете позволить себе приличный отель в центре.
Если вы никогда не были ни в Кемерово, ни в Новокузнецке, то самое время расширить кругозор в этом направлении. В соседнем регионе уже открыты заведения общественного питания. Представляете, уже завтра вы смогли бы сесть где-нибудь на улице Весенней (в Кемерово так называется самая прогулочная улица города) с чашечкой кофе на летней веранде. Центр кузбасской столицы довольно мил, есть красивая набережная вдоль высокого берега. Можно съездить погулять в сосновый бор, который находится на другой стороне реки.
Новокузнецк может быть интересен как уникальный в своём роде крупный город, целиком построенный в первые десятилетия советской власти. Вместо новосибирской мешанины стилей вы найдёте здесь целые кварталы, сохранившиеся почти в первозданном виде — такими, какими их возвели с 30-х по 50-е годы. А при желании можно зацепить ещё немного южной кузбасской природы и рвануть из Новокузнецка в Шерегеш.
Шерегеш — от 10 000 рублей
Если вы решили ехать туда отдельно, то самый простой способ, если у вас нет собственной машины, найти вариант на BlablaCar (он уже начал работать) или попутку напрямую. Дорога в оба конца обойдётся примерно в 4 тысячи рублей на человека при полной машине (четыре пассажира). Есть и более сложные варианты. Например, доехать с пересадкой из Новосибирска до Таштагола на поезде, а там сесть в рейсовый автобус.
При ограниченном бюджете можно снять квартиру в самом городе, цены за шесть ночей начинаются с 6400 рублей. На горе (то есть ближе к какой-никакой тусовке) придётся раскошелиться уже как минимум на 10-11 тысяч.
Предложение отправиться на горнолыжный курорт летом может показаться странным, но в Шерегеше давно пытаются развивать и летний туризм тоже. Виды с Зелёной (и даже выше), куда вас доставит подъёмник, прогулки по окрестностям пешком, велосипедные заезды. В общем, можно найти чем заняться хотя бы на несколько дней. По крайней мере, отдохнёте от городской суеты.
Горный Алтай — от 12 000 рублей
На Алтай, конечно, нужно ехать на машине, чтобы иметь возможность самостоятельно перемещаться между его многочисленными достопримечательностями и просто красивыми местами. Билет у авиакомпании S7 на июль стоит чуть больше 6000 рублей. Это дороже, чем добираться по земле, зато в дороге вы проведёте всего час, а не весь день. А уже из Горно-Алтайска рукой подать до здешних баз и домов отдыха.
Цены на жильё зависят от ваших возможностей. Можно найти домик с удобствами во дворе, который будет стоить меньше 5000 рублей в неделю, а можно взять апартаменты в отеле «Алтай Пэлас» за 324 000 рублей.
Пока туда можно попасть, только оформив себе командировочное удостоверение. Кто и зачем вас послал в командировку, никого не заинтересует, но вот место для ночлега придётся поискать. Попасть в отель или на базу теоретически можно и сегодня, но для этого вас там должны знать, чтобы решиться на риск. Остаётся только надеяться, что республика будет открыта для туристов хотя бы к середине июля.
Москва или Санкт-Петербург — от 15 000 рублей
Билеты в Москву доступны уже от 10 000 рублей. Авиакомпания «Победа» предлагает тариф без багажа даже дешевле. В Питере цены в общем схожи, но есть предложение «Победы» за 7500 рублей.
Отели сейчас отчаянно демпингуют. Простенький, но отдельный номер на двоих в пределах Садового кольца можно найти дешевле 1000 рублей. В Питере за эту сумму можно найти комнату в мини-отеле в пяти минутах ходьбы от Летнего сада. Никаких вопросов приезжим не задают. И, как говорят новосибирцы, которые уехали в столицы прямо сейчас, показать штамп в паспорте при совместном заселении в номер тоже не требуют.
Чем заняться в столицах — вопрос более сложный. В столице уже разрешили работать летним верандам, в Питере еду можно купить пока только навынос, но местные власти уже пообещали разрешить работу веранд в конце июня. В столице с 16 июня открыты музеи, но попасть туда можно будет только по электронным билетам, о покупке которых стоит позаботиться заранее. Но Москва и Питер сами по себе — огромные музеи. Если вы интересуетесь чем-то, кроме лежания на пляже и шопинга, то тут всегда будет чем заняться и куда пойти. К слову, из Москвы и Питера можно рвануть куда угодно в западной части страны — хоть в Нижний Новгород, хоть в Калининград.
Сочи или Крым — от 17 000 рублей
В Сочи «Победа» обещает отвезти менее чем за 12 000 рублей. Симферополь обойдется заметно дороже — в районе 19 000 рублей.
Через Booking.com в самом Сочи найти что-то совсем бюджетное будет сложнее. Очевидно, что значительная часть тех, кто собирался поехать в Турцию, Таиланд или Испанию, решили не испытывать судьбу и отдать предпочтение российским курортам. В результате всё, что стоит меньше 2000 рублей в сутки, вызывает подозрение. Но если отъехать подальше и быть готовым к гостевым домам (их там настроили в огромных количествах), то, например, где-нибудь в Лазаревском можно найти уже бюджетную комнату дешевле 5000 рублей в неделю.
В Крыму цены на отдельную комнату на двоих начинаются примерно с 1500 рублей (то есть неделя обойдется в 9000 рублей), но жить вы будете в маленьком городке типа Феодосии или Коктебеля. В них есть несомненная прелесть, но общее состояние инфраструктуры может разочаровать. В Ялте получше, но и цены там выше. Российские сервисы (международные в Крыму, как правило, ничего не ищут) предлагают номера от 1800 рублей, но до моря придется долго идти или ехать. Что-то вразумительное рядом с морем обойдётся как минимум в 25 000 в неделю.
Те, кто о путешествии за пределы области пока может только мечтать, могут посмотреть ещё раз фото красивейших алтайских видов, которые снял этой весной новосибирский фотограф Александр Антощенко.