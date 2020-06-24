Как вырваться на отдых из Новосибирска: 5 мест для отпуска этим летом от 8500 рублей

Шерегеш — от 10 000 рублей

Если вы решили ехать туда отдельно, то самый простой способ, если у вас нет собственной машины, найти вариант на BlablaCar (он уже начал работать) или попутку напрямую. Дорога в оба конца обойдётся примерно в 4 тысячи рублей на человека при полной машине (четыре пассажира). Есть и более сложные варианты. Например, доехать с пересадкой из Новосибирска до Таштагола на поезде, а там сесть в рейсовый автобус.



При ограниченном бюджете можно снять квартиру в самом городе, цены за шесть ночей начинаются с 6400 рублей. На горе (то есть ближе к какой-никакой тусовке) придётся раскошелиться уже как минимум на 10-11 тысяч.



Предложение отправиться на горнолыжный курорт летом может показаться странным, но в Шерегеше давно пытаются развивать и летний туризм тоже. Виды с Зелёной (и даже выше), куда вас доставит подъёмник, прогулки по окрестностям пешком, велосипедные заезды. В общем, можно найти чем заняться хотя бы на несколько дней. По крайней мере, отдохнёте от городской суеты.

