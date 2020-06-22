«Это дикий рынок»: газ на новосибирских заправках подорожал почти в два раза. Разбираемся, почему

В Новосибирске резко подорожал газ на автозаправочных станциях — буквально за полторы-две недели его стоимость выросла практически на 70%. С чем это связано и будут ли цены дальше ползти вверх — выяснила журналист НГС Мария Тищенко.

Как росли цены

Владельцы машин, которые ездят на газу, рассказывают, что расценки начали увеличиваться около двух недель назад.

— В апреле-мае цена на газ снизилась с 18,5 рубля в среднем по городу до 13–14 рублей за литр. А в июне газ внезапно подорожал до 22 рублей за литр. В новостях никаких причин такого резкого подорожания я не усмотрел, — возмущается новосибирец Валерий Игонин.

