Легковушки надоели: топ-5 лучших б/у кроссоверов на продаже за 800 тысяч рублей

Сегодня наш бюджет — 800 тысяч рублей, достаточно хорошие деньги. Их можно потратить на какой-нибудь новый «Солярис» в базовой версии или на приличную легковушку с пробегом. А если низкие машины надоели, можно ли подобрать не старый (в пределах 10 лет ) кроссовер за эту сумму? Попробуем найти 5 лучших вариантов на вторичном рынке Новосибирска — подробнее в материале НГС.

Volkswagen Tiguan

