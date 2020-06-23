Легковушки надоели: топ-5 лучших б/у кроссоверов на продаже за 800 тысяч рублей

Сегодня наш бюджет — 800 тысяч рублей, достаточно хорошие деньги. Их можно потратить на какой-нибудь новый «Солярис» в базовой версии или на приличную легковушку с пробегом. А если низкие машины надоели, можно ли подобрать не старый (в пределах
Volkswagen Tiguan
Немецкий Volkswagen Tiguan мы можем найти года так
Hyundai ix35
Очень много на вторичке предложений именно этого неказистого корейского кроссовера. Несмотря на спорную внешность, машина популярна — значит, люди ценят ее за потребительские качества. Нам доступны варианты
KIA Sportage
Гораздо более красивый «кореец», и год посвежее —
Nissan X-Trail
А если хочется «японца»? Много вариантов Nissan
Nissan Murano
Ну и напоследок автомобиль для ценителей — Nissan Murano. Машина максимально близка к премиуму, качество салона схоже с Infiniti. Год выпуска