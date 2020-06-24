Крошка не промах: НГС провел день в компании очень маленькой женщины — она поделилась с нами самым личным

Будни и быт

День Валерии Панфиловой начинается с кофе и вкусного завтрака. Если есть какие-то дела, она собирается, может, чуть дольше, чем следовало — девушке нравится всегда хорошо выглядеть, макияж — в порядке вещей (говорит, что все замечают). Наряжаться Валерия сильно не любит, в одежде предпочитает минимализм, но переодеться может несколько раз — зависит от настроения.

В течение дня — съемки, фотосессии, встречи с друзьями. Еще Лера часто ездит в Ордынское — навестить семью: туда переехали её родители и старшая сестра. Сама же она живет в городе в их семейной квартире — так больше нравится.

