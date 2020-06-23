«Какой-то сюрреалистичный фильм»: история женщины с ребёнком, которая вернулась из Малайзии и угодила в новосибирский обсерватор

После прилета в Новосибирск, ещё в самолете, заполнили бумагу о том, что согласны пройти карантин в течение двух недель, но об обсервации в этом соглашении не было и речи. На выходе из самолёта нас встретили две женщины из Роспотребнадзора. Встретили по-российски, со всяческими высказываниями нелестными, были какие-то споры с некоторыми пассажирами. Такие две тёточки — лицо нашей родины, не очень было приятно их слушать. После того, как эти две женщины из Роспотребнадзора попросили заполнить ещё какие-то документы по поводу обсервации, всех пассажиров, которые летят далее в Москву, попросили выйти из самолёта с ручной кладью. Когда мы вышли, нас встретила полиция, люди в защите, люди в форме, очень было интересно за этим наблюдать. Немного напоминало какой-то сюрреалистичный фильм.

С теми, у кого были дети, обошлись очень правильно. Нас всех попросили пройти первыми на регистрацию на обсервацию. У меня был билет в мой родной город — Челябинск. Сразу же в этот день я надеялась проскочить обсервацию и прилететь домой. Мне сказали, что это невозможно, поскольку требования такие, что по прилёте сначала нужно просидеть две недели в обсервации, и никаких проблем с обменом билета не должно быть. Собственно, проблем не возникло, но было немного волнительно.

