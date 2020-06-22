За период самоизоляции и временного закрытия магазинов онлайн-покупки успели освоить даже те, кто прежде предпочитал покупать все по старинке. А когда покупаешь удаленно — больше шансов не разглядеть недостатки. Так что и поводов вернуть товар может быть больше. Пройдите тест и проверьте, знаете ли вы, что можете обменять в магазине и как это правильно сделать?