Крошка не промах: НГС провел день в компании очень маленькой женщины — она поделилась с нами самым личным

Валерия Панфилова — улыбчивая девушка с необычной внешностью. Где бы она ни появилась, ей всегда обеспечено внимание, однако сама она столь пристальных взглядов уже давно не замечает — настолько обыденным это для неё стало. Когда-то она переживала из-за реакции людей, а сейчас научилась жить с этим и получать удовольствие. Рост Леры всего
Видео: Антон Дигаев
Будни и быт
День Валерии Панфиловой начинается с кофе и вкусного завтрака. Если есть какие-то дела, она собирается, может, чуть дольше, чем следовало — девушке нравится всегда хорошо выглядеть, макияж — в порядке вещей (говорит, что все замечают). Наряжаться Валерия сильно не любит, в одежде предпочитает минимализм, но переодеться может несколько раз — зависит от настроения.
В течение дня — съемки, фотосессии, встречи с друзьями. Еще Лера часто ездит в Ордынское — навестить семью: туда переехали её родители и старшая сестра. Сама же она живет в городе в их семейной квартире — так больше нравится.
Квартира Леры подстроена под неё — на кухне используются только нижние полки шкафов и холодильника, чтобы было проще доставать предметы. Плита проблем не доставляет, не смущает и то, что, сидя за столом, ноги свисают со стула. Если необходимо что-то достать с высоты, Лера, как и все, пользуется стулом, никаких премудростей.
Сложности могут возникнуть во время похода в магазин, когда нужный ингредиент прячется на верхней полке — приходится его пропускать. Помочь достать необходимый продукт Лера просит только своих друзей, с которыми иногда ходит за покупками, сама к людям обращаться не любит. Хотя, бывает, что какой-нибудь отзывчивый человек может предложить свою помощь.
— Для меня уже так привычно то, что я не везде могу что-то достать или, например, увидеть себя в зеркало, которое высоко висит — посмотрю в другое или в следующий раз. Это всё мелочи, с которыми я легко справляюсь, они не доставляют мне проблем, — объясняет Валерия.
Иногда Лера занимается спортом:
— Это такое редкое занятие, потому что я ленюсь, — улыбается она и вспоминает дни, когда работали спортзалы — тогда, по словам Леры, она была в лучшей форме.
Бывает, что она много отдыхает, веселится, встречается с друзьями, а бывает — прячется от всех на неделю, чтобы побыть в спокойствии и навести порядок в мыслях:
— Это черта для меня характерна, и мои близкие это знают. Я могу абстрагироваться и не выходить из дома, чтобы разобраться в себе, понять, всё ли правильно я делаю, и что мне сейчас нужно для улучшения жизни, услышать себя.
Одежда и стиль
Джинсы, топы, кроссовки — привычный для Валерии стиль в одежде. Платья, особенно короткие, — точно нет. Она говорит, что готова надеть платье только на свадьбу (пока что замуж выходит старшая сестра, и для церемонии Валерия уже приобрела подходящее платье подружки невесты). Шорты тоже относятся к разряду — очень редко, не в людное место — не любит слишком оголяться.
— Туфли я не признаю, могу надеть ненадолго, по праздникам. Сложностей в выборе одежды у меня нет, даже с джинсами, единственное, их всегда приходится укорачивать, но я уже привыкла. С обувью сложнее — у меня
Чем зарабатывает
Основной доход Валерии — от работы моделью, иногда она фотографирует сама. Всё началось с любительского увлечения фотографией — сначала она сама себя фотографировала, иногда просила друзей, полученные снимки выкладывала в соцсети. Необычную внешность начали замечать фотографы, и на Леру посыпались предложения, в том числе и коммерческие съёмки для шоурумов. От некоторых предложений Валерия отказывается, потому что они выходят за рамки приличия, но в целом девушка не стесняется предстать в откровенном образе.
— Когда я начала понимать, что могу воспользоваться своей уникальностью, выдавая это всё в своих фотографиях, то очень захотела так сделать. Мне многие об этом говорили, я начала, а когда это стало привлекать внимание, то мне начало ещё больше это нравиться. Сначала всё шло скромно, потом более открыто. Сейчас нет ничего такого, чтобы меня смутило, и я не захотела фотографироваться.
На откровенные съёмки клюют мужчины, но больше всего Валерии приятно получать комплименты от женщин — они более искренние. Многие девушки, будучи застенчивыми, зажатыми и неуверенными в себе, пишут ей, что восхищаются её работами и даже подражают ей.
Личная жизнь
Сейчас у Валерии нет молодого человека. Он был, раньше, но сибирячка не сильно любит говорить об этом. Между строк она упомянула о том, что это были отношения на расстоянии, которые не имели будущего. В вопросах любви Валерия нацелена серьезно — она хочет семью, детей, говорит, что станет для своего ребёнка отличной мамой.
— Мне 25 лет, у меня уже достаточно осознанный возраст. Бывают моменты, в последнее время всё чаще, когда я понимаю, что хочу замуж, ребёнка. У меня есть племянница и крёстная дочь — рядом с ними у меня особенно просыпается понимание того, что я хочу серьёзную семейную жизнь. Я знаю, какой женой и мамой буду, я знаю, что я, мои дети и муж будут счастливы, — откровенничает Валерия.
Когда Лера знакомится с парнями (чаще всего в интернете, а не на улице или в компании друзей), завязывается общение, возникает симпатия, но в определенный момент что-то ломается и всё сходит на нет, ей сложно объяснить, почему так происходит.
— Я много с кем общаюсь, но часто мне лень встречаться лично. Я то хочу, то не хочу, то могу, то не могу, желание за один день может поменяться несколько раз. Про меня шутят, что легче дракона приручить, чем со мной встретиться. Я, в общем-то, не гонюсь за отношениями, понимаю, что внимание у меня всегда есть, а свой человек найдется. Я просто свободная девушка, не одинокая, а свободная, — объясняет Валерия свою позицию.
В мужчинах она ценит обходительность, ей приятно, когда они придерживают дверь, проявляют заботу, не скупятся:
— Не обязательно за всё платить, нет. Просто приятно, когда мужчина проявляет инициативу.
Умение слушать и доброта, юмор тоже имеют для нее свою ценность.
Как замечает Лера, в ней самой мужчины больше всего ценят лёгкость и открытость, она запросто может поддержать любой разговор, не стесняется откровенных тем, всегда поддержит разговор, не покраснеет и не отведет глаза.
— Тема секса — это уже всем всё понятно. Столько всяких блогеров, сексологов — уже не ново, никого ничем не удивишь. Мне непонятна реакция людей, которые при подобных разговорах спрашивают: «А как ты можешь об этом говорить? Это же личное!» Это не личное, это уже обыденное.
Друзья
Валерия — очень общительный человек и легко сходится с людьми, круг её знакомств постоянно расширяется, друзья друзей и их друзья. Найти тему для беседы — не проблема, впрочем, как и заговорить первой. Лера не стесняется подходить к девушкам на улице и говорить им комплименты, не спасует, если увидит симпатичного парня — подойдет без страха.
— Из мужской психологии я знаю, что парням, наоборот, нравится, когда девушка сама проявляет инициативу. Я не вижу в этом ничего такого и не считаю, что парень должен всегда подходить первым и оказывать знаки внимания, — делится Лера своими мыслями.
Внимание прохожих
Раньше Валерия старалась спрятаться от людей, не хотела, чтобы её замечали, особенно это проявлялось в школьные и студенческие годы. Сейчас всё изменилось, она даже не может вспомнить, когда, в какой момент и как пришла к тому, что ей безразлично, смотрят на неё или нет.
— Например, когда я спускаюсь в метро, то понимаю, что на меня могут смотреть, но я об этом даже не думаю. Я уже настолько приняла себя — свои достоинства и недостатки. У меня нет чувства стеснения, я легко схожусь с людьми, — объясняет сибирячка.
В 22 или в 23 года Лера начала ходить в спортзал, активно заниматься и, наконец, смогла понять, что сама может сделать себя лучше. Увидев результат, она смогла избавиться от подростковых комплексов по поводу внешности:
— Нужно было просто сильно захотеть.
Бывает, что к Валерии подходят люди на улице, просят сфотографироваться, делают комплименты, ей приятно такое внимание:
— Я не считаю, что такими просьбами люди влезают в мое личное пространство, отношусь спокойно. Одна минута моего времени — это немного. Я за живое общение — это приятно, можно увидеть эмоции и мимику человека, они, напротив, видят мою реакцию. Люди тянутся ко мне, я не могу им запретить это.
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