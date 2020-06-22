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«Это дикий рынок»: газ на новосибирских заправках подорожал почти в два раза. Разбираемся, почему

Такой резкий скачок произошёл всего за пару недель. Ситуацией недовольны не только водители, но и владельцы АЗС

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Сейчас цена на газ доходит до 22,5 рубля

Сейчас цена на газ доходит до 22,5 рубля

В Новосибирске резко подорожал газ на автозаправочных станциях — буквально за полторы-две недели его стоимость выросла практически на 70%. С чем это связано и будут ли цены дальше ползти вверх — выяснила журналист НГС Мария Тищенко.

Как росли цены

Владельцы машин, которые ездят на газу, рассказывают, что расценки начали увеличиваться около двух недель назад.

— В апреле-мае цена на газ снизилась с 18,5 рубля в среднем по городу до 13–14 рублей за литр. А в июне газ внезапно подорожал до 22 рублей за литр. В новостях никаких причин такого резкого подорожания я не усмотрел, — возмущается новосибирец Валерий Игонин.

Еще один читатель НГС — Юрий — сообщил, что на некоторых заправках газ теперь стоит 22,5 рубля за литр.

— Стоимость газомоторного топлива стремительно и неуклонно растёт вторую неделю. Буквально за 10 дней пропан на АГЗС подорожал с 13 рублей до 22,5 за литр и продолжает дорожать. Странная ситуация на фоне общего всепрощения долгов — как всегда, нагибают автовладельцев. Только вот когда бензин дорожает хотя бы на рубль — поднимается истерика, а когда газ — всё тихо.

Автомобилисты честно признаются, что не понимают, из чего складывается цена на топливо

Автомобилисты честно признаются, что не понимают, из чего складывается цена на топливо

Что говорят руководители АЗС

Генеральный директор УК ГК «Газойл» Максим Короткоручкин говорит, что причина таких перемен — в биржевых ценах, которые за месяц взлетели в три раза:

— Задавайте вопрос властям и нашим производителям, почему у нас всё так дорожает. И куда смотрит антимонопольный комитет? Антимонопольная служба задаёт вопрос розничной сети, а почему-то производителям этот вопрос никто не задаёт. По сравнению с тем, как цены поднялись на оптовом рынке, — это [подорожание цены для автомобилистов] копейки. При сегодняшних ценах все заправочные газовые станции работают в минус.

Директор одной из новосибирских нефтебаз Евгений Данилов считает, что причины подорожания газа ясны — это связано с экономикой:

— Казну государственную наполнять надо — за счёт чего? Объёмы продаж газа за границу упали, нефтепродукты подешевели, что прикажете делать? Государство сидит на игле — на нефтяной и газовой. Так что пока мировая экономика не поднимется, у нас всё будет дорожать. Это дикий рынок, и его давно нужно прекращать, а не могут, потому что промышленное производство в стране находится на низком уровне.

Он считает, что дальше пропан дорожать пока не будет, но всё равно его стоимость будет равна 50% от стоимости бензина, а заправочных пунктов и техники, которая ездит на природном газе, у нас мало.

Оптовые цены на бензин недавно тоже значительно подорожали, особенно на 95-й.

— Бензин очень сильно подорожал: абсолютный рекорд установлен 95-м. Это касается опта, а розница пока удерживается. Непонятно, что будет дальше. Оптовая цена стремительно движется к розничной, — комментирует совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» («Синтез») Геннадий Панкеев.

По его мнению, это произошло потому, что из-за коронавируса все решили, что бензин не будет востребован, заводы встали, а теперь так быстро они не могут восполнить запасы, поэтому цена полетела вверх (более подробно о подорожании бензина читайте здесь).

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари не думает, что скачок цен на топливо имеет объективное основание:

— К большому сожалению, все проблемы рынка у нас плавно переносятся на розничную цену, которую платит потребитель. Переизбыток производства в нефтегазовом секторе (мы обязаны снижать добычу по соглашению с ОПЕК+, но вряд ли это происходит) по идее должен привести к падению цен. Однако монополисты разгоняют цены вверх при любой возможности. Кроме того, нужно помнить, что в розничной цене газа и особенно бензина подавляющую часть занимают акцизы. Всплеск носит сезонный и даже провокационный характер и, скорее всего, будет скорректирован властями накануне выборов.

Подобная ситуация с резко возросшей ценой на газ уже была в 2018 году, но она сложилась из-за его дефицита.

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топливоАЗСгазпропанподорожание
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