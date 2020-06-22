Бизнесмена из Татарска, поймавшего вора-рецидивиста, судят за похищение человека

Лопнуло терпение

Денис Ефимов владеет в Татарске небольшим магазином «Оптика» по продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Торговая точка находится на улице Ленина, недалеко от местного отдела полиции. В конце 2016 года магазин трижды обворовали — каждый раз взламывали решетки и разбивали стекла. На видеозаписях видно, как в магазин заходит мужчина в ветровке, вязаной шапке и перчатках. Он закрывает лицо платком или шарфом, разбивает витрины, забирает телефоны и убегает.

— Муж несколько раз писал заявление — бесполезно, ничего найдено не было, — рассказывает Юлия Липович, жена предпринимателя. — Мы уже взяли кредит под развитие бизнеса, а этот вор вынес магазин на полтора миллиона рублей. Вот у мужа терпение и лопнуло.

В полиции Ефимову рассказали, что к ограблению может быть причастен местный житель Вячеслав Сергеев, у которого уже было порядка пяти судимостей, и все за кражу. Через своего приятеля Романа Басалыко Денис узнал, что Сергеев находится в Омске, в общежитии аграрного университета. Роман как раз ехал в Омск к своему брату и предложил Денису подвезти его.