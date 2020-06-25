«Ползала до туалета и обратно»: история сибирячки, которая оказалась в инвалидной коляске из-за врачебной ошибки

«Поскользнулась и упала»

Все началось в 2009 году, тогда Виктория работала поваром на пивоваренном заводе «Балтика». В рабочую смену она поскользнулась на масле и упала на спину, позже стало известно, что из-за этого у нее образовалась грыжа и сместился позвоночник. Викторию забрали на скорой и полгода лечили консервативно, но это не помогало.

— Мне предложили сделать радиочастотную денервацию позвоночника. Это когда в спину вставляют электроды, прижигают нервы, и болевой синдром купируется, — вспоминает Вика.

У неё было дурное предчувствие перед операцией, но в случае отказа лечащий врач не стал бы продолжать лечение другими методами. Вика вспоминает, что в операционной были еще около 30 студентов-медиков — она возмутилась, что никто не спросил её разрешения.

— Хоть и была анестезия, но меня держали четыре человека. Когда мне всё сделали, то ноги ещё двигались, а в палату привезли — перестали. Я попросила вызвать моего врача — он прибежал в палату, сначала не поверил — поднимает меня, а ноги болтаются, — продолжает она.