«Какой-то сюрреалистичный фильм»: история женщины с ребёнком, которая вернулась из Малайзии и угодила в новосибирский обсерватор

Жительница Челябинска Мария вместе с полуторагодовалым сыном прилетела в Новосибирск вывозным рейсом из Малайзии 23 мая. Их сразу же поместили в обсерватор на базе санатория «Парус», где мама с ребёнком пробыли две недели. Мария рассказала НГС, как прошла её изоляция, как доставляли еду для ребёнка и почему она считает проблемой то, что её привозили в пластиковых контейнерах. Далее — от первого лица.
Мы с полуторагодовалым ребенком прилетели из Куала-Лумпур (Малайзия) вывозным рейсом. Никаких проблем с вылетом не было. Были небольшие трудности, связанные с ожиданием некоторых пассажиров, у которых возникли сложности с визами, и мы их ждали порядка четырёх часов в самолёте.
После прилета в Новосибирск, ещё в самолете, заполнили бумагу о том, что согласны пройти карантин в течение двух недель, но об обсервации в этом соглашении не было и речи. На выходе из самолёта нас встретили две женщины из Роспотребнадзора. Встретили по-российски, со всяческими высказываниями нелестными, были какие-то споры с некоторыми пассажирами. Такие две тёточки — лицо нашей родины, не очень было приятно их слушать. После того, как эти две женщины из Роспотребнадзора попросили заполнить ещё какие-то документы по поводу обсервации, всех пассажиров, которые летят далее в Москву, попросили выйти из самолёта с ручной кладью. Когда мы вышли, нас встретила полиция, люди в защите, люди в форме, очень было интересно за этим наблюдать. Немного напоминало какой-то сюрреалистичный фильм.
С теми, у кого были дети, обошлись очень правильно. Нас всех попросили пройти первыми на регистрацию на обсервацию. У меня был билет в мой родной город — Челябинск. Сразу же в этот день я надеялась проскочить обсервацию и прилететь домой. Мне сказали, что это невозможно, поскольку требования такие, что по прилёте сначала нужно просидеть две недели в обсервации, и никаких проблем с обменом билета не должно быть. Собственно, проблем не возникло, но было немного волнительно.
Нас пропустили на регистрацию. Очень приятные женщины помогли заполнить документы. Люди старались успокаивать меня, потому что я была одна с ребенком — видимо, волнение было написано на моём лице. Один из полицейских, который руководил этим процессом, всё время успокаивал меня и говорил, что обсервация будет на высоте, что мне не стоит беспокоиться. Он даже отвел меня к представителям обсерватора «Парус», куда нас поместили, которые тоже меня успокаивали. Рассказывали, какая там прекрасная еда, какая там красивая природа, что там есть бассейн, на что в ответ мы посмеялись, потому что нас никто из комнат выпускать не собирался.
Потом нас всех попросили пройти в автобусы, которые следовали в разные обсерваторы. Нас отвезли в санаторий «Парус», новое прекрасное здание. Встречали нас как гостей, а не как больных или заразных. Попросили всех быть в масках. В порядке очереди нас зарегистрировал врач, отвечающий за обсервацию, тоже обходительный, доброжелательный, помогал нам с сумками. На ресепшене выдали ключи. Нам с ребёнком выделили небольшую комнату, чистую, аккуратную, с балконом. Чувствовали мы себя как гости.
Жили с ребенком вдвоём, комната маленькая. Как такового режима дня не было. Питание приносили: завтрак в районе 11:00, обед около 15:00 и ужин в 19:00. Это было прекрасное трёхразовое питание, кормили на убой. Единственный большой минус — не было специального меню для маленьких детей, очень многие родители отметили это. Маленькие дети просто не могут есть еду, которую подают для взрослых. Было тяжеловато с этим. Нам предлагали заказывать еду у персонала либо через специальный сервис и доплачивать. Персонал великолепный, очень доброжелательный. Уборка, смена полотенец — как в отеле.
Из комнат нас не выпускали две недели, только в последний день мы вышли получить свои документы с результатами тестов, которые нам сделали на четвёртый день обсервации. Какие-то тесты были готовы, какие-то нет, результат ребенка я не получила до сих пор. Мой тест был отрицательным. Также нам выдали справку, что мы прошли обсервацию.
Я до последнего надеялась, что смогу попасть домой и пройти самоизоляцию с родными. Сам перелет был сложноватый. Как маме с ребенком 1,5 лет мне было тяжеловато из-за того, что ребенок иногда капризничал, уставал, скопище народа его тоже беспокоило. Но сам обсерватор превзошёл все мои ожидания. Когда мы летели, я искала в интернете информацию, видела много плохих отзывов о новосибирских обсерваторах. Думаю, что благодаря детям нас поместили в самый лучший. У меня нет никаких претензий, кроме отсутствия еды для детей.
Правда, как человека, который беспокоится об экологическом состоянии нашей планеты, меня поразило обилие пластика, пластиковых коробок, в которых приносили еду. У нас выносили мусор три раза в день из комнаты и каждый раз скапливался большой чёрный пакет мусора. Можно представить, сколько пластика уходило со всего обсерватора. Доходило до того, что очень маленький кусочек десерта кладут в огромную пластиковую коробку. Я в итоге просила не давать мне пластиковых ложек и вилок, продолжала мыть те, которые мне дали в первый раз. Потому что очень страшно смотреть, сколько пластика используется и выбрасывается.
Согласны с автором?
Когда прилетевших в Новосибирск только начали помещать в обсерваторы, многие из пассажиров жаловались на условия. НГС разговаривал с пятью людьми, которых отправили на вынужденную изоляцию — кому-то не хватало воды, а кому-то — детских принадлежностей.
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