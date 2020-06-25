«Ползала до туалета и обратно»: история сибирячки, которая оказалась в инвалидной коляске из-за врачебной ошибки

История сибирячки Виктории Нетесовой похожа на драму с открытым финалом. Сначала от девочки отказалась родная мать — она хотела сына (у Вики есть старшая сестра), а забеременела двойняшками. Брат Виктории был окружен заботой и любовью, а девочка маме оказалась не нужна. Её воспитанием полностью занимался отец, пока был жив. После смерти отца в 14 лет Виктории пришлось уйти из дома, потому что родная мать попросила её оплатить жилье. С этого момента началась самостоятельная жизнь. Вика выучилась на повара и устроилась на работу, но получила травму на производстве и попала в больницу. Из-за врачебной ошибки она могла на всю жизнь остаться в инвалидной коляске — Виктория рассказала свою историю НГС.
«Поскользнулась и упала»
Все началось в 2009 году, тогда Виктория работала поваром на пивоваренном заводе «Балтика». В рабочую смену она поскользнулась на масле и упала на спину, позже стало известно, что из-за этого у нее образовалась грыжа и сместился позвоночник. Викторию забрали на скорой и полгода лечили консервативно, но это не помогало.
— Мне предложили сделать радиочастотную денервацию позвоночника. Это когда в спину вставляют электроды, прижигают нервы, и болевой синдром купируется, — вспоминает Вика.
У неё было дурное предчувствие перед операцией, но в случае отказа лечащий врач не стал бы продолжать лечение другими методами. Вика вспоминает, что в операционной были еще около 30 студентов-медиков — она возмутилась, что никто не спросил её разрешения.
— Хоть и была анестезия, но меня держали четыре человека. Когда мне всё сделали, то ноги ещё двигались, а в палату привезли — перестали. Я попросила вызвать моего врача — он прибежал в палату, сначала не поверил — поднимает меня, а ноги болтаются, — продолжает она.
Оперирующий врач признал, что случайно прижег Виктории двигательный нерв. Но извиняться не торопился. Через 2 дня он все-таки подошел к Вике, которая к тому моменту была уже в инвалидной коляске.
— Он мне сказал: «Встанешь — значит встанешь. Не встанешь — значит не встанешь», — вспоминает она. По словам Вики, он считал, что задел двигательный нерв из-за того, что она сильно дергалась во время операции.
Следующие полгода девушка провела в инвалидной коляске. Никто не мог дать ей гарантии, что она снова будет ходить. Были только шансы, что присоединится другой нерв и двигательная деятельность восстановится.
— Я была злая как черт. Больше всего бесило, когда меня начинали жалеть. Я приехала домой и заставляла себя ходить — ползала ползком по квартире. Ты как будто заново учишься, как ребенок. Первый результат пришел через 1,5 месяца, тогда стало понятно, что нервы начали присоединяться. А до этого как — ползком до туалета и обратно. Вообще было весело: без работы, на съемной квартире. За это время меня разные мысли посещали — это были тяжелые полтора месяца, — вспоминает сибирячка.
Вика начала ходить дома по стенке, а потом смогла понемногу выходить на улицу с тросточкой. На восстановление ушел год. По словам сибирячки, работодатель так и не признал, что она получила травму на территории завода.
— Сказали, кто видел и скажет — всех поувольняем. Но бог расставил всё на свои места — тех, кто оформлял эту травму, уже нет в живых. Кто заведовал по технике безопасности там — в том же году прыгнул в котлован и ударился головой об камень, — говорит она.
Позже Виктория нашла врача, который сжег ей нерв, и принесла ему выписку. Он сначала не узнал ее, но потом предложил сделать операцию по квоте, чтобы уменьшить боль и загладить вину. Вика отказалась.
— Я снова вышла на завод, они не имеют права меня уволить. Я им принесла больничный. Проходит 2–3 недели, и я снова падаю на этом же месте. Опять забрали оттуда на скорой. Привозят туда же. Просветили, на том месте, где была грыжа, ещё сильнее вышла и сместился позвоночник, — Вика считает, что это был знак, что ей пора сменить сферу деятельности.
После второго падения сибирячку прооперировали в новосибирском НИИТО им.
Про характер и тяжелое детство
После болезни Вика стала активно заниматься спортом и сильно похудела.
— Признаюсь честно, раньше я не была такой дерзкой. Обычная девочка — весившая 80 кг, при этом ещё дылда, откладывающая свои мечты далеко на полку, — пишет о себе Вика в соцсетях.
Вика считает, что её история с самого рождения помогла ей не вырасти мямлей и закалить характер.
— Не спорю, что и мама повлияла на мой характер. Благодаря всем обстоятельствам в жизни я осознала, что рассчитывать можно только на себя. И в той истории с инвалидной коляской — были минуты отчаянья. Но жалость ко мне от людей бесила и подстегивала к действиям, — рассказывает сибирячка.
Она считает, что именно «тяжелый» характер помог ей встать с инвалидного кресла.
Вика пока свободна от отношений. Она не считает себя одинокой и верит, что встретит «своего человека».
— Мужчины боятся девушек с таким характером, возможно, ещё и поэтому личная жизнь не складывается. Но я не унываю и понимаю, что всё равно встречу своего мужчину. Чуть-чуть измениться, и всё, — говорит она.
Что еще почитать про людей, которые смогли победить болезнь:
Врачи спасли молодую сибирячку с опухолью — всё началось со странного шума в ухе 12 лет назад.
«Я была в первой тысяче выявленных в Новосибирске»: откровенные истории ВИЧ-инфицированных людей.
«Твоя мама на Луне»: два брата остались без мамы — бабушка сделала их фотомоделями.