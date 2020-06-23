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Легковушки надоели: топ-5 лучших б/у кроссоверов на продаже за 800 тысяч рублей

Подбираем кроссовер в возрасте не старше 10 лет

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Nissan Murano

Nissan Murano

Сегодня наш бюджет — 800 тысяч рублей, достаточно хорошие деньги. Их можно потратить на какой-нибудь новый «Солярис» в базовой версии или на приличную легковушку с пробегом. А если низкие машины надоели, можно ли подобрать не старый (в пределах 10 лет) кроссовер за эту сумму? Попробуем найти 5 лучших вариантов на вторичном рынке Новосибирска — подробнее в материале НГС.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Немецкий Volkswagen Tiguan мы можем найти года так 2011-го, с пробегом около 130–150 тысяч километров. В машине будут автомат, полный привод, 2-литровый 170-сильный двигатель и стандартное оснащение: боковые и передние подушки безопасности, датчик дождя/света, злектропривод зеркал, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, литые диски, противотуманки. Салон, правда, тряпочный, руль без кнопок, и не будет сенсорной мультимедийки. Зато «немец»! Посмотреть, какие «Тигуаны» есть сейчас на продаже, можно здесь.

Hyundai ix35

Hyundai ix35

Hyundai ix35

Очень много на вторичке предложений именно этого неказистого корейского кроссовера. Несмотря на спорную внешность, машина популярна — значит, люди ценят ее за потребительские качества. Нам доступны варианты 2011 года с пробегом под 150 тысяч километров, с 2-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, автоматом и полным приводом. «Кореец» будет побогаче «немца» — кожаный салон, мультируль, сенсорная мультимедийная система, люк, панорамная крыша. Все варианты Hyundai ix35 смотрите тут.

KIA Sportage

KIA Sportage<br>

KIA Sportage

Гораздо более красивый «кореец», и год посвежее — 2012-й. 2-литровый 150-сильный мотор, автомат, полный привод, пробег в пределах 100 тысяч километров. Кожаный салон, мультируль, сенсорная мультимедийка, раздельный климат, круиз — в общем, неплохая комплектация. Только не забываем перед покупкой тщательно проверить двигатель: задиры в цилиндрах — болезнь этих машин. Подробнее с выбором KIA Sportage на вторичке можно ознакомиться здесь.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

А если хочется «японца»? Много вариантов Nissan X-Trail в предыдущем кузове, к примеру, 2011 года выпуска. 2,5-литровый 169-сильный двигатель, полный привод, но вариаторная коробка передач. Зато можно найти машину с крошечным пробегом в 64 тысячи километров (если это, конечно, правда). Оснащение стандартное, но достаточное: тканевый салон, кожаный мультируль, подогревы сидений, климат, аудиосистема. Еще варианты Nissan X-Trail в разном состоянии вы увидите тут.

Nissan Murano

Nissan Murano

Nissan Murano

Ну и напоследок автомобиль для ценителей — Nissan Murano. Машина максимально близка к премиуму, качество салона схоже с Infiniti. Год выпуска 2010-й, мощный 3,5-литровый 249-сильный двигатель, полный привод, коробка, правда, тоже вариаторная. Еще минусы — страшненькая внешность, большой расход топлива, высокий налог. Но салон все-таки шикарен. Какие есть Nissan Murano на продаже — смотрите тут.

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    Авто с пробегомкроссовер
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