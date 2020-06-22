«Провозгласили свое государство»: дом, где живет бывшая сибирячка, оказался внутри «независимой зоны» в Сиэтле

О протестах

— Сиэтл, по сути, как вторая Кремниевая долина — здесь расположены главные офисы Microsoft и Amazon, и поэтому тут живёт много сотрудников этих компаний. В то же время здесь очень много богемной молодежи, студентов, много баров со своей спецификой. И по настроению Сиэтл похож на Питер.



Протесты в этом городе бывают часто: тут много активного населения, люди часто против чего-то бастуют, гуляют с транспарантами, кричат лозунги. Но всё всегда заканчивалось мирно. Массовые беспорядки, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, начались в Сиэтле позже, чем в других крупных городах. Но из-за того что здесь всё началось с опозданием, протесты с первых же дней были более агрессивными. Протестующие сразу начали ломать витрины в центре города.

Мне кажется, мирные протестующие, которые ходили с лозунгами, и группы людей, устраивающие беспорядки, начали действовать одновременно. Я уверена, что было много хороших людей, которые хотели выразить своё мнение. Но были и те, кто видел беспорядки в других городах и понял, что возможно и такое развитие событий. И когда в Сиэтле начались мирные протесты, то эти люди присоединились к мирным протестующим. А в большой толпе трудно различить, кто мирный протестующий, а кто пойдет громить магазины.