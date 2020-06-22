«Это дикий рынок»: газ на новосибирских заправках подорожал почти в два раза. Разбираемся, почему

В Новосибирске резко подорожал газ на автозаправочных станциях — буквально за полторы-две недели его стоимость выросла практически на 70%. С чем это связано и будут ли цены дальше ползти вверх — выяснила журналист НГС Мария Тищенко.
Как росли цены
Владельцы машин, которые ездят на газу, рассказывают, что расценки начали увеличиваться около двух недель назад.
— В апреле-мае цена на газ снизилась с 18,5 рубля в среднем по городу до 13–14 рублей за литр. А в июне газ внезапно подорожал до 22 рублей за литр. В новостях никаких причин такого резкого подорожания я не усмотрел, — возмущается новосибирец Валерий Игонин.
Еще один читатель НГС — Юрий — сообщил, что на некоторых заправках газ теперь стоит 22,5 рубля за литр.
— Стоимость газомоторного топлива стремительно и неуклонно растёт вторую неделю. Буквально за 10 дней пропан на АГЗС подорожал с 13 рублей до 22,5 за литр и продолжает дорожать. Странная ситуация на фоне общего всепрощения долгов — как всегда, нагибают автовладельцев. Только вот когда бензин дорожает хотя бы на рубль — поднимается истерика, а когда газ — всё тихо.
Что говорят руководители АЗС
Генеральный директор УК ГК «Газойл» Максим Короткоручкин говорит, что причина таких перемен — в биржевых ценах, которые за месяц взлетели в три раза:
— Задавайте вопрос властям и нашим производителям, почему у нас всё так дорожает. И куда смотрит антимонопольный комитет? Антимонопольная служба задаёт вопрос розничной сети, а почему-то производителям этот вопрос никто не задаёт. По сравнению с тем, как цены поднялись на оптовом рынке, — это [подорожание цены для автомобилистов] копейки. При сегодняшних ценах все заправочные газовые станции работают в минус.
Директор одной из новосибирских нефтебаз Евгений Данилов считает, что причины подорожания газа ясны — это связано с экономикой:
— Казну государственную наполнять надо — за счёт чего? Объёмы продаж газа за границу упали, нефтепродукты подешевели, что прикажете делать? Государство сидит на игле — на нефтяной и газовой. Так что пока мировая экономика не поднимется, у нас всё будет дорожать. Это дикий рынок, и его давно нужно прекращать, а не могут, потому что промышленное производство в стране находится на низком уровне.
Он считает, что дальше пропан дорожать пока не будет, но всё равно его стоимость будет равна 50% от стоимости бензина, а заправочных пунктов и техники, которая ездит на природном газе, у нас мало.
Оптовые цены на бензин недавно тоже значительно подорожали, особенно на 95-й.
— Бензин очень сильно подорожал: абсолютный рекорд установлен 95-м. Это касается опта, а розница пока удерживается. Непонятно, что будет дальше. Оптовая цена стремительно движется к розничной, — комментирует совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» («Синтез») Геннадий Панкеев.
По его мнению, это произошло потому, что из-за коронавируса все решили, что бензин не будет востребован, заводы встали, а теперь так быстро они не могут восполнить запасы, поэтому цена полетела вверх (более подробно о подорожании бензина читайте здесь).
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари не думает, что скачок цен на топливо имеет объективное основание:
— К большому сожалению, все проблемы рынка у нас плавно переносятся на розничную цену, которую платит потребитель. Переизбыток производства в нефтегазовом секторе (мы обязаны снижать добычу по соглашению с ОПЕК+, но вряд ли это происходит) по идее должен привести к падению цен. Однако монополисты разгоняют цены вверх при любой возможности. Кроме того, нужно помнить, что в розничной цене газа и особенно бензина подавляющую часть занимают акцизы. Всплеск носит сезонный и даже провокационный характер и, скорее всего, будет скорректирован властями накануне выборов.
Подобная ситуация с резко возросшей ценой на газ уже была в 2018 году, но она сложилась из-за его дефицита.